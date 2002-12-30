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Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото

Аномальные морозы сковали Северную Америку. ФотоВ США и Канаде так холодно, что в домах лопаются стекла

В Северную Америку этой зимой пришел нетипичный холод: столбик термометра в некоторых штатах опустился до -37 градусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вigpicture.

Из-за снегопадов отменяются авиарейсы, не отмечают праздники, а из-за мороза закрываются школы и страдают животные. Заморозки продлятся еще несколько дней.

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Вот самые красивые и впечатляющие примеры того, к чему привела такая погода в Канаде и США.

Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
Аномальные морозы сковали Северную Америку. Фото
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 Теги: Канада, Америка, морозы

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Сегодня, 07:45 » Автор: Татьяна Ларина
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