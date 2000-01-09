Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото

Фотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска.



Фотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска.



Разглядывая эти снимки, сразу чувствуешь, что все непременно будет хорошо. А иначе просто быть не может. Об этом пишет



«После 2 недель интенсивной терапии мой сын наконец-то дома»







«Моя бывшая жена скрывала от меня мою дочку на протяжении почти 2 лет. Вчера, после 696 дней разлуки я сделал лучшее фото в своей жизни»







«Моя мама звонит в колокол в честь окончания годичного курса химиотерапии»







«Я выиграла у коллег в „Фэнтези-футбол“*. Полный разгром противников!»







*«Фэнтези-футбол» — американский конкурс, по правилам которого группа людей создает свою виртуальную футбольную лигу. Каждый участник выбирает себе команду из реальных игроков американского футбола в начале сезона и следит за их игрой. По итогам каждого матча участник суммирует очки, полученные его или ее игроками. В результате побеждает тот, кто набрал максимальное количество баллов.



«Моей маме 61 год, и сегодня она вышла замуж. Этот снимок отлично передает ее эмоции по этому поводу»





«Я победила в дебютном поединке в боях без правил!»



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«Первая „прогулка“ моего сына по снегу»

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Фотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска.Разглядывая эти снимки, сразу чувствуешь, что все непременно будет хорошо. А иначе просто быть не может. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вгору «После 2 недель интенсивной терапии мой сын наконец-то дома»«Моя бывшая жена скрывала от меня мою дочку на протяжении почти 2 лет. Вчера, после 696 дней разлуки я сделал лучшее фото в своей жизни»«Моя мама звонит в колокол в честь окончания годичного курса химиотерапии»«Я выиграла у коллег в „Фэнтези-футбол“*. Полный разгром противников!»*«Фэнтези-футбол» — американский конкурс, по правилам которого группа людей создает свою виртуальную футбольную лигу. Каждый участник выбирает себе команду из реальных игроков американского футбола в начале сезона и следит за их игрой. По итогам каждого матча участник суммирует очки, полученные его или ее игроками. В результате побеждает тот, кто набрал максимальное количество баллов.«Моей маме 61 год, и сегодня она вышла замуж. Этот снимок отлично передает ее эмоции по этому поводу»«Я победила в дебютном поединке в боях без правил!»«Первая „прогулка“ моего сына по снегу»



