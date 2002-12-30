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Самые привлекательные актеры британского кино. Фото
Без них сложно представить современный кинематограф.
Едва ли можно отрицать, что в Великобритании родилось не только много прекрасных исполнителей, но и немало неплохих актеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки.
ДЖУД ЛОУ
«Я всегда думал, что роль Принца в «Золушке» — самая скучная», — сказал как-то Джуд Лоу. Для миллионов поклонниц актер, отмечающий сегодня 45-летие, и так настоящий принц, причем тоже с большой буквы. И неважно, что его личная жизнь периодами была далека от сказочной — как признаются в сетях, за улыбку Джуду Лоу можно простить все. ELLE — об актерах-англичанах, имеющих репутацию секс-символов.
В последнее время Лоу начал заметно стареть, и поклонницы серьезно приуныли. Однако роль в «Молодом Папе» доказала, что актер в полном порядке — и в смысле таланта, и в смысле чар. Харизматичный прищур Лоу выдает в нем пересмешника, циника и парня себе на уме. Но скрывать свой темперамент ему не удается, чему подтверждение и громкий развод с женой, и секс с Сиенной Миллер на пляже, и измена ей же. Что до отношения к статусу секс-символа, Джуд это не комментирует. Наверное, потому что не видит смысла комментировать очевидное.
ДЖЕРАРД БАТЛЕР
Завоевав сердца девушек ролью в «300 спартанцах», Батлер оперативно перебрался в Голливуд и взялся ковать железо, пока горячо. Причем без особых экспериментов и риска —эксплуатируя внешние данные и умение хитро улыбаться. С тех пор жизнь актера не изменилась: он по-прежнему выбирает роли, в которых не нужно кого-то удивлять (достаточно посмотреть недавний «Геошторм»), а что до личной жизни, там постоянством Джерард как раз не отличается. «Я состою из крайностей», — сказал он однажды. Похоже, в тихом семейном счастье он не нуждается. Тем лучше для фанов: девушки, хотя бы в фантазиях, могут допустить, что у них тоже есть шанс когда-нибудь встретить кумира и приручить его.
ХЬЮ ГРАНТ
Положительные флюиды, исходящие от Хью Гранта, столь сильны, что никакие скандалы и роли отрицательных героев (формально к ним относится персонаж из «Дневника Бриджит Джонс») не могут испортить актеру амплуа хорошего парня. Сам же Грант преисполнен цинизма и скепсиса, называет вещи своими именами, избегает внимания прессы и стойко переносит неловкие ситуации, в которых оказывается: будь то секс с проституткой на заднем сиденье автомобиля или утехи с одной из подружек на улице, около своего дома. Обе истории стали достоянием таблоидов, и обе не испортили актеру карьеру и не уменьшили зрительской любви к нему. «В «Ноттинг-Хилле» мне довелось целоваться с Джулией Робертс. Ну и рот у нее... Огромный, как пещера, там, по-моему, даже эхо было!» — сказал как-то Грант, и даже Робертс на него потом не обиделась. Удивительный человек Хью Грант.
НИКОЛАС ХОЛТ
Сыгравший 15 лет назад с Хью Грантом в драме (или комедии?) «Мой мальчик» Николас Холт запомнился трогательным фриком. Но прошли, как говорится, годы, и нескладный школьник превратился в новую звезду британского и мирового кино. «Люди Икс», роман с Дженнифер Лоуренс, сотрудничество с Томом Фордом, назвавшим его своей музой, — Холт, в общем, в порядке. И дальше должно быть еще интереснее.
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ
Лучшие карьерные годы Стэйтэма, признаемся, остались позади, но актер демонстрирует похвальную стабильность, невозмутимо продолжая играть в адреналиновых боевиках. Крепкий лондонский хулиган из банды Гая Ричи теперь примерный муж и отец и чаще мелькает в светской хронике, чем на экране. Но девушкам, очарованным в свое время «Большим кушем», «Перевозчиком» и «Костоломом», этого достаточно.
КИТ ХАРИНГТОН
Тот самый Джон Сноу не хочет быть секс-символом: все, о чем он мечтает, — cтать хорошим театральным актером. В этом смысле Харингтон мало чем отличается от многих своих коллег. При этом обнажаться в кадре и на сцене он по-прежнему готов — и на радость поклонницам, и, конечно, искусства ради. Поклонницы Кита отличаются завидным постоянством и готовы простить Джону Сноу все. Даже предстоящую женитьбу на одичалой Игритт... в смысле партнерше по «Игре престолов» Роуз Лесли.
РОБЕРТ ПАТТИНСОН
Паттинсону удалось совершить невероятное — отвязаться от главной своей роли из «Сумерек». Помогли ему в этом бесстрашие и упертость (что порой значит одно и то же). Не боясь выйти в тираж, Роберт выбирал взрослые проекты после того, как вампирская сага кончилась. Что-то было удачным, что-то не очень, но двигался — и двигается он в верном направлении. Еще чуть-чуть, и его фамилия перестанет автоматически вызывать в памяти Эдварда Каллена. Хотя, конечно, миллионы девушек, выросших на «Сумерках», не отрекутся от своих переживаний, даже если посмотрят недавний артхаусный хит «Хорошее время» с Паттинсоном.
ДЭНИЕЛ КРЭЙГ
«Секс-символ с заурядной внешностью», «Крэйг — секс-символ или страшилище» — примерно так аттестуют нынешнего исполнителя роли агента 007. Конечно, в Крэйге нет лоска Шона Коннери и Пирса Броснана, зато он очень настоящий. Супермен в формате The Boy Next Door, парня по соседству. Хотя парнем Дэниела Крэйга назвать сложно — так же как сложно представить его тинейджером. Крэйг крут, он женат на невероятной Рэйчел Вайс, а еще он дает крутые интервью, от которых за версту несет тестостероном.
ТОМ ХАРДИ
Харди признается, что у него был секс с мужчинами, заявляет, что в нем полно женственности, и совершенно не понимает восторгов в свой адрес. «У меня руки как карандаши, кривые зубы, толстые ноги», — говорит он. Но, похоже, девушкам все равно — они любят этого парня просто так, за то, что он есть. Все остальные восхищаются этим британским актером, потому что он очень, очень талантлив.
КОЛИН ФЕРТ
Идеальный британский джентльмен Ферт шутливо отмахивается от зрительского обожания, также шутя грозит интервьюерам, что если они назовут его секс-символом, то он встанет и уйдет, и с удовольствием рассказывает прессе, какой он лопух в реальной жизни: то в тапках выйдет на улицу и случайно захлопнет дверь, то застрянет в лифте с Хеленой Бонэм Картер и с трудом сохранит при ней достоинство, потому что жутко боится замкнутых пространств. «И вообще, видели бы вы меня, когда я отвожу детей в школу — никакого стиля», — откровенничает Ферт. Но публика ему не верит. Это же мистер Дарси!
ЮЭН МАКГРЕГОР
Улыбчивый и возмутительно моложавый Макгрегор, который через двадцать лет снова может сыграть своего ничуть не постаревшего героя в культовом «Трейнспоттинге», все-таки живет сообразно своему реальному возрасту. Он давно уже не пьет, не крутит бесконечные романы (22 года счастливого брака — это не шутка), воспитывает детей и мастерит велосипеды. Снимается Юэн редко, но очень метко: так, что когда мы видим постер или трейлер фильма с его участием, то понимаем — есть вечные ценности и вечные символы. Даже с приставкой «секс».
РЭЙФ ФАЙНС
Файнс — еще один патентованный джентльмен в обойме британских звезд. Британский лоск и учтивость сочетаются в нем с мягкостью российского интеллигента, благо актер очень любит нашу страну и часто здесь бывает. Впрочем, за онегинским шармом прячется вполне себе искуситель: лет десять назад стюардесса одного из рейсов, которым летел Файнс, заявила, что имела неожиданный и бурный секс со звездой в кабинке туалета. Представители актера тогда отмолчались, но дыма без огня, как известно, не бывает. Чему есть и новое подтверждение —неожиданный развод с женой после 22 лет безмятежного брака. И все ради юной барышни, конечно.
ТОМ ХИДДЛСТОН
Год-два назад Том Хиддлстон был для девушек-умниц всего мира тем же, кем в конце нулевых был для них же Джейк Джилленхол — образцовым секс-символом с мозгами. Сам актер, как и положено интеллектуалу, говорит о телесной сфере очень загадочно: «Ваша сексуальность может завести вас в очень опасные места». Что это значит, сказать сложно, однако недавний странный роман с Тейлор Свифт, который кончился то ли из-за измены певицы, то ли из-за корыстных намерений Тома, то ли вовсе был пиар-выдумкой, многих не на шутку озадачил. С другой стороны, загадочность — часть сексуальности, не так ли?
ЭД ВЕСТВИК
Многие актеры-выходцы из туманного Альбиона эксплуатировали свою британскость в Голливуде, но только Эд Вествик смог использовать этот козырь, не изображая англичанина. Его персонаж Чак Басс из сериала «Сплетница» — холодный отпрыск манхэттенской аристократии, чьи лощеные манеры прекрасно дополняют совсем не американские интонации в речи. То есть англичанин Вествик сыграл в американском сериале американца, который подчеркивает свою особость, подделываясь под англичанина. Эту особость оценили миллионы зрительниц, назначивших Вествика своим новым кумиром. «Сплетница» закончилась почти пять лет назад, и с тех пор Эду нечем похвастаться в карьерном смысле. Пока нечем — в конце концов, актеру недавно исполнилось лишь тридцать. Зато Вествик по-прежнему отлично смотрится в костюмных парах и готов стать не мальчиком, но мужем — то есть жениться; свадьба актера с его подругой, моделью Джессикой Серфати, не за горами.
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КРИСТИАН БЭЙЛ
Суровый, сосредоточенный, погруженный в актерство Бэйл, похоже, далек от всей этой глянцевой мишуры: ему неинтересно говорить о сексе и вообще рассуждать о себе. «Если бы все знали, какой я на самом деле ... (нехороший), то не любили бы меня так сильно», — сказал он однажды в интервью. Что Бэйл имел в виду? Загадка. Зато мы знаем, что он больше всего любит. «Спать. Я обожаю спать». Отличное занятие для секс-символа.
ОРЛАНДО БЛУМ
Блум вырос в предельно интеллигентной семье, да и выглядит как настоящий книгочей. Однако любовь к «Братьям Карамазовым», роману, который, по словам самого актера, он носит с собой везде, не мешает наслаждаться жизнью по полной программе: жениться на Миранде Керр (и зачем-то с ней разводиться), крутить роман с Кэти Перри, спать с официантками и демонстрировать свои достоинства папарацци.
Едва ли можно отрицать, что в Великобритании родилось не только много прекрасных исполнителей, но и немало неплохих актеров, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фишки.
ДЖУД ЛОУ
«Я всегда думал, что роль Принца в «Золушке» — самая скучная», — сказал как-то Джуд Лоу. Для миллионов поклонниц актер, отмечающий сегодня 45-летие, и так настоящий принц, причем тоже с большой буквы. И неважно, что его личная жизнь периодами была далека от сказочной — как признаются в сетях, за улыбку Джуду Лоу можно простить все. ELLE — об актерах-англичанах, имеющих репутацию секс-символов.
В последнее время Лоу начал заметно стареть, и поклонницы серьезно приуныли. Однако роль в «Молодом Папе» доказала, что актер в полном порядке — и в смысле таланта, и в смысле чар. Харизматичный прищур Лоу выдает в нем пересмешника, циника и парня себе на уме. Но скрывать свой темперамент ему не удается, чему подтверждение и громкий развод с женой, и секс с Сиенной Миллер на пляже, и измена ей же. Что до отношения к статусу секс-символа, Джуд это не комментирует. Наверное, потому что не видит смысла комментировать очевидное.
ДЖЕРАРД БАТЛЕР
Завоевав сердца девушек ролью в «300 спартанцах», Батлер оперативно перебрался в Голливуд и взялся ковать железо, пока горячо. Причем без особых экспериментов и риска —эксплуатируя внешние данные и умение хитро улыбаться. С тех пор жизнь актера не изменилась: он по-прежнему выбирает роли, в которых не нужно кого-то удивлять (достаточно посмотреть недавний «Геошторм»), а что до личной жизни, там постоянством Джерард как раз не отличается. «Я состою из крайностей», — сказал он однажды. Похоже, в тихом семейном счастье он не нуждается. Тем лучше для фанов: девушки, хотя бы в фантазиях, могут допустить, что у них тоже есть шанс когда-нибудь встретить кумира и приручить его.
ХЬЮ ГРАНТ
Положительные флюиды, исходящие от Хью Гранта, столь сильны, что никакие скандалы и роли отрицательных героев (формально к ним относится персонаж из «Дневника Бриджит Джонс») не могут испортить актеру амплуа хорошего парня. Сам же Грант преисполнен цинизма и скепсиса, называет вещи своими именами, избегает внимания прессы и стойко переносит неловкие ситуации, в которых оказывается: будь то секс с проституткой на заднем сиденье автомобиля или утехи с одной из подружек на улице, около своего дома. Обе истории стали достоянием таблоидов, и обе не испортили актеру карьеру и не уменьшили зрительской любви к нему. «В «Ноттинг-Хилле» мне довелось целоваться с Джулией Робертс. Ну и рот у нее... Огромный, как пещера, там, по-моему, даже эхо было!» — сказал как-то Грант, и даже Робертс на него потом не обиделась. Удивительный человек Хью Грант.
НИКОЛАС ХОЛТ
Сыгравший 15 лет назад с Хью Грантом в драме (или комедии?) «Мой мальчик» Николас Холт запомнился трогательным фриком. Но прошли, как говорится, годы, и нескладный школьник превратился в новую звезду британского и мирового кино. «Люди Икс», роман с Дженнифер Лоуренс, сотрудничество с Томом Фордом, назвавшим его своей музой, — Холт, в общем, в порядке. И дальше должно быть еще интереснее.
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ
Лучшие карьерные годы Стэйтэма, признаемся, остались позади, но актер демонстрирует похвальную стабильность, невозмутимо продолжая играть в адреналиновых боевиках. Крепкий лондонский хулиган из банды Гая Ричи теперь примерный муж и отец и чаще мелькает в светской хронике, чем на экране. Но девушкам, очарованным в свое время «Большим кушем», «Перевозчиком» и «Костоломом», этого достаточно.
КИТ ХАРИНГТОН
Тот самый Джон Сноу не хочет быть секс-символом: все, о чем он мечтает, — cтать хорошим театральным актером. В этом смысле Харингтон мало чем отличается от многих своих коллег. При этом обнажаться в кадре и на сцене он по-прежнему готов — и на радость поклонницам, и, конечно, искусства ради. Поклонницы Кита отличаются завидным постоянством и готовы простить Джону Сноу все. Даже предстоящую женитьбу на одичалой Игритт... в смысле партнерше по «Игре престолов» Роуз Лесли.
РОБЕРТ ПАТТИНСОН
Паттинсону удалось совершить невероятное — отвязаться от главной своей роли из «Сумерек». Помогли ему в этом бесстрашие и упертость (что порой значит одно и то же). Не боясь выйти в тираж, Роберт выбирал взрослые проекты после того, как вампирская сага кончилась. Что-то было удачным, что-то не очень, но двигался — и двигается он в верном направлении. Еще чуть-чуть, и его фамилия перестанет автоматически вызывать в памяти Эдварда Каллена. Хотя, конечно, миллионы девушек, выросших на «Сумерках», не отрекутся от своих переживаний, даже если посмотрят недавний артхаусный хит «Хорошее время» с Паттинсоном.
ДЭНИЕЛ КРЭЙГ
«Секс-символ с заурядной внешностью», «Крэйг — секс-символ или страшилище» — примерно так аттестуют нынешнего исполнителя роли агента 007. Конечно, в Крэйге нет лоска Шона Коннери и Пирса Броснана, зато он очень настоящий. Супермен в формате The Boy Next Door, парня по соседству. Хотя парнем Дэниела Крэйга назвать сложно — так же как сложно представить его тинейджером. Крэйг крут, он женат на невероятной Рэйчел Вайс, а еще он дает крутые интервью, от которых за версту несет тестостероном.
ТОМ ХАРДИ
Харди признается, что у него был секс с мужчинами, заявляет, что в нем полно женственности, и совершенно не понимает восторгов в свой адрес. «У меня руки как карандаши, кривые зубы, толстые ноги», — говорит он. Но, похоже, девушкам все равно — они любят этого парня просто так, за то, что он есть. Все остальные восхищаются этим британским актером, потому что он очень, очень талантлив.
КОЛИН ФЕРТ
Идеальный британский джентльмен Ферт шутливо отмахивается от зрительского обожания, также шутя грозит интервьюерам, что если они назовут его секс-символом, то он встанет и уйдет, и с удовольствием рассказывает прессе, какой он лопух в реальной жизни: то в тапках выйдет на улицу и случайно захлопнет дверь, то застрянет в лифте с Хеленой Бонэм Картер и с трудом сохранит при ней достоинство, потому что жутко боится замкнутых пространств. «И вообще, видели бы вы меня, когда я отвожу детей в школу — никакого стиля», — откровенничает Ферт. Но публика ему не верит. Это же мистер Дарси!
ЮЭН МАКГРЕГОР
Улыбчивый и возмутительно моложавый Макгрегор, который через двадцать лет снова может сыграть своего ничуть не постаревшего героя в культовом «Трейнспоттинге», все-таки живет сообразно своему реальному возрасту. Он давно уже не пьет, не крутит бесконечные романы (22 года счастливого брака — это не шутка), воспитывает детей и мастерит велосипеды. Снимается Юэн редко, но очень метко: так, что когда мы видим постер или трейлер фильма с его участием, то понимаем — есть вечные ценности и вечные символы. Даже с приставкой «секс».
РЭЙФ ФАЙНС
Файнс — еще один патентованный джентльмен в обойме британских звезд. Британский лоск и учтивость сочетаются в нем с мягкостью российского интеллигента, благо актер очень любит нашу страну и часто здесь бывает. Впрочем, за онегинским шармом прячется вполне себе искуситель: лет десять назад стюардесса одного из рейсов, которым летел Файнс, заявила, что имела неожиданный и бурный секс со звездой в кабинке туалета. Представители актера тогда отмолчались, но дыма без огня, как известно, не бывает. Чему есть и новое подтверждение —неожиданный развод с женой после 22 лет безмятежного брака. И все ради юной барышни, конечно.
ТОМ ХИДДЛСТОН
Год-два назад Том Хиддлстон был для девушек-умниц всего мира тем же, кем в конце нулевых был для них же Джейк Джилленхол — образцовым секс-символом с мозгами. Сам актер, как и положено интеллектуалу, говорит о телесной сфере очень загадочно: «Ваша сексуальность может завести вас в очень опасные места». Что это значит, сказать сложно, однако недавний странный роман с Тейлор Свифт, который кончился то ли из-за измены певицы, то ли из-за корыстных намерений Тома, то ли вовсе был пиар-выдумкой, многих не на шутку озадачил. С другой стороны, загадочность — часть сексуальности, не так ли?
ЭД ВЕСТВИК
Многие актеры-выходцы из туманного Альбиона эксплуатировали свою британскость в Голливуде, но только Эд Вествик смог использовать этот козырь, не изображая англичанина. Его персонаж Чак Басс из сериала «Сплетница» — холодный отпрыск манхэттенской аристократии, чьи лощеные манеры прекрасно дополняют совсем не американские интонации в речи. То есть англичанин Вествик сыграл в американском сериале американца, который подчеркивает свою особость, подделываясь под англичанина. Эту особость оценили миллионы зрительниц, назначивших Вествика своим новым кумиром. «Сплетница» закончилась почти пять лет назад, и с тех пор Эду нечем похвастаться в карьерном смысле. Пока нечем — в конце концов, актеру недавно исполнилось лишь тридцать. Зато Вествик по-прежнему отлично смотрится в костюмных парах и готов стать не мальчиком, но мужем — то есть жениться; свадьба актера с его подругой, моделью Джессикой Серфати, не за горами.
Читайте также: Как сегодня выглядят самые привлекательные актеры 90-х. Фото
КРИСТИАН БЭЙЛ
Суровый, сосредоточенный, погруженный в актерство Бэйл, похоже, далек от всей этой глянцевой мишуры: ему неинтересно говорить о сексе и вообще рассуждать о себе. «Если бы все знали, какой я на самом деле ... (нехороший), то не любили бы меня так сильно», — сказал он однажды в интервью. Что Бэйл имел в виду? Загадка. Зато мы знаем, что он больше всего любит. «Спать. Я обожаю спать». Отличное занятие для секс-символа.
ОРЛАНДО БЛУМ
Блум вырос в предельно интеллигентной семье, да и выглядит как настоящий книгочей. Однако любовь к «Братьям Карамазовым», роману, который, по словам самого актера, он носит с собой везде, не мешает наслаждаться жизнью по полной программе: жениться на Миранде Керр (и зачем-то с ней разводиться), крутить роман с Кэти Перри, спать с официантками и демонстрировать свои достоинства папарацци.
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