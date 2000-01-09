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Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото

Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. ФотоГде и с кем провели зимние каникулы политики

В последние несколько лет политики предпочитают не распространяться, куда они отправляются на зимние (летние) каникулы. Конспирация связана с нежеланием обрушать на себя огонь общественной критики – мол, многих граждан Украины загнали за черту бедности, а сами колесят по морям, океанам, сообщает Комсомольская правда в Украине.

Тем не менее, ряд политиков не постеснялись во всеуслышание признаться, куда летали на новогодне-рождественские праздники. Немало депутатов и чиновников даже выложили фотоотчеты на своих страничках в социальных сетях.

Италия для Авакова и Лещенко

В Италию на зимние праздники отправился глава МВД Арсен Аваков. На Апеннинах он встретил 54-й год рождения, отметил Новый год. Несколько дней провел в Риме.

- Рим. Парк виллы Бургезе. Для меня это один из лучших парков на свете. Полный энергии и света, - написал в своем Инстаграмм Аваков. В течение недели министры выкладывал в социальных сетях фото итальянских панорам.

Второй год подряд в Риме Новый год встречал народный депутат от БПП Сергей Лещенко. В Италии он отдыхал с супругой – диджеем Анастасией Топольской.

- Весь год так и прошел: рука об руку. И мы снова в Риме. Должна признать, мне очень повезло. Желаю всем, кто еще не нашел своего партнера для совместной жизни, духовного сосуществования и любви во всех ее проявлениях найти не хуже моего, - написала на своей страничке в "Фейсбук" Анастасия Топольская. Сам же Лещенко про свои римские каникулы не проронил ни слова.

"Традиционная" и экзотическая Африка

На неделю смотался в Египет народный депутат Сергей Рудык. Программа отдыха традиционная: море, пляж, музеи, пирамиды…

- В активе много позитивных впечатлений, немного загара и хорошего настроения в семейном кругу. А еще приятно поразило огромное количество украинских туристов, а соответственно и украиноязычных туроператоров и услуг на украинском языке, - написал о своих впечатлениях в "Фейсбук" Рудык. По его словам, поездка обошлась недорого – "500 – 600 долларов на двоих с перелетом".

Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото

Африку покорял и народный депутат Вячеслав Константиновский. Но в отличие от Рудыка, он избрал более экзотический тур – в ЮАР. Вместе с супругой-моделью Юлианой Дементьевой они любовались красотами уникального заповедника Саби-Санд, загорали на Сейшельских островах.

Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото

Внефракционный депутат Борислав Береза несколько дней отдыхал в Израиле. Встретился с друзьями.

- В гостях хорошо, но дома всегда лучше. До свидания, Израиль. Я еду домой, - написал в "Фейсбук" Береза.

Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото

На свободе хорошо колесить по Европе

С "частной семейной поездкой" в Швейцарию отправился экс-премьер Арсений Яценюк. Отдых был омрачен неприятным инцидентом в аэропорту.

- Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете, - сообщила пресс-секретарь Ольга Лаппо.

Сразу же после недавнего увольнение замминистра МВД по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева отправилась с супругом в тур. Несколько дней она провала в Турции, а затем наслаждалась красотами Испании и Португалии.

Депутаты и министры покоряли Италию, Швейцарию и Сейшелы. Фото

А как же без Львова?

С десяток парламентариев на новогодние каникулы ездили во Львов. С семьей во Львове Новый год и Рождество встретил спикер Андрей Парубий. Поездкой в культурную столицу Украины похвасталась и народный депутат Елена Сотник. Во Львове рождественские праздники провел депутат Владимир Парасюк.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Виктория Сюмар поражалась уникальности Пидгорецкого замка во Львовской области.
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Сегодня, 08:23 » Автор: Ирина Юрьева
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