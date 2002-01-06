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Раздел: Фоторепортажи  
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Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото

Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. ФотоКак воспринимается женская красота? Каким канонам красоты она соответствует в зависимости от места на карте мира?


Ответы на эти вопросы решили получить авторы проекта «Восприятие Совершенства» («Perceptions of Perfection»). Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Для этого они разослали художникам из 18 стран фотографию девушки, взятую из общедоступной базы изображений и попросили их обработать это фото в фотошопе таким образом, чтобы оно соответствовало канонам красоты данного государства. Хотите знать, что получилось из этой сумасшедшей затеи? — смотрите в нашем материале.

Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
Каноны женской красоты: как выглядит "идеальная" фигура в разных странах. Фото
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 Теги: красота, фото

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Сегодня, 08:30 » Автор: Наталья Кошелева
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