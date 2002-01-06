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Раздел: Фоторепортажи  
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Так на самом деле выглядит любовь. Фото

Так на самом деле выглядит любовь. ФотоВряд ли вы о таком догадывались.

Сколько раз вы встречали людей, которые утверждали, что не верят в любовь?

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Фотографу Мод Чалард надоело это слушать, и она решила доказать, что любовь совершенно реальна и доступна каждому из нас. Для этого она придумала фотопроект, в котором выражены вся искренность и эмоции любящих людей. "Я стараюсь показать всю глубину этого чувства и подарить надежду молодому поколению, считающему, что любовь потеряна", - говорит Мод.

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Мы выбрали несколько самых чувственных снимков, которые трогают за самое сердце.

Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
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 Теги: любовь, фото

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Сегодня, 20:08 » Автор: Наталия Невская
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