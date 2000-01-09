Раздел: Фоторепортажи
Как живется людям, выигравшим миллионы в лотерею. Фото
Не всем деньги приносят счастье.
Когда мы читаем новости о том, что кто-то сорвал джекпот и в одночасье стал богачом, нас переполняет зависть. Но мы никогда не задаемся вопросом, что стало с везунчиками потом? Прочитай и узнаешь, что далеко не все из них жили долго и счастливо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Лара и Роджер Гриффитс: сгоревшая мечта
До того как выиграть в лотерею $2,76 млн в 2005 году, супруги Лара и Роджер редко спорили. Они жили в гармонии и взаимопонимании. Деньги позволили им осуществить главную мечту их жизни: муж и жена купили огромный дом за миллион долларов, а оставшиеся деньги потратили на роскошный Порше.
К сожалению, шесть лет спустя счастье кончилось: Роджер укатил на Порше в синюю даль, после того как Лара обвинила его в измене с другой женщиной. 14-летний брак подошел к концу, а дом мечты сгорел в чудовищном пожаре.
Уильям Пост: предательство близких
Уильям Бад Пост выиграл и того больше: счастливая рука вытянула билет в пенсильванскую лотерею на $16,2 млн. Дело было в 1988 году, а к 1989 году Бад не просто потратил все деньги, он оказался в долгах.
«Я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось, — признается Пост. — Это был просто кошмар».
Его бывшая девушка с легкостью уговорила его разделить выигрыш с ней, а собственный брат нанял киллера, в надежде, что после смерти Бада унаследует его состояние. Пост вкладывал деньги в несколько семейных предприятий, но все прогорели, так что пришлось влезть в долги. Начались срывы, Бада посадили в тюрьму за то, что он приставил ружье к голове коллектора долгов.
К счастью, Бад как-то выпутался из этой ситуации и счастливо жил на скромную зарплату, с ужасом вспоминая время, когда ему приходилось думать, куда деть 16 миллионов.
Мартин и Кэй Тотт выиграли $5 млн, но потеряли билет
Супругам Мартину и Кэй Тотт из Великобритании в 1994 году посчастливилось выиграть $5 млн, но вот незадача — пара потеряла билет.
Беда была бы не беда, если бы муж и жена вовремя заявили бы о своей пропаже. Они могли сделать это только в течение 30 дней с объявления выигрыша. Так эта победа стала самым большим незаявленным выигрышем в истории лотерей.
«Сама мысль, что ты можешь получить такие деньги — очень освобождает. А вот когда ты узнаешь, что ничего не выйдет, чувствуешь прямо противоположное чувство, — поделилась Кэй. — Это отнимает жизненные силы и подвергает ваш брак серьезному испытанию. Это была самая жестокая пытка из всех возможных».
Шэрон Тирабасси вернулась к работе
Даже большие деньги потратить довольно просто, если задаться такой целью. Выиграв в 2004 году $10 млн, Шэрон последовательно тратила их на «большой дом, красивые машины, дизайнерскую одежду, экзотические поездки» и меньше чем за десять лет (что не так уж мало, если подумать) вернулась к тому, с чего начинала: к работе за рублем автобуса и жизни в арендованном доме.
К счастью, у нее остались кое-какие деньги в трастах для ее шести детей, которые смогут получить их, когда им исполнится 26.
Иби Рончаоли убил собственный муж
Жительница Онтарио выиграла $5 млн в 1991 году, но не призналась своему мужу в том, как решила их потратить. Когда гинеколог Джозеф Рончаоли выяснил, что Иби отдала $2 млн своему ребенку от другого мужчины, о котором он даже не знал, он отравил ее обезболивающими.
Его признали виновным, а семья Иби уговаривала мужчину отдать хотя бы часть денег на похороны жены.
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Эвелин Адамс проиграла свой выигрыш в казино
Элен выиграла в лотерею дважды — в 1985 и 1986 годах, вот уж точно поцелованная фортуной. Но сумма в $5,4 млн не удержалась в руках женщины. Ей хотелось большего. Она отправилась в Атлантик Сити, зашла в казино и… просадила все свои деньги!
Когда мы читаем новости о том, что кто-то сорвал джекпот и в одночасье стал богачом, нас переполняет зависть. Но мы никогда не задаемся вопросом, что стало с везунчиками потом? Прочитай и узнаешь, что далеко не все из них жили долго и счастливо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Лара и Роджер Гриффитс: сгоревшая мечта
До того как выиграть в лотерею $2,76 млн в 2005 году, супруги Лара и Роджер редко спорили. Они жили в гармонии и взаимопонимании. Деньги позволили им осуществить главную мечту их жизни: муж и жена купили огромный дом за миллион долларов, а оставшиеся деньги потратили на роскошный Порше.
К сожалению, шесть лет спустя счастье кончилось: Роджер укатил на Порше в синюю даль, после того как Лара обвинила его в измене с другой женщиной. 14-летний брак подошел к концу, а дом мечты сгорел в чудовищном пожаре.
Уильям Пост: предательство близких
Уильям Бад Пост выиграл и того больше: счастливая рука вытянула билет в пенсильванскую лотерею на $16,2 млн. Дело было в 1988 году, а к 1989 году Бад не просто потратил все деньги, он оказался в долгах.
«Я бы хотел, чтобы этого никогда не случалось, — признается Пост. — Это был просто кошмар».
Его бывшая девушка с легкостью уговорила его разделить выигрыш с ней, а собственный брат нанял киллера, в надежде, что после смерти Бада унаследует его состояние. Пост вкладывал деньги в несколько семейных предприятий, но все прогорели, так что пришлось влезть в долги. Начались срывы, Бада посадили в тюрьму за то, что он приставил ружье к голове коллектора долгов.
К счастью, Бад как-то выпутался из этой ситуации и счастливо жил на скромную зарплату, с ужасом вспоминая время, когда ему приходилось думать, куда деть 16 миллионов.
Мартин и Кэй Тотт выиграли $5 млн, но потеряли билет
Супругам Мартину и Кэй Тотт из Великобритании в 1994 году посчастливилось выиграть $5 млн, но вот незадача — пара потеряла билет.
Беда была бы не беда, если бы муж и жена вовремя заявили бы о своей пропаже. Они могли сделать это только в течение 30 дней с объявления выигрыша. Так эта победа стала самым большим незаявленным выигрышем в истории лотерей.
«Сама мысль, что ты можешь получить такие деньги — очень освобождает. А вот когда ты узнаешь, что ничего не выйдет, чувствуешь прямо противоположное чувство, — поделилась Кэй. — Это отнимает жизненные силы и подвергает ваш брак серьезному испытанию. Это была самая жестокая пытка из всех возможных».
Шэрон Тирабасси вернулась к работе
Даже большие деньги потратить довольно просто, если задаться такой целью. Выиграв в 2004 году $10 млн, Шэрон последовательно тратила их на «большой дом, красивые машины, дизайнерскую одежду, экзотические поездки» и меньше чем за десять лет (что не так уж мало, если подумать) вернулась к тому, с чего начинала: к работе за рублем автобуса и жизни в арендованном доме.
К счастью, у нее остались кое-какие деньги в трастах для ее шести детей, которые смогут получить их, когда им исполнится 26.
Иби Рончаоли убил собственный муж
Жительница Онтарио выиграла $5 млн в 1991 году, но не призналась своему мужу в том, как решила их потратить. Когда гинеколог Джозеф Рончаоли выяснил, что Иби отдала $2 млн своему ребенку от другого мужчины, о котором он даже не знал, он отравил ее обезболивающими.
Его признали виновным, а семья Иби уговаривала мужчину отдать хотя бы часть денег на похороны жены.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Эвелин Адамс проиграла свой выигрыш в казино
Элен выиграла в лотерею дважды — в 1985 и 1986 годах, вот уж точно поцелованная фортуной. Но сумма в $5,4 млн не удержалась в руках женщины. Ей хотелось большего. Она отправилась в Атлантик Сити, зашла в казино и… просадила все свои деньги!
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