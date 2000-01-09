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Как добывают соль в украинском Соледаре. Фото
Экскурсия по подземному Соледару.
Соль с древнейших времен является неизменным спутником человека. Этот привычный нам сейчас минерал в отдельные исторические периоды ценился наравне с золотом и обладание им приносило богатство и власть. А все потому, что до определенных пор соледобыча была ручным и трудоемким процессом. В современном мире добыча соли уже давно механизирована, выполняется в огромных масштабах и стоит копейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Украине основным соледобывающим предприятием является ГП «Артёмсоль», располагающее обширными производственными мощностями в городе Соледар Донецкой обл. Кроме действующего производства, там имеется также и небольшой и одновременно уникальный участок, доступный туристам. Туда мы сегодня и заглянем.
В 1880 г. на Донбассе близ деревни Брянцевка было открыто крупное подземное месторождение соли. Уже в следующем году была введена в эксплуатацию первая шахта и началась промышленная добыча каменной соли. Это событие фактически положило начало предприятию «Артёмсоль» и развитию нынешнего Соледара. Свое современное название предприятие получило в честь Ф.А. Артёма. Ныне ГП «Артёмсоль» — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы: продукция поставляется в 22 страны мира.
Предприятие способно производить более 7 млн. тонн соли в год. В советское время «Артёмсоль» производило до 40% общесоюзной добычи каменной соли.
Добыча соли Артёмовского месторождения происходит на глубине 200-300 м. За более чем сто лет образовалась система выработок протяженностью около 300 км, добыто более 250 млн. тонн соли, объем пустот превысил 110 млн куб. метров. Несмотря на большой объем выработок, в данный момент разработано лишь 3% соли, которая имеется в месторождении. Так что соляных запасов Соледара хватит еще надолго.
В одной из отработанных выработок размещается подземное отделение спелеосанатория «Соляная симфония», в котором проводится лечение заболеваний органов дыхания. Одновременно здесь могут оздоравливаться до 100 человек. Здесь же проводятся туристические экскурсии и имеется даже подземный музей соляной промышленности. Туристический участок занимает от силы пару километров.
Начало 2014 года. По приезду в точку назначения нас встречает один из многочисленных шахтных копров, которые разбросаны по Донбассу, и надпись «ГП Артемсоль» над въездом.
С первых же шагов чувствуется, что тут все еще действующее предприятие, а не развитый туристический аттракцион
Спуск в туристическую зону происходит через шахтный ствол 3-бис, который сейчас выполняет роль вентиляционного. Туристический уровень находится на глубине 288 м. Скорость спуска составляет 3,75 м/с и всего через полторы минуты мы уже оказываемся внизу. Во время спуска закладывает уши.
Руддвор и шахтная клеть. Сам ствол почти на всю высоту имеет обделку из чугунных тюбингов.
Стены из соли. Свод из соли. Пол (внезапно!) тоже из соли. Такая себе огромная солонка, внутри которой можно гулять.
Соляное месторождение начало зарождаться 250 млн. лет назад из отложений соли мелководного залива древнего моря, которое находилось на месте нынешнего Соледара. Стены и своды выработок словно покрыты волнами — так необычно выглядит соляной пласт в разрезе. Каждый слой формировался примерно 100 тыс. лет.
В туристической зоне и спелеосанатории можно увидеть ряд скульптур и барельефов из соли, созданных руками местных умельцев. Вот, например, покровитель шахтеров — Добрый Шубин. Буквы АС — логотип «Артёмсоли».
Мощность (толщина) горизонта в этом месте — более 30 м.
Парадный вход в подземную часть спелеосанатория:
Я отковырял пару кусочков соли от стен и попробовал на вкус — соль оказалась вкусной и чистой. Вообще же, говорят, что соль из местного месторождения можно расфасовывать по мешкам буквально сразу без очистки.
Аналог пальмы Мерцалова также создан из соли:
Вход в музей соляной промышленности. Кирпичики вокруг двери сделаны из кристаллов соли и имеют динамическую подсветку, постоянно меняющую цвет. В сам музей мы не пойдем, там ничего особо интересного нет. Лучше посмотрим, как устроен спелеосанаторий.
Непарадный вход в спелеосанаторий:
Остатки Нового года:
Температура в выработках постоянно находится в пределах примерно 15 °С.
Симпатично.
Выработки, находящиеся в массиве каменной соли, абсолютно сухие. Вода — главная беда соляного месторождения. Если в сухом состоянии соляные выработки не требуют дополнительного укрепления и прекрасно выдерживают горное давление, то при попадании воды они начинают интенсивно разрушаться. Поэтому гидроизоляции тут уделяют особое значение.
Вся прелесть Соледара в том, что здесь пока хорошо сохранились следы от реальной добычи соли: стены и своды изрезаны характерными узорами от проходческих комбайнов.
Это самый глубокий туалет, который я видел
Отделение для отдыха пациентов. За шторками находятся кровати.
Местное благоустройство:
Еще одна длинная выработка, в которой можно не только отдохнуть, но и приятно провести время:
Кафе:
В выработке, которая на 30-м фото ограждена решеткой, находится трансформатор:
Так выглядят спальные места:
Тут есть буквально все
Будут довольны даже поклонники Аллы Борисовны. Как-то раз Примадонна спускалась в местную соляную шахту и с того памятного дня остались эти фотографии:
Словно слоеный пирог:
Ну и самое эпичное место — это камера 42, имеющая высоту 27 м и более 100 м в длину.
На стенах и в торце заметны характерные следы от резцов проходческого комбайна. Камера разрабатывалась путем многократной проходки слоями сверху вниз. По количеству кругляшков в торце можно легко посчитать количество проходов комбайна (два кругляшка = 1 проход).
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Вообще же, таких камер в Соледаре очень много, но для туристов открыты лишь две. Противоположная сторона камеры 42:
Соль с древнейших времен является неизменным спутником человека. Этот привычный нам сейчас минерал в отдельные исторические периоды ценился наравне с золотом и обладание им приносило богатство и власть. А все потому, что до определенных пор соледобыча была ручным и трудоемким процессом. В современном мире добыча соли уже давно механизирована, выполняется в огромных масштабах и стоит копейки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
В Украине основным соледобывающим предприятием является ГП «Артёмсоль», располагающее обширными производственными мощностями в городе Соледар Донецкой обл. Кроме действующего производства, там имеется также и небольшой и одновременно уникальный участок, доступный туристам. Туда мы сегодня и заглянем.
В 1880 г. на Донбассе близ деревни Брянцевка было открыто крупное подземное месторождение соли. Уже в следующем году была введена в эксплуатацию первая шахта и началась промышленная добыча каменной соли. Это событие фактически положило начало предприятию «Артёмсоль» и развитию нынешнего Соледара. Свое современное название предприятие получило в честь Ф.А. Артёма. Ныне ГП «Артёмсоль» — крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли на территории Центральной и Восточной Европы: продукция поставляется в 22 страны мира.
Предприятие способно производить более 7 млн. тонн соли в год. В советское время «Артёмсоль» производило до 40% общесоюзной добычи каменной соли.
Добыча соли Артёмовского месторождения происходит на глубине 200-300 м. За более чем сто лет образовалась система выработок протяженностью около 300 км, добыто более 250 млн. тонн соли, объем пустот превысил 110 млн куб. метров. Несмотря на большой объем выработок, в данный момент разработано лишь 3% соли, которая имеется в месторождении. Так что соляных запасов Соледара хватит еще надолго.
В одной из отработанных выработок размещается подземное отделение спелеосанатория «Соляная симфония», в котором проводится лечение заболеваний органов дыхания. Одновременно здесь могут оздоравливаться до 100 человек. Здесь же проводятся туристические экскурсии и имеется даже подземный музей соляной промышленности. Туристический участок занимает от силы пару километров.
Начало 2014 года. По приезду в точку назначения нас встречает один из многочисленных шахтных копров, которые разбросаны по Донбассу, и надпись «ГП Артемсоль» над въездом.
С первых же шагов чувствуется, что тут все еще действующее предприятие, а не развитый туристический аттракцион
Спуск в туристическую зону происходит через шахтный ствол 3-бис, который сейчас выполняет роль вентиляционного. Туристический уровень находится на глубине 288 м. Скорость спуска составляет 3,75 м/с и всего через полторы минуты мы уже оказываемся внизу. Во время спуска закладывает уши.
Руддвор и шахтная клеть. Сам ствол почти на всю высоту имеет обделку из чугунных тюбингов.
Стены из соли. Свод из соли. Пол (внезапно!) тоже из соли. Такая себе огромная солонка, внутри которой можно гулять.
Соляное месторождение начало зарождаться 250 млн. лет назад из отложений соли мелководного залива древнего моря, которое находилось на месте нынешнего Соледара. Стены и своды выработок словно покрыты волнами — так необычно выглядит соляной пласт в разрезе. Каждый слой формировался примерно 100 тыс. лет.
В туристической зоне и спелеосанатории можно увидеть ряд скульптур и барельефов из соли, созданных руками местных умельцев. Вот, например, покровитель шахтеров — Добрый Шубин. Буквы АС — логотип «Артёмсоли».
Мощность (толщина) горизонта в этом месте — более 30 м.
Парадный вход в подземную часть спелеосанатория:
Я отковырял пару кусочков соли от стен и попробовал на вкус — соль оказалась вкусной и чистой. Вообще же, говорят, что соль из местного месторождения можно расфасовывать по мешкам буквально сразу без очистки.
Аналог пальмы Мерцалова также создан из соли:
Вход в музей соляной промышленности. Кирпичики вокруг двери сделаны из кристаллов соли и имеют динамическую подсветку, постоянно меняющую цвет. В сам музей мы не пойдем, там ничего особо интересного нет. Лучше посмотрим, как устроен спелеосанаторий.
Непарадный вход в спелеосанаторий:
Остатки Нового года:
Температура в выработках постоянно находится в пределах примерно 15 °С.
Симпатично.
Выработки, находящиеся в массиве каменной соли, абсолютно сухие. Вода — главная беда соляного месторождения. Если в сухом состоянии соляные выработки не требуют дополнительного укрепления и прекрасно выдерживают горное давление, то при попадании воды они начинают интенсивно разрушаться. Поэтому гидроизоляции тут уделяют особое значение.
Вся прелесть Соледара в том, что здесь пока хорошо сохранились следы от реальной добычи соли: стены и своды изрезаны характерными узорами от проходческих комбайнов.
Это самый глубокий туалет, который я видел
Отделение для отдыха пациентов. За шторками находятся кровати.
Местное благоустройство:
Еще одна длинная выработка, в которой можно не только отдохнуть, но и приятно провести время:
Кафе:
В выработке, которая на 30-м фото ограждена решеткой, находится трансформатор:
Так выглядят спальные места:
Тут есть буквально все
Будут довольны даже поклонники Аллы Борисовны. Как-то раз Примадонна спускалась в местную соляную шахту и с того памятного дня остались эти фотографии:
Словно слоеный пирог:
Ну и самое эпичное место — это камера 42, имеющая высоту 27 м и более 100 м в длину.
На стенах и в торце заметны характерные следы от резцов проходческого комбайна. Камера разрабатывалась путем многократной проходки слоями сверху вниз. По количеству кругляшков в торце можно легко посчитать количество проходов комбайна (два кругляшка = 1 проход).
Читайте также: «С папой не соскучишься!»: забавные фотографии детей
Вообще же, таких камер в Соледаре очень много, но для туристов открыты лишь две. Противоположная сторона камеры 42:
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