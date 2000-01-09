В этом доме из контейнеров хотел бы жить каждый. Фото

В нем уютно и тепло.



Здесь можно жить при – 42 градусов.



Дома из контейнеров уже перестали быть чем-то диковинным и необычным. Но, как правило, чаще их возводят в местности, где всегда тепло и светит солнце. Но один парень решил сломать этот стереотип и построил дом из морских контейнеров в Канаде. Он отмечает, что довольно легко пережил в нем зиму при температуре до – 42 градусов по Цельсию, передает



32-летний канадец Joseph Dupuis построил для себя полноценный энергосберегающий дом из трех контейнеров для перевозки грузов. Электричество он получает за счет установленных на крыше солнечных панелей. Если верить словам хозяина, то из коммунальных платежей самые большие счета приходят за телефонные разговоры.



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Многим известно, что в металлических контейнерах зимой холодно, а летом они невыносимо накаляются. Хозяин установил в жилище специальную систему охлаждения и отопления. По словам канадца, он вполне комфортно переносит в своем доме морозы до -42 градусов, т.к. климат в Канаде отнюдь нетропический. Парень установил доме из контейнеров полы с подогревом.











Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Здесь можно жить при – 42 градусов.Дома из контейнеров уже перестали быть чем-то диковинным и необычным. Но, как правило, чаще их возводят в местности, где всегда тепло и светит солнце. Но один парень решил сломать этот стереотип и построил дом из морских контейнеров в Канаде. Он отмечает, что довольно легко пережил в нем зиму при температуре до – 42 градусов по Цельсию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю 32-летний канадец Joseph Dupuis построил для себя полноценный энергосберегающий дом из трех контейнеров для перевозки грузов. Электричество он получает за счет установленных на крыше солнечных панелей. Если верить словам хозяина, то из коммунальных платежей самые большие счета приходят за телефонные разговоры.Многим известно, что в металлических контейнерах зимой холодно, а летом они невыносимо накаляются. Хозяин установил в жилище специальную систему охлаждения и отопления. По словам канадца, он вполне комфортно переносит в своем доме морозы до -42 градусов, т.к. климат в Канаде отнюдь нетропический. Парень установил доме из контейнеров полы с подогревом.



