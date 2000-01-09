Раздел: Фоторепортажи
Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото
Где и с кем провели зимние каникулы политики
В последние несколько лет политики предпочитают не распространяться, куда они отправляются на зимние (летние) каникулы. Конспирация связана с нежеланием обрушать на себя огонь общественной критики – мол, многих граждан Украины загнали за черту бедности, а сами колесят по морям, океанам, сообщает Комсомольская правда в Украине.
Тем не менее, ряд политиков не постеснялись во всеуслышание признаться, куда летали на новогодне-рождественские праздники. Немало депутатов и чиновников даже выложили фотоотчеты на своих страничках в социальных сетях.
Италия для Авакова и Лещенко
В Италию на зимние праздники отправился глава МВД Арсен Аваков. На Апеннинах он встретил 54-й год рождения, отметил Новый год. Несколько дней провел в Риме.
- Рим. Парк виллы Бургезе. Для меня это один из лучших парков на свете. Полный энергии и света, - написал в своем Инстаграмм Аваков. В течение недели министры выкладывал в социальных сетях фото итальянских панорам.
Второй год подряд в Риме Новый год встречал народный депутат от БПП Сергей Лещенко. В Италии он отдыхал с супругой – диджеем Анастасией Топольской.
- Весь год так и прошел: рука об руку. И мы снова в Риме. Должна признать, мне очень повезло. Желаю всем, кто еще не нашел своего партнера для совместной жизни, духовного сосуществования и любви во всех ее проявлениях найти не хуже моего, - написала на своей страничке в "Фейсбук" Анастасия Топольская. Сам же Лещенко про свои римские каникулы не проронил ни слова.
"Традиционная" и экзотическая Африка
На неделю смотался в Египет народный депутат Сергей Рудык. Программа отдыха традиционная: море, пляж, музеи, пирамиды…
- В активе много позитивных впечатлений, немного загара и хорошего настроения в семейном кругу. А еще приятно поразило огромное количество украинских туристов, а соответственно и украиноязычных туроператоров и услуг на украинском языке, - написал о своих впечатлениях в "Фейсбук" Рудык. По его словам, поездка обошлась недорого – "500 – 600 долларов на двоих с перелетом".
Африку покорял и народный депутат Вячеслав Константиновский. Но в отличие от Рудыка, он избрал более экзотический тур – в ЮАР. Вместе с супругой-моделью Юлианой Дементьевой они любовались красотами уникального заповедника Саби-Санд, загорали на Сейшельских островах.
Внефракционный депутат Борислав Береза несколько дней отдыхал в Израиле. Встретился с друзьями.
- В гостях хорошо, но дома всегда лучше. До свидания, Израиль. Я еду домой, - написал в "Фейсбук" Береза.
На свободе хорошо колесить по Европе
С "частной семейной поездкой" в Швейцарию отправился экс-премьер Арсений Яценюк. Отдых был омрачен неприятным инцидентом в аэропорту.
- Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете, - сообщила пресс-секретарь Ольга Лаппо.
Сразу же после недавнего увольнение замминистра МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева отправилась с супругом в тур. Несколько дней она провала в Турции, а затем наслаждалась красотами Испании и Португалии.
А как же без Львова?
С десяток парламентариев на новогодние каникулы ездили во Львов. С семьей во Львове Новый год и Рождество встретил спикер Андрей Парубий. Поездкой в культурную столицу Украины похвасталась и народный депутат Елена Сотник. Во Львове рождественские праздники провел депутат Владимир Парасюк.
Читайте также: Самые роскошные украшения из коллекции Елизаветы II. Фото
Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар поражалась уникальности Пидгорецкого замка во Львовской области.
В последние несколько лет политики предпочитают не распространяться, куда они отправляются на зимние (летние) каникулы. Конспирация связана с нежеланием обрушать на себя огонь общественной критики – мол, многих граждан Украины загнали за черту бедности, а сами колесят по морям, океанам, сообщает Комсомольская правда в Украине.
Тем не менее, ряд политиков не постеснялись во всеуслышание признаться, куда летали на новогодне-рождественские праздники. Немало депутатов и чиновников даже выложили фотоотчеты на своих страничках в социальных сетях.
Италия для Авакова и Лещенко
В Италию на зимние праздники отправился глава МВД Арсен Аваков. На Апеннинах он встретил 54-й год рождения, отметил Новый год. Несколько дней провел в Риме.
- Рим. Парк виллы Бургезе. Для меня это один из лучших парков на свете. Полный энергии и света, - написал в своем Инстаграмм Аваков. В течение недели министры выкладывал в социальных сетях фото итальянских панорам.
Второй год подряд в Риме Новый год встречал народный депутат от БПП Сергей Лещенко. В Италии он отдыхал с супругой – диджеем Анастасией Топольской.
- Весь год так и прошел: рука об руку. И мы снова в Риме. Должна признать, мне очень повезло. Желаю всем, кто еще не нашел своего партнера для совместной жизни, духовного сосуществования и любви во всех ее проявлениях найти не хуже моего, - написала на своей страничке в "Фейсбук" Анастасия Топольская. Сам же Лещенко про свои римские каникулы не проронил ни слова.
"Традиционная" и экзотическая Африка
На неделю смотался в Египет народный депутат Сергей Рудык. Программа отдыха традиционная: море, пляж, музеи, пирамиды…
- В активе много позитивных впечатлений, немного загара и хорошего настроения в семейном кругу. А еще приятно поразило огромное количество украинских туристов, а соответственно и украиноязычных туроператоров и услуг на украинском языке, - написал о своих впечатлениях в "Фейсбук" Рудык. По его словам, поездка обошлась недорого – "500 – 600 долларов на двоих с перелетом".
Африку покорял и народный депутат Вячеслав Константиновский. Но в отличие от Рудыка, он избрал более экзотический тур – в ЮАР. Вместе с супругой-моделью Юлианой Дементьевой они любовались красотами уникального заповедника Саби-Санд, загорали на Сейшельских островах.
Внефракционный депутат Борислав Береза несколько дней отдыхал в Израиле. Встретился с друзьями.
- В гостях хорошо, но дома всегда лучше. До свидания, Израиль. Я еду домой, - написал в "Фейсбук" Береза.
На свободе хорошо колесить по Европе
С "частной семейной поездкой" в Швейцарию отправился экс-премьер Арсений Яценюк. Отдых был омрачен неприятным инцидентом в аэропорту.
- Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете, - сообщила пресс-секретарь Ольга Лаппо.
Сразу же после недавнего увольнение замминистра МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева отправилась с супругом в тур. Несколько дней она провала в Турции, а затем наслаждалась красотами Испании и Португалии.
А как же без Львова?
С десяток парламентариев на новогодние каникулы ездили во Львов. С семьей во Львове Новый год и Рождество встретил спикер Андрей Парубий. Поездкой в культурную столицу Украины похвасталась и народный депутат Елена Сотник. Во Львове рождественские праздники провел депутат Владимир Парасюк.
Читайте также: Самые роскошные украшения из коллекции Елизаветы II. Фото
Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар поражалась уникальности Пидгорецкого замка во Львовской области.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1645
0
Оставьте свой комментарий