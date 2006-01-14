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Так выглядят современные горные шале. Фото
Об отдыхе тут можно только мечтать.
Современное шале, спроектированное RobitailleCurtis, расположено на крутом склоне бывшего горнолыжного спуска Мон-Джаспер, недалеко от деревни Сен-Донат в канадской провинции Квебек. С высотой 742 метра над уровнем моря участок считается одним из самых высоких, пригодных для жилья мест в Лаврентийских горах и регионе Ланодьер. Окружённая густым лесом еловых и кленовых деревьев, постройка располагает панорамным видом протяжённостью 160 километров на живописное озеро Аршамбо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дом площадью 255 квадратных метров был разработан для семьи с двумя детьми школьного возраста в качестве места отдыха в выходные дни. Из-за крутого склона здание поставили на сваи из западного красного кедра, что позволяет снегу и весенним талым водам свободно стремиться вниз. Каждую весну под жилищем зеленеет густой покров из лесных папоротников и мхов.
В дом можно попасть по входному мосту. Кухня, столовая и гостиная связаны единым пространством. Вдоль территории кухонной зоны и столовой размещается большое окно длиной 8 метров с подоконником из древесины американской вишни. Кухня имеет большой центральный остров с поверхностью из того же материала. Остров, как и длинное окно, обеспечивают достаточно широкие и удобные общие зоны отдыха для семьи и гостей, собравшихся вместе после долгого катания на лыжах. Остров вмещает газовую плиту и раковину, так что хозяину никогда не придется поворачиваться спиной к захватывающим видам или к семье и друзьям.
Гостиная занимает южную сторону шале, куда дневной свет может проникать с трёх сторон. Здесь создают уютный комфорт небольшой камин из Бельгии и ещё одно сиденье у окна с прекрасным видом на горы. Прямо рядом с гостиной сквозь стеклянные раздвижные двери виднеется терраса для отдыха в тёплое время года.
В северной части основной общей зоны устроены главная спальня и ванная комната с большими окнами, которые поддерживают визуальную связь строения с окружающим ландшафтом.
На нижнем уровне и детские спальни, и спальня для гостей, а также сауна и нижняя гостиная выходят окнами прямо на озеро и лес. В одной из детских комнат специально разработана двухъярусная кровать из берёзовой фанеры, а в другой установлена удобная современная встроенная кровать с верхней частью матраса вровень с подоконником. Спа-зона занимает нижнюю палубу, откуда открывается панорамный вид на лес.
Снаружи постройка равномерно обшита сайдингом из морёного белого кедра. Широкие карнизы крыши, а также потолок по всему интерьеру основной общей зоны отделаны древесиной западного красного кедра.
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Система тепловой защиты шале тщательно детализована, чтобы уменьшить температурные мосты и потребление энергии.
Современное шале, спроектированное RobitailleCurtis, расположено на крутом склоне бывшего горнолыжного спуска Мон-Джаспер, недалеко от деревни Сен-Донат в канадской провинции Квебек. С высотой 742 метра над уровнем моря участок считается одним из самых высоких, пригодных для жилья мест в Лаврентийских горах и регионе Ланодьер. Окружённая густым лесом еловых и кленовых деревьев, постройка располагает панорамным видом протяжённостью 160 километров на живописное озеро Аршамбо, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Дом площадью 255 квадратных метров был разработан для семьи с двумя детьми школьного возраста в качестве места отдыха в выходные дни. Из-за крутого склона здание поставили на сваи из западного красного кедра, что позволяет снегу и весенним талым водам свободно стремиться вниз. Каждую весну под жилищем зеленеет густой покров из лесных папоротников и мхов.
В дом можно попасть по входному мосту. Кухня, столовая и гостиная связаны единым пространством. Вдоль территории кухонной зоны и столовой размещается большое окно длиной 8 метров с подоконником из древесины американской вишни. Кухня имеет большой центральный остров с поверхностью из того же материала. Остров, как и длинное окно, обеспечивают достаточно широкие и удобные общие зоны отдыха для семьи и гостей, собравшихся вместе после долгого катания на лыжах. Остров вмещает газовую плиту и раковину, так что хозяину никогда не придется поворачиваться спиной к захватывающим видам или к семье и друзьям.
Гостиная занимает южную сторону шале, куда дневной свет может проникать с трёх сторон. Здесь создают уютный комфорт небольшой камин из Бельгии и ещё одно сиденье у окна с прекрасным видом на горы. Прямо рядом с гостиной сквозь стеклянные раздвижные двери виднеется терраса для отдыха в тёплое время года.
В северной части основной общей зоны устроены главная спальня и ванная комната с большими окнами, которые поддерживают визуальную связь строения с окружающим ландшафтом.
На нижнем уровне и детские спальни, и спальня для гостей, а также сауна и нижняя гостиная выходят окнами прямо на озеро и лес. В одной из детских комнат специально разработана двухъярусная кровать из берёзовой фанеры, а в другой установлена удобная современная встроенная кровать с верхней частью матраса вровень с подоконником. Спа-зона занимает нижнюю палубу, откуда открывается панорамный вид на лес.
Снаружи постройка равномерно обшита сайдингом из морёного белого кедра. Широкие карнизы крыши, а также потолок по всему интерьеру основной общей зоны отделаны древесиной западного красного кедра.
Читайте также: Морские пейзажи: волны, похожие на горные вершины. Фото
Система тепловой защиты шале тщательно детализована, чтобы уменьшить температурные мосты и потребление энергии.
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