Раздел: Фоторепортажи
Самые красивые в мире представительницы королевских семей. Фото
Невероятно красивые принцессы и королевы.
Члены британской королевской семьи постоянно приковывают внимание СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Однако мир полон и других привлекательных представительниц голубых кровей.
Эти принцессы и королевы по праву могут считаться одними из самых красивых в мире.
Вот одни из самых привлекательных королевских особ от Дании и Монако до Непала, о которых вы, возможно, не знали.
1. Принцесса Беатрис Борромео, Монако
Беатрис Борромео обладает внешностью настоящей модели. Она родилась в старинной аристократической семье Борромео и в 2015 году вышла замуж за Пьера Казираги, который является седьмым в линии наследования трона Монако.
Беатрис работала в качестве журналистки и телеведущей, и получила степень магистра в области журналистики. Сама девушка предпочитает проводить свободное время дома за приготовлением ужина и носит джинсы. В феврале 2017 года она родила принцу наследника – сына Стефано.
2. Королева Летиция, Испания
Летиция вышла замуж за Алонсо Переса в 1998 году, но через год пара развелась. В 2004 году она связала себя узами брака с испанским Королем Филиппом VI, и у пары родилось двое детей.
Королева Летиция всегда считалась одной из самых элегантных королевских особ. С момента, когда было объявлено о помолвке журналистки, тогда известной как Летиция Ортис с королем Испании ее стиль претерпел большие изменения.
В первые годы правления Летиция придерживалась консервативного стиля, носила костюмы и платья сдержанных фасонов, но в последние годы ее образ стал более смелым и современным, и она чаще стала носить облегающие и легкие платья.
3. Принцесса Татьяна, Греция и Дания
Принцесса Татьяна родилась в Венесуэле, выросла в Швейцарии и имеет словенские корни.
Татьяна является воплощением настоящей принцессы: светлые волосы, красивые зеленые глаза и завидная осанка. Хотя она с легкостью носит тиару, принцесса предпочитает джинсы и кроссовки.
Ее бракосочетание с принцом Николаосом состоялось на острове Спецес в 2010 году, после чего она получила титул принцессы Греческой и Датской.
4. Принцесса Мадлен, Швеция
Принцесса Мадлен раньше была известна как "принцесса вечеринок" и часто посещала ночные клубы Стокгольма.
Она долгое время была в отношениях с юристом Юнасом Бергстремом, была помолвлена, но внезапно рассталась с ним.
Мадлен является третьей в линии наследования шведского трона.
Принцесса пренебрегла королевскими традициями при выборе супруга.
В 2013 году она связала себя узами брака с финансистом с британскими корнями Кристофером О'Нилом. У пары двое детей, а в 2018 году они ожидают появление третьего ребенка.
5. Принцесса Амира ат-Тавиль, Саудовская Аравия
Саудовская принцесса привлекала всеобщее внимание, отказавшись носить хиджаб, хотя она все же предпочитает одеваться достаточно скромно.
Кроме того, она развелась со своим мужем принцем Аль-Валидом ибн Талалем после двух лет замужества.
Принцесса Амира также известна своей гуманитарной деятельностью и тем, что выступает за права женщин в своей стране.
6. Кэтрин, герцогиня Кембриджская
Возможно, это самая известная королевская особа в мире. Кэтрин познакомилась с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском Университете в Шотландии и вышла замуж в 2011 году.
У Кэтрин двое детей: принц Джордж и принцесса Шарлотта, а в апреле 2018 года она ждет появления на свет третьего ребенка.
7. Принцесса Шарлен, Монако
Принцесса Шарлен сочеталась браком с принцем Альбером II в 2011 году.
Шарлен является профессиональной пловчихой и участвовала в Олимпийских играх в ЮАР, а также заняла пятое место на соревнованиях по плаванью в эстафете 4×100 м на Олимпийских играх в Сиднее.
В 2014 году она родила принцу близнецов, мальчика и девочку.
8. Королева Джецун Пема, Бутан
Джецун Пема является самой молодой из живущих королев в мире.
Она взошла на трон в возрасте 21 года в 2011 году, когда вышла замуж за короля Джигме Кхесара Намгьял Вангчука. Джецун была еще студенткой, когда сочеталась с браком с королем Бутана.
Пара, у которой есть сын, училась в Англии, разделяет любовь к искусству и была названа "Уильямом и Кейт Гималаев".
9. Королева Рания, Иордания
Королева Рания является живым воплощением элегантности, открытости и красоты. Иорданская королева родилась 31 августа 1970 года в Кувейте в палестинской семье. До замужества с королем Абдуллой II, Рания работала в компании Apple.
Она активно выступает за права женщин, поддерживает образование женщин, занимается благотворительной деятельностью и принимает активное участие в международной политике.
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10. Принцесса София, Швеция
Принцесса София из Швеции стала супругой принца Карла Филиппа, герцога Вермландского в 2015 году.
До замужества она работала фотомоделью, снявшись для обложки мужского журнала Slitz, и участвовала в реалити-шоу с элементами эротики.
Сейчас у шведской королевской четы растет два сына.
Члены британской королевской семьи постоянно приковывают внимание СМИ, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Однако мир полон и других привлекательных представительниц голубых кровей.
Эти принцессы и королевы по праву могут считаться одними из самых красивых в мире.
Вот одни из самых привлекательных королевских особ от Дании и Монако до Непала, о которых вы, возможно, не знали.
1. Принцесса Беатрис Борромео, Монако
Беатрис Борромео обладает внешностью настоящей модели. Она родилась в старинной аристократической семье Борромео и в 2015 году вышла замуж за Пьера Казираги, который является седьмым в линии наследования трона Монако.
Беатрис работала в качестве журналистки и телеведущей, и получила степень магистра в области журналистики. Сама девушка предпочитает проводить свободное время дома за приготовлением ужина и носит джинсы. В феврале 2017 года она родила принцу наследника – сына Стефано.
2. Королева Летиция, Испания
Летиция вышла замуж за Алонсо Переса в 1998 году, но через год пара развелась. В 2004 году она связала себя узами брака с испанским Королем Филиппом VI, и у пары родилось двое детей.
Королева Летиция всегда считалась одной из самых элегантных королевских особ. С момента, когда было объявлено о помолвке журналистки, тогда известной как Летиция Ортис с королем Испании ее стиль претерпел большие изменения.
В первые годы правления Летиция придерживалась консервативного стиля, носила костюмы и платья сдержанных фасонов, но в последние годы ее образ стал более смелым и современным, и она чаще стала носить облегающие и легкие платья.
3. Принцесса Татьяна, Греция и Дания
Принцесса Татьяна родилась в Венесуэле, выросла в Швейцарии и имеет словенские корни.
Татьяна является воплощением настоящей принцессы: светлые волосы, красивые зеленые глаза и завидная осанка. Хотя она с легкостью носит тиару, принцесса предпочитает джинсы и кроссовки.
Ее бракосочетание с принцом Николаосом состоялось на острове Спецес в 2010 году, после чего она получила титул принцессы Греческой и Датской.
4. Принцесса Мадлен, Швеция
Принцесса Мадлен раньше была известна как "принцесса вечеринок" и часто посещала ночные клубы Стокгольма.
Она долгое время была в отношениях с юристом Юнасом Бергстремом, была помолвлена, но внезапно рассталась с ним.
Мадлен является третьей в линии наследования шведского трона.
Принцесса пренебрегла королевскими традициями при выборе супруга.
В 2013 году она связала себя узами брака с финансистом с британскими корнями Кристофером О'Нилом. У пары двое детей, а в 2018 году они ожидают появление третьего ребенка.
5. Принцесса Амира ат-Тавиль, Саудовская Аравия
Саудовская принцесса привлекала всеобщее внимание, отказавшись носить хиджаб, хотя она все же предпочитает одеваться достаточно скромно.
Кроме того, она развелась со своим мужем принцем Аль-Валидом ибн Талалем после двух лет замужества.
Принцесса Амира также известна своей гуманитарной деятельностью и тем, что выступает за права женщин в своей стране.
6. Кэтрин, герцогиня Кембриджская
Возможно, это самая известная королевская особа в мире. Кэтрин познакомилась с принцем Уильямом в Сент-Эндрюсском Университете в Шотландии и вышла замуж в 2011 году.
У Кэтрин двое детей: принц Джордж и принцесса Шарлотта, а в апреле 2018 года она ждет появления на свет третьего ребенка.
7. Принцесса Шарлен, Монако
Принцесса Шарлен сочеталась браком с принцем Альбером II в 2011 году.
Шарлен является профессиональной пловчихой и участвовала в Олимпийских играх в ЮАР, а также заняла пятое место на соревнованиях по плаванью в эстафете 4×100 м на Олимпийских играх в Сиднее.
В 2014 году она родила принцу близнецов, мальчика и девочку.
8. Королева Джецун Пема, Бутан
Джецун Пема является самой молодой из живущих королев в мире.
Она взошла на трон в возрасте 21 года в 2011 году, когда вышла замуж за короля Джигме Кхесара Намгьял Вангчука. Джецун была еще студенткой, когда сочеталась с браком с королем Бутана.
Пара, у которой есть сын, училась в Англии, разделяет любовь к искусству и была названа "Уильямом и Кейт Гималаев".
9. Королева Рания, Иордания
Королева Рания является живым воплощением элегантности, открытости и красоты. Иорданская королева родилась 31 августа 1970 года в Кувейте в палестинской семье. До замужества с королем Абдуллой II, Рания работала в компании Apple.
Она активно выступает за права женщин, поддерживает образование женщин, занимается благотворительной деятельностью и принимает активное участие в международной политике.
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10. Принцесса София, Швеция
Принцесса София из Швеции стала супругой принца Карла Филиппа, герцога Вермландского в 2015 году.
До замужества она работала фотомоделью, снявшись для обложки мужского журнала Slitz, и участвовала в реалити-шоу с элементами эротики.
Сейчас у шведской королевской четы растет два сына.
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