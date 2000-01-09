» » Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. ФотоФотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска.

Фотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска.

Разглядывая эти снимки, сразу чувствуешь, что все непременно будет хорошо. А иначе просто быть не может. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вгору.

«После 2 недель интенсивной терапии мой сын наконец-то дома»

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото


«Моя бывшая жена скрывала от меня мою дочку на протяжении почти 2 лет. Вчера, после 696 дней разлуки я сделал лучшее фото в своей жизни»

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото


«Моя мама звонит в колокол в честь окончания годичного курса химиотерапии»

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото


«Я выиграла у коллег в „Фэнтези-футбол“*. Полный разгром противников!»

Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото


*«Фэнтези-футбол» — американский конкурс, по правилам которого группа людей создает свою виртуальную футбольную лигу. Каждый участник выбирает себе команду из реальных игроков американского футбола в начале сезона и следит за их игрой. По итогам каждого матча участник суммирует очки, полученные его или ее игроками. В результате побеждает тот, кто набрал максимальное количество баллов.

«Моей маме 61 год, и сегодня она вышла замуж. Этот снимок отлично передает ее эмоции по этому поводу»
Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото


«Я победила в дебютном поединке в боях без правил!»
Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото

Читайте также: Фото самого большого дома из кирпичиков Lego


«Первая „прогулка“ моего сына по снегу»
Люди, запечатленные в момент своего самого большого счастья. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: счастье, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:30 » Автор: Наталья Кошелева
     2905
     0

Похожие новости по теме

Как сейчас выглядят люди, сумевшие победить рак. Фото Как сейчас выглядят люди, сумевшие победить рак. Фото

Они знают цену жизни.

Величественные снимки самого большого существа на планете. Фото Величественные снимки самого большого существа на планете. Фото

Это почетное звание принадлежит синему киту.

Лучшие снимки самого большого в мире водопада. Фото Лучшие снимки самого большого в мире водопада. Фото

Водопад Виктория поражает своей красотой.

Эти собаки точно знают, что такое счастье. Фото Эти собаки точно знают, что такое счастье. Фото

Они просто не могут перестать улыбаться.

Живые и непосредственные детки знают, что такое счастье. Фото Живые и непосредственные детки знают, что такое счастье. Фото

В силу своего возраста дети не зацикливаются на плохом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх