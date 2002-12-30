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Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. ФотоНевероятно красивые принцессы и королевы.

Члены британской королевской семьи постоянно приковывают внимание СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Однако мир полон и других привлекательных представительниц голубых кровей.

Эти принцессы и королевы по праву могут считаться одними из самых красивых в мире.

Вот одни из самых привлекательных королевских особ от Дании и Монако до Непала, о которых вы, возможно, не знали.

1. Принцесса Беатрис Борромео, Монако

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Беатрис Борромео обладает внешностью настоящей модели. Она родилась в старинной аристократической семье Борромео и в 2015 году вышла замуж за Пьера Казираги, который является седьмым в линии наследования трона Монако.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Беатрис работала в качестве журналистки и телеведущей, и получила степень магистра в области журналистики. Сама девушка предпочитает проводить свободное время дома за приготовлением ужина и носит джинсы. В феврале 2017 года она родила принцу наследника – сына Стефано.

2. Королева Летиция, Испания

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Летиция вышла замуж за Алонсо Переса в 1998 году, но через год пара развелась. В 2004 году она связала себя узами брака с испанским Королем Филиппом VI, и у пары родилось двое детей.

Королева Летиция всегда считалась одной из самых элегантных королевских особ. С момента, когда было объявлено о помолвке журналистки, тогда известной как Летиция Ортис с королем Испании ее стиль претерпел большие изменения.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


В первые годы правления Летиция придерживалась консервативного стиля, носила костюмы и платья сдержанных фасонов, но в последние годы ее образ стал более смелым и современным, и она чаще стала носить облегающие и легкие платья.

3. Принцесса Татьяна, Греция и Дания

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Принцесса Татьяна родилась в Венесуэле, выросла в Швейцарии и имеет словенские корни.

Татьяна является воплощением настоящей принцессы: светлые волосы, красивые зеленые глаза и завидная осанка. Хотя она с легкостью носит тиару, принцесса предпочитает джинсы и кроссовки.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Ее бракосочетание с принцом Николаосом состоялось на острове Спецес в 2010 году, после чего она получила титул принцессы Греческой и Датской.

4. Принцесса Мадлен, Швеция

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Принцесса Мадлен раньше была известна как "принцесса вечеринок" и часто посещала ночные клубы Стокгольма.

Она долгое время была в отношениях с юристом Юнасом Бергстремом, была помолвлена, но внезапно рассталась с ним.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Мадлен является третьей в линии наследования шведского трона.

Принцесса пренебрегла королевскими традициями при выборе супруга.

В 2013 году она связала себя узами брака с финансистом с британскими корнями Кристофером О'Нилом. У пары двое детей, а в 2018 году они ожидают появление третьего ребенка.

5. Принцесса Амира ат-Тавиль, Саудовская Аравия

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Саудовская принцесса привлекала всеобщее внимание, отказавшись носить хиджаб, хотя она все же предпочитает одеваться достаточно скромно.

Кроме того, она развелась со своим мужем принцем Аль-Валидом ибн Талалем после двух лет замужества.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Принцесса Амира также известна своей гуманитарной деятельностью и тем, что выступает за права женщин в своей стране.

6. Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Возможно, это самая известная королевская особа в мире. Кэтрин познакомилась с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском Университете в Шотландии и вышла замуж в 2011 году.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


У Кэтрин двое детей: принц Джордж и принцесса Шарлотта, а в апреле 2018 года она ждет появления на свет третьего ребенка.

7. Принцесса Шарлен, Монако

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Принцесса Шарлен сочеталась браком с принцем Альбером II в 2011 году.

Шарлен является профессиональной пловчихой и участвовала в Олимпийских играх в ЮАР, а также заняла пятое место на соревнованиях по плаванью в эстафете 4×100 м на Олимпийских играх в Сиднее.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


В 2014 году она родила принцу близнецов, мальчика и девочку.

8. Королева Джецун Пема, Бутан

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Джецун Пема является самой молодой из живущих королев в мире.

Она взошла на трон в возрасте 21 года в 2011 году, когда вышла замуж за короля Джигме Кхесара Намгьял Вангчука. Джецун была еще студенткой, когда сочеталась с браком с королем Бутана.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Пара, у которой есть сын, училась в Англии, разделяет любовь к искусству и была названа "Уильямом и Кейт Гималаев".

9. Королева Рания, Иордания

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Королева Рания является живым воплощением элегантности, открытости и красоты. Иорданская королева родилась 31 августа 1970 года в Кувейте в палестинской семье. До замужества с королем Абдуллой II, Рания работала в компании Apple.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Она активно выступает за права женщин, поддерживает образование женщин, занимается благотворительной деятельностью и принимает активное участие в международной политике.

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10. Принцесса София, Швеция

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Принцесса София из Швеции стала супругой принца Карла Филиппа, герцога Вермландского в 2015 году.

До замужества она работала фотомоделью, снявшись для обложки мужского журнала Slitz, и участвовала в реалити-шоу с элементами эротики.

Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото


Сейчас у шведской королевской четы растет два сына.
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 Теги: королева, красота

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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