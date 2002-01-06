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Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото Конкурс дикой природы Wildlife Photographer of the Year.

Сегодня первый рабочий день после новогодних праздников. Начнем с чего-нибудь легкого, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

В Музее естественной истории в Лондоне проходит престижный фотоконкурс Wildlife Photographer of the Year. До 5 февраля здесь выбирают лучшие снимки по версии читателей.

1. Птенец фламинго. (Фото Claudio Contreras Koob):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


2. Акула. (Фото Adriana Basques):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


3. Земля снега и льда. Арктика прекрасна круглый год. (Фото Josh Anon):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


4. Розовая колпица — птица из семейства ибисовых. (Фото Steve Blandin):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


5. Когда ленивцы двигаются в поисках пищи, скорость их движения составляет всего около 2 м в минуту. (Фото Luciano Candisani):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


6. Кровавая рука. Рейнджерам в Южной Африке часто приходится самим отпиливать рога и бивни у слонов и носорогов, чтобы спасти их от браконьеров. Утверждается, что полученный материал каталогизируется и хранится в «надёжном месте». (Фото Peter Chadwick):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


7. Горбатые киты. Мать и детеныш. (Фото Ray Chin):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


8. Семья горных горилл. Подвид находится на грани исчезновения: по оценкам на конец 2012 года, общее количество горных горилл не превышало 880 особей. (Фото Alan Chung):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


9. Теплые объятия. (Фото Debra Garside):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


10. Шесть жирафов. (Фото Uri Golman):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


11. «Летающая» рыба — средиземноморский долгопёр. (Фото Uri Golman):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


12. Сиреневогрудая сизоворонка и зебры. Птица охотится из засады на насекомых, гусениц, скорпионов и пауков. (Фото Lakshitha Karunarathna):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


13. Южная белолицая совка. (Фото Jan Kolbe):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


14. Самые высокие наземные животные планеты — жирафы. Высокий рост увеличивает нагрузку на систему кровообращения, особенно в отношении снабжения мозга. Поэтому сердце у жирафов особенно сильное. Оно пропускает 60 л крови в минуту, весит 12 кг и создаёт давление, которое в три раза выше, чем у человека. (Фото David Lloyd):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


15. Стая неразлучников Лилианы. Обитает птица на востоке Замбии, севере Мозамбика, юге Танзании и в Малави. (Фото Luke Massey):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


16. Дружбаны. Эту западную равнинную гориллу спасли от торговцев мясом. (Фото Jo-Anne McArthur):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


17. Устал. Лось на Аляске. (Фото Ryan Miller):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


18. Рыба-луна. Это самые тяжёлые из современных костных рыб. Достигают в длину трёх метров. В Книге рекордов Гиннеса приводятся данные об особи, пойманной 18 сентября 1908 года недалеко от Сиднея, длина которой составляла 3.1 м, высота — 4.26 м, а масса 2235 кг. (Фото Jordi Chias Pujol):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


19. Ночной водопой. Стадо зебр в зимбабвийском заповеднике Южной Африки. (Фото Charl Senekal):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


20. Полярная сова. Это самая крупная птица из отряда совообразных в тундре. (Фото Connor Stefanison):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


21. Маленький орангутанг. (Фото Jami Tarris):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


22. Любопытные медведи на Камчатке. Также смотрите «Зачем медведи встают на задние лапы?». (Фото Marco Urso):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


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23. Самка леопарда. Знающие люди говорят, что нет ничего страшнее взгляда леопарда в дикой природе, когда встречаешься с ним лично. (Фото Martin van Lokven):

Дикая природа в лучших снимках Wildlife Photographer of the Year. Фото


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 Теги: природа, фотоконкурс

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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