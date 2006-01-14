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Так выглядят современные горные шале. Фото

Так выглядят современные горные шале. Фото Об отдыхе тут можно только мечтать.

Современное шале, спроектированное RobitailleCurtis, расположено на крутом склоне бывшего горнолыжного спуска Мон-Джаспер, недалеко от деревни Сен-Донат в канадской провинции Квебек. С высотой 742 метра над уровнем моря участок считается одним из самых высоких, пригодных для жилья мест в Лаврентийских горах и регионе Ланодьер. Окружённая густым лесом еловых и кленовых деревьев, постройка располагает панорамным видом протяжённостью 160 километров на живописное озеро Аршамбо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Дом площадью 255 квадратных метров был разработан для семьи с двумя детьми школьного возраста в качестве места отдыха в выходные дни. Из-за крутого склона здание поставили на сваи из западного красного кедра, что позволяет снегу и весенним талым водам свободно стремиться вниз. Каждую весну под жилищем зеленеет густой покров из лесных папоротников и мхов.

В дом можно попасть по входному мосту. Кухня, столовая и гостиная связаны единым пространством. Вдоль территории кухонной зоны и столовой размещается большое окно длиной 8 метров с подоконником из древесины американской вишни. Кухня имеет большой центральный остров с поверхностью из того же материала. Остров, как и длинное окно, обеспечивают достаточно широкие и удобные общие зоны отдыха для семьи и гостей, собравшихся вместе после долгого катания на лыжах. Остров вмещает газовую плиту и раковину, так что хозяину никогда не придется поворачиваться спиной к захватывающим видам или к семье и друзьям.

Гостиная занимает южную сторону шале, куда дневной свет может проникать с трёх сторон. Здесь создают уютный комфорт небольшой камин из Бельгии и ещё одно сиденье у окна с прекрасным видом на горы. Прямо рядом с гостиной сквозь стеклянные раздвижные двери виднеется терраса для отдыха в тёплое время года.

В северной части основной общей зоны устроены главная спальня и ванная комната с большими окнами, которые поддерживают визуальную связь строения с окружающим ландшафтом.

На нижнем уровне и детские спальни, и спальня для гостей, а также сауна и нижняя гостиная выходят окнами прямо на озеро и лес. В одной из детских комнат специально разработана двухъярусная кровать из берёзовой фанеры, а в другой установлена удобная современная встроенная кровать с верхней частью матраса вровень с подоконником. Спа-зона занимает нижнюю палубу, откуда открывается панорамный вид на лес.

Снаружи постройка равномерно обшита сайдингом из морёного белого кедра. Широкие карнизы крыши, а также потолок по всему интерьеру основной общей зоны отделаны древесиной западного красного кедра.

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Система тепловой защиты шале тщательно детализована, чтобы уменьшить температурные мосты и потребление энергии.

Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
Так выглядят современные горные шале. Фото
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 Теги: горы, Канада

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Сегодня, 21:02 » Автор: Анна Мартынова
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