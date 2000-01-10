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Раздел: Фоторепортажи  
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Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото Здесь все усеяно пластиком.

Думаете, это побережье где-нибудь в Индии? Нет, это побережье Темзы в Англии. В графстве Кент. Фотограф прогулялся по мусором пляжу в городе Рейнхем, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Пластиковые пакеты, предметы, упаковка. Всё есть тут.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


2. Пройдясь по берегу Темзы можно насобирать зажигалок всех цветов.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Чайник.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


В соответствии с данными Агентства по охране окружающей среды США, в 2011 году пластмассы составили более 12 % твёрдых бытовых отходов. В 1960-х годах пластмассы составляли менее 1 % твёрдых бытовых отходов.

Пластиковые трубочки.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Мишка Мишка, где твоя улыбка… Она здесь.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Колесо. Игрушечное.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


В 2012 году было подсчитано, что существует примерно 165 миллионов тонн пластикового мусора в Мировом океане. По оценкам 2014 года на поверхности океана находится 268 940 тонн пластика, а общее количество отдельных кусков пластикового мусора составляет 5.25 триллионов.

Бывшее моющее средство.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Не совсем пластик, но всё же.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Это всё берег Темзы в Англии.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Более 260 видов животных, в том числе беспозвоночных, как сообщается, либо случайно проглатывают пластик, либо запутываются в пластике. Было подсчитано, что более 400 тысяч морских млекопитающих погибают ежегодно в результате пластикового загрязнения в океанах. В 2004 году было подсчитано, что чайки в Северном море имели в среднем по тридцать кусков пластика в их желудках.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в течение 25 лет в стране будут запрещены пластиковая упаковка и пластиковые отходы. В ближайшее время будут введены сборы за использование в магазинах одноразовых пластиковых упаковок и ёмкостей.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото


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В 2042 году Великобритания собирается запретить пластиковую упаковку и тару. Правда, некоторые считают, что это надо сделать уже сейчас.

Шокирующие снимки, сделанные на побережье Темзы. Фото
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 Теги: Темза, пейзажи

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Сегодня, 21:02 » Автор: Анна Мартынова
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