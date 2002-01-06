Раздел: Фоторепортажи
Так на самом деле выглядит любовь. Фото
Вряд ли вы о таком догадывались.
Сколько раз вы встречали людей, которые утверждали, что не верят в любовь?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Фотографу Мод Чалард надоело это слушать, и она решила доказать, что любовь совершенно реальна и доступна каждому из нас. Для этого она придумала фотопроект, в котором выражены вся искренность и эмоции любящих людей. "Я стараюсь показать всю глубину этого чувства и подарить надежду молодому поколению, считающему, что любовь потеряна", - говорит Мод.
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Мы выбрали несколько самых чувственных снимков, которые трогают за самое сердце.
Сколько раз вы встречали людей, которые утверждали, что не верят в любовь?
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Фотографу Мод Чалард надоело это слушать, и она решила доказать, что любовь совершенно реальна и доступна каждому из нас. Для этого она придумала фотопроект, в котором выражены вся искренность и эмоции любящих людей. "Я стараюсь показать всю глубину этого чувства и подарить надежду молодому поколению, считающему, что любовь потеряна", - говорит Мод.
Читайте также: Потрясающие кадры: в Эквадоре море отошло от берегов на сто метров. Фото
Мы выбрали несколько самых чувственных снимков, которые трогают за самое сердце.
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