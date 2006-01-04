Раздел: Фоторепортажи
Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
Фотоподборка, состоящая из лучших снимков - большей гордости у Северной Кореи просто нет.
Так выглядит саамый крутой и единственный аквапарк Северной Кореи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самый необычный в мире аквапарк. Фото
Так выглядит саамый крутой и единственный аквапарк Северной Кореи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Самый необычный в мире аквапарк. Фото
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