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Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
В США и Канаде так холодно, что в домах лопаются стекла
В Северную Америку этой зимой пришел нетипичный холод: столбик термометра в некоторых штатах опустился до -37 градусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Из-за снегопадов отменяются авиарейсы, не отмечают праздники, а из-за мороза закрываются школы и страдают животные. Заморозки продлятся еще несколько дней.
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Вот самые красивые и впечатляющие примеры того, к чему привела такая погода в Канаде и США.
В Северную Америку этой зимой пришел нетипичный холод: столбик термометра в некоторых штатах опустился до -37 градусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.
Из-за снегопадов отменяются авиарейсы, не отмечают праздники, а из-за мороза закрываются школы и страдают животные. Заморозки продлятся еще несколько дней.
Читайте также: В Латинскую Америку пришли аномальные морозы со снегом
Вот самые красивые и впечатляющие примеры того, к чему привела такая погода в Канаде и США.
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