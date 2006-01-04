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Раздел: Фоторепортажи  
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Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото

Как выглядит главная гордость Северной Кореи. ФотоФотоподборка, состоящая из лучших снимков - большей гордости у Северной Кореи просто нет.

Так выглядит саамый крутой и единственный аквапарк Северной Кореи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
Как выглядит главная гордость Северной Кореи. Фото
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 Теги: аквапарк, Северная Корея

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Сегодня, 08:30 » Автор: Наталья Кошелева
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