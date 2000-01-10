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Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото
Здесь все усеяно пластиком.
Думаете, это побережье где-нибудь в Индии? Нет, это побережье Темзы в Англии. В графстве Кент. Фотограф прогулялся по мусором пляжу в городе Рейнхем, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Пластиковые пакеты, предметы, упаковка. Всё есть тут.
2. Пройдясь по берегу Темзы можно насобирать зажигалок всех цветов.
Чайник.
В соответствии с данными Агентства по охране окружающей среды США, в 2011 году пластмассы составили более 12 % твёрдых бытовых отходов. В 1960-х годах пластмассы составляли менее 1 % твёрдых бытовых отходов.
Пластиковые трубочки.
Мишка Мишка, где твоя улыбка… Она здесь.
Колесо. Игрушечное.
В 2012 году было подсчитано, что существует примерно 165 миллионов тонн пластикового мусора в Мировом океане. По оценкам 2014 года на поверхности океана находится 268 940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора составляет 5.25 триллионов.
Бывшее моющее средство.
Не совсем пластик, но всё же.
Это всё берег Темзы в Англии.
Более 260 видов животных, в том числе беспозвоночных, как сообщается, либо случайно проглатывают пластик, либо запутываются в пластике. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в результате пластикового загрязнения в океанах. В 2004 году было подсчитано, что чайки в Северном море имели в среднем по тридцать кусков пластика в их желудках.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение 25 лет в стране будут запрещены пластиковая упаковка и пластиковые отходы. В ближайшее время будут введены сборы за использование в магазинах одноразовых пластиковых упаковок и ёмкостей.
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В 2042 году Великобритания собирается запретить пластиковую упаковку и тару. Правда, некоторые считают, что это надо сделать уже сейчас.
Думаете, это побережье где-нибудь в Индии? Нет, это побережье Темзы в Англии. В графстве Кент. Фотограф прогулялся по мусором пляжу в городе Рейнхем, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Пластиковые пакеты, предметы, упаковка. Всё есть тут.
2. Пройдясь по берегу Темзы можно насобирать зажигалок всех цветов.
Чайник.
В соответствии с данными Агентства по охране окружающей среды США, в 2011 году пластмассы составили более 12 % твёрдых бытовых отходов. В 1960-х годах пластмассы составляли менее 1 % твёрдых бытовых отходов.
Пластиковые трубочки.
Мишка Мишка, где твоя улыбка… Она здесь.
Колесо. Игрушечное.
В 2012 году было подсчитано, что существует примерно 165 миллионов тонн пластикового мусора в Мировом океане. По оценкам 2014 года на поверхности океана находится 268 940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора составляет 5.25 триллионов.
Бывшее моющее средство.
Не совсем пластик, но всё же.
Это всё берег Темзы в Англии.
Более 260 видов животных, в том числе беспозвоночных, как сообщается, либо случайно проглатывают пластик, либо запутываются в пластике. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в результате пластикового загрязнения в океанах. В 2004 году было подсчитано, что чайки в Северном море имели в среднем по тридцать кусков пластика в их желудках.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение 25 лет в стране будут запрещены пластиковая упаковка и пластиковые отходы. В ближайшее время будут введены сборы за использование в магазинах одноразовых пластиковых упаковок и ёмкостей.
Читайте также: Шокирующие снимки, сделанные во времена «золотой лихорадки». Фото
В 2042 году Великобритания собирается запретить пластиковую упаковку и тару. Правда, некоторые считают, что это надо сделать уже сейчас.
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