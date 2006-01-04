Осторожно каннибализм - страны, в которых и сейчас существует. Фото





В путеводителях предупреждают о многих опасностях, которые могут поджидать путешественников в той или иной стране. Но никто не предупреждает о каннибализме. И вот 7 стран, в которых племена все еще не прочь полакомиться людьми.



1.Юго-Восточная Папуа-Новая Гвинея





Племя короваи является одним из последних на Земле, которое регулярно питается человечиной. Они живут вдоль реки, и бывали случаи, когда те забивали случайных туристов. А еще теплые мозги знахари считали настоящим деликатесом.



Почему они едят людей? Когда кто-то в племени умирает без какой-либо видимой причины (болезни или старости), они считают это проделками черной магии и, дабы уберечь других от беды, должны съесть человека.



Интересный факт: В 1961 году Майкл Рокфеллер (сын губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера) исчез во время сбора артефактов о племени. Его тело так и не было найдено.



2.Индия





Северная индийская индуистская секта агхори ест добровольцев, которые завещают свои внутренности. Тем не менее в 2005 году индийские телевизионщики провели расследование и узнали, что те едят также разлагающиеся трупы из Ганга (местная традиция), а также крадут органы из крематориев.



Почему они едят людей?



Агхори считают, что это предотвращает старение организма.



Интересный факт: Они делают действительно хорошие ювелирные украшения из человеческой кости и черепов.



3.Фиджи





Ранее известный как «Остров каннибалов». До сих пор местные жители не могут навести порядок, и все еще находятся те, кто ест человечину, однако не всю, а только вражеских племен.

Почему они едят людей? Это ритуал мести.



Интересный факт: фиджийские людоеды вовсе не животные — они едят столовыми приборами и коллекционируют редкие вещи, оставшиеся от жертв. В музее археологии и антропологии Пенсильванского университета вы можете найти примеры таких коллекций.



4.Бразилия





Племя вари ело благочестивых и религиозных мертвецов до 1960 года, а после некие государственные миссионеры вырезали почти все племя. Тем не менее уровень бедности в трущобах Олинды с 1994 года запредельно высокий, и все еще случаются всплески каннибализма.



Почему они едят людей? Бедность и голод.



Интересный факт: В 2012 году появились сведения исследователей, которые опрашивали местных жителей, и те утверждали, что слышат голоса, которые говорят им убить того или иного человека.



5.Западная Африка





Общество активных людоедов Leopard начиная с прошлого века ело людей. Вплоть до 80-х в окрестностях Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуар находили останки людей. Племя обычно одето в шкуры леопардов и вооружено их клыками.



Почему они едят людей? Племя считает, что поедание людей делает их сильнее и быстрее.



Интересный факт: У них есть последователи — сообщество Human Alligator, которое занимается подобным.



6.Камбоджа





Журналист Нил Дэвис сообщал, что каннибализм в этих регионах набрал обороты во время войн в Юго-Восточной Азии (в 1960-х и 1970-х). Ныне изредка наблюдаются проявления каннибализма.



Почему они едят людей? У камбоджийских войск был ритуал — есть печень врага.



Интересный факт: Множество людей в городах и селах находились под контролем организации «Красные кхмеры», которая строго контролировала всю еду в округе и искусственно создала голод в стране.



7.Конго





Известны случаи людоедства в Конго, и последние были зафиксированы не так давно — в 2012 году. Своего максимума они достигли во время гражданской конголезской войны (с 1998 по 2002 гг.).



Почему они едят людей? Во время войны повстанческие группировки считали, что врагов нужно съедать, особенно сердце, которое готовили с использованием особенных трав.



Интересный факт: Конголезцы и ныне верят, что человеческое сердце дает особенную силу, а если есть людей, то это будет отпугивать врагов.



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PS

Жан Беделиа Бокасса из Центральноафриканской Республики тоже славился «любовью» к людям. Бывший повар Бокасса однажды поделился рецептом блюда из человеческого трупа, фаршированного рисом и фламбированного в джине. Он правда не смог припомнить пол трупа, который, как он утверждал, Бокасса приказал ему приготовить. К середине 70-х император пресытился даже человеческим мясом и стал коллекционировать свои ощущения от поедания представителей разных профессий. Единственные в стране ученый-математик и врач-стоматолог закончили свою жизнь на разделочных столах дворцовой кухни. Такой же была участь победительницы первого в стране конкурса красоты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Каннибализм все еще практикуют в некоторых племенах, например, в Индии, Камбодже и в западной Африке. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости N В путеводителях предупреждают о многих опасностях, которые могут поджидать путешественников в той или иной стране. Но никто не предупреждает о каннибализме. И вот 7 стран, в которых племена все еще не прочь полакомиться людьми.Племя короваи является одним из последних на Земле, которое регулярно питается человечиной. Они живут вдоль реки, и бывали случаи, когда те забивали случайных туристов. А еще теплые мозги знахари считали настоящим деликатесом.Почему они едят людей? Когда кто-то в племени умирает без какой-либо видимой причины (болезни или старости), они считают это проделками черной магии и, дабы уберечь других от беды, должны съесть человека.Интересный факт: В 1961 году Майкл Рокфеллер (сын губернатора Нью-Йорка Нельсона Рокфеллера) исчез во время сбора артефактов о племени. Его тело так и не было найдено.Северная индийская индуистская секта агхори ест добровольцев, которые завещают свои внутренности. Тем не менее в 2005 году индийские телевизионщики провели расследование и узнали, что те едят также разлагающиеся трупы из Ганга (местная традиция), а также крадут органы из крематориев.Почему они едят людей?Агхори считают, что это предотвращает старение организма.Интересный факт: Они делают действительно хорошие ювелирные украшения из человеческой кости и черепов.Ранее известный как «Остров каннибалов». До сих пор местные жители не могут навести порядок, и все еще находятся те, кто ест человечину, однако не всю, а только вражеских племен.Почему они едят людей? Это ритуал мести.Интересный факт: фиджийские людоеды вовсе не животные — они едят столовыми приборами и коллекционируют редкие вещи, оставшиеся от жертв. В музее археологии и антропологии Пенсильванского университета вы можете найти примеры таких коллекций.Племя вари ело благочестивых и религиозных мертвецов до 1960 года, а после некие государственные миссионеры вырезали почти все племя. Тем не менее уровень бедности в трущобах Олинды с 1994 года запредельно высокий, и все еще случаются всплески каннибализма.Почему они едят людей? Бедность и голод.Интересный факт: В 2012 году появились сведения исследователей, которые опрашивали местных жителей, и те утверждали, что слышат голоса, которые говорят им убить того или иного человека.Общество активных людоедов Leopard начиная с прошлого века ело людей. Вплоть до 80-х в окрестностях Сьерра-Леоне, Либерии и Кот-д’Ивуар находили останки людей. Племя обычно одето в шкуры леопардов и вооружено их клыками.Почему они едят людей? Племя считает, что поедание людей делает их сильнее и быстрее.Интересный факт: У них есть последователи — сообщество Human Alligator, которое занимается подобным.Журналист Нил Дэвис сообщал, что каннибализм в этих регионах набрал обороты во время войн в Юго-Восточной Азии (в 1960-х и 1970-х). Ныне изредка наблюдаются проявления каннибализма.Почему они едят людей? У камбоджийских войск был ритуал — есть печень врага.Интересный факт: Множество людей в городах и селах находились под контролем организации «Красные кхмеры», которая строго контролировала всю еду в округе и искусственно создала голод в стране.Известны случаи людоедства в Конго, и последние были зафиксированы не так давно — в 2012 году. Своего максимума они достигли во время гражданской конголезской войны (с 1998 по 2002 гг.).Почему они едят людей? Во время войны повстанческие группировки считали, что врагов нужно съедать, особенно сердце, которое готовили с использованием особенных трав.Интересный факт: Конголезцы и ныне верят, что человеческое сердце дает особенную силу, а если есть людей, то это будет отпугивать врагов.Жан Беделиа Бокасса из Центральноафриканской Республики тоже славился «любовью» к людям. Бывший повар Бокасса однажды поделился рецептом блюда из человеческого трупа, фаршированного рисом и фламбированного в джине. Он правда не смог припомнить пол трупа, который, как он утверждал, Бокасса приказал ему приготовить. К середине 70-х император пресытился даже человеческим мясом и стал коллекционировать свои ощущения от поедания представителей разных профессий. Единственные в стране ученый-математик и врач-стоматолог закончили свою жизнь на разделочных столах дворцовой кухни. Такой же была участь победительницы первого в стране конкурса красоты.



