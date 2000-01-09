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Впечатляющие макроснимки, сделанные на смартфон. Фото
Все эти создания живут на Бали.
Обязательно ли иметь дорогие камеры и макрообъективы для подобных съемок? Оказывается, совсем нет. Все эти марко-снимки сделаны на обычный смартфон с самодельным объективом, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Фотографии сделаны на смартфон Samsung Galaxy J7 Prime.
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Получается вполне неплохо. Можно увидеть невидимый марко-мир Бали. (Фото Komang Wirnata):
Обязательно ли иметь дорогие камеры и макрообъективы для подобных съемок? Оказывается, совсем нет. Все эти марко-снимки сделаны на обычный смартфон с самодельным объективом, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Фотографии сделаны на смартфон Samsung Galaxy J7 Prime.
Читайте также: Необычные макроснимки, сделанные микроскопом. Фото
Получается вполне неплохо. Можно увидеть невидимый марко-мир Бали. (Фото Komang Wirnata):
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