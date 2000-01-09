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Раздел: Фоторепортажи  
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Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото

Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. ФотоВсе эти создания живут на Бали.

Обязательно ли иметь дорогие камеры и макрообъективы для подобных съемок? Оказывается, совсем нет. Все эти марко-снимки сделаны на обычный смартфон с самодельным объективом, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Фотографии сделаны на смартфон Samsung Galaxy J7 Prime.

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Получается вполне неплохо. Можно увидеть невидимый марко-мир Бали. (Фото Komang Wirnata):

Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
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 Теги: макроснимки, смартфон

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Сегодня, 20:32 » Автор: Анна Мартынова
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