Странные вещи звезд, проданные на аукционах за большие деньги. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Любовь поклонников к своим кумирам часто выходит за грани разумного: в стремлении прикоснуться к звезде они готовы скупать за сотни долларов даже абсурдные вещи, имеющие отношение к их любимцам. В нашем списке самые необычные лоты от знаменитостей, нашедшие своих благодарных покупателей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер Цена: $10Ким Кардашьян с семьей, почувствовав связь с исторической родиной, решила посетить Армению. Пока Ким фотографировалась с поклонниками во время посещения исторических памятников, ее супруг Канье Уэст устроил бесплатный концерт в центре Еревана у Лебединого озера. Поначалу фанатов и музыканта разделяла водная гладь, но певец сам решил преодолеть расстояние и бросился в воду, к нему присоединились и десятки жителей, кинувшихся обнимать своего кумира. Что удивительно, в эту ситуацию не вмешались телохранители, но поклонники были настолько внимательны, что в итоге отпустили Канье без малейших травм.Особо предприимчивые граждане еще и заработали на щедрости артиста: вода из озера была выставлена на eBay с начальной стоимостью в $10. Но ведь это только старт торгов. В прошлом месяце запечатанный в пакет воздух с концерта артиста был продан за $60 тысяч.Цена: $530Воздушное пространство уже не в первый раз становится предметом купли-продажи. В 2005 году предприимчивый репортер подошел на премьере фильма «Мистер и миссис Смит» к исполнителям главных ролей Брэду Питту и Анджелине Джоли и попросил их сказать пару слов о картине. Как оказалось позже, в руках представителя прессы находился не диктофон, а банка, в которую, естественно, попал воздух, выдыхаемый Питтом и Джоли. Этот странный лот был выставлен на аукцион и продан за $530.А в 2011 году один из британских онлайн-магазинов начал продажу баночек, в которых хранился «свадебный» воздух: представители сайта уверяли, что он был собран во время церемонии свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Торговцы требовали за свой товар всего $30.Цена: $14000Заработать на своем кумире сумел и поклонник Бритни Спирс, который в 2004 году подобрал жвачку певицы с концерта и шутки ради выставил ее на eBay. Лот нашел покупателя за неделю и, к удивлению самой звезды и продавца, принес $14 000. А в 2005 году один из владельцев казино объявил о продаже положительного теста на беременность Спирс (в то время она ждала своего первенца от Кевина Федерлайна). Тест обошелся новому владельцу в $5001, которые были переданы фонду помощи больным детям. Однако не всем вещам, связанным с Бритни, так везет. Например, недоеденный звездой сэндвич, подобранный официантом после одного из мероприятий в 2006 году, был оценен всего в $100.Цена: $3154Более дорогим блюдом оказался надкушенный Джастином Тимберлейком тост, который французский радиоведущий разместил на eBay после шоу с группой ‘N Sync в 2000 году. За свою находчивость радиоведущий получил $3154 и с радостью отдал их на благотворительность.Цена: $12000Другой находчивый поклонник отважился выставить на аукционный сайт акриловый ноготь Леди Гаги, найденный им после концерта в Дублине в 2012 году. Черный ноготь с мизинца левой руки, выполненный личным дизайнером звезды и украшенный золотыми бусинками, приглянулся британскому поклоннику, заплатившему за чудо $12 000.Цена: $5300Скарлетт Йоханссон пошла еще дальше и предложила поклонникам свою инфекцию. Во время участия в вечернем телешоу Tonight в 2008 году болевшая простудой актриса высморкалась в платочек, оставила на нем след своей помады и заявила о том, что приобрести эту личную вещь можно будет на eBay. Йоханссон также подчеркнула, что заразилась болезнью от своего партнера по фильму «Мститель» Сэмюэля Л. Джексона, что придало лоту особую ценность. Простая бумажная салфетка была продана за $5300, а все деньги Йоханссон пустила на благотворительность. Кстати, идея продавать микробы не так свежа. Ранее на продажу была выставлена колба с инфекцией Пола Маккартни, который чихнул на одного из своих поклонников. Правда, эта вещь ушла всего за $1000.Цена: $40 668Джастину Биберу удалось соединить приятное с полезным: он не только осчастливил одного из поклонников, но еще и подстригся, а вырученную за волосы сумму ($40 тысяч) отдал в организацию The Gentle Barn, заботящуюся о брошенных животных. Торжественная передача контейнера с волосами и автографом певца произошла на шоу Эллен Дедженерес в 2011 году. В тот момент Джастин простился с образом пай-мальчика и перешел к брутальному стилю с короткой стрижкой.Цена: $25Джеймс Франко, известный своим эксцентричным поведением, тоже не против подзаработать на своих фанатах. И для этого он организовывает не разовые акции, а открыл целый музей The Museum of Non-Visible Art в Нью-Йорке. Правда, в него нельзя попасть: музей, как и направление искусства Джеймса, невидим. Зато на сайте актера можно за вполне реальные деньги приобрести раму без картины, воздух и описание к существующему в воображении артиста фильму «Красные листья». У таких арт-объектов находятся свои ценители: копии невидимого фильма постепенно распродаются за $25, а одна из поклонниц приобрела невидимую картину Франко за $10 тысяч.Цена: $455Стакану «короля рок-н-ролла» пришлось ждать своего хозяина более 30 лет. Уэйд Джонс, побывавший на концерте знаменитости в Северной Каролине в 1977 году, подобрал пластиковый стаканчик Элвиса Пресли, в котором оставалось немного воды. Мужчина бережно хранил емкость с водой в холодильнике и в 2008 году решил выставить ценность на аукцион. Стаканчик был продан за $455. Чуть позже Уэйд продал на eBay фото, на котором был изображен памятный стакан, и получил за это уже $3000. Однако эти доходы кажутся мизерными, если сравнивать их с прибылью, полученной за другие вещи Элвиса. Так, прядь волос «короля» была продана в 2002 году за $18 300, библиотечная карточка в 2012 — за $7500, а слепок зубов звезды стоил $100 000. Но больше всего получил белый рояль: его цена на торгах составила миллион долларов.Цена: $45 000В 2010 году на аукционе в Лас-Вегасе своего покупателя нашел рентген грудной клетки Мэрилин Монро. Участник торгов не поскупился заплатить за снимок, который хранился в клинике Флориды с 1954 года, $45 тысяч. Эту сумму сложно назвать заоблачной, если учесть, за сколько уходили другие предметы, связанные с жизнью дивы: ее платья всегда стоили не менее миллиона долларов, а белый рояль, который купила певица Мэрайя Кэри в 1999 году, принес организаторам аукциона $662 500.Цена: $31 000Зуб Джона Леннона стал важным этапом в творчестве стоматолога Майкла Жука. После покупки реликвии в 2011 году врач разместил находку в своей клинике и принялся за написание книги о зубах знаменитостях. В книге Майкл рассказывает о своей вере в клонирование людей, которое в скором времени поможет воссоздавать людей с помощью оставшихся зубов.Возможно, к этой же теории склоняются фанаты, которые покупают зубы других знаменитостей: в 2011 году аукционный дом Auction World Dot TV выручил за продажу 11 коренных и молочных зубов Джека Николсона $10 000, а гипсовый слепок зубов Элвиса Пресли был оценен в 2012 году в $15 000.