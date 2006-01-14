Раздел: Фоторепортажи
Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото
Не лучший пример для подражания.
Как правило, знаменитости для нас, простых людей, –это идеал и пример для подражания. Как правило, они безупречны во всем, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Но такой ли у них идеальный характер и манера поведения?
К сожалению, некоторые звезды, такие идеальные с виду, далеки от совершенства в обычной жизни. Многие из них наделены пороками, которые портят их идеальный экранный образ.
Вот несколько звезд, совершивших некие отвратительные поступки, которые испортили их репутацию:
1. Джастин Бибер (Justin Bieber)
Почему многие так любят Джастина Бибера?
Видимо, потому что не все знают об его отвратительном поведении. Очевидно, в заблуждение вводит его милая детская мордашка.
Некоторое время назад поведение парня было просто отвратительным. Благодаря своим не слишком адекватным поступкам, он то и дело попадал в сводки новостей.
Известно, что парень сидел на антидепрессантах, злоупотреблял наркотиками, алкоголем, а также был замечен в запрещенных законом гонках на автомобилях, которые проходили в 4 часа утра.
Остается только надеяться, что молодой человек уже достаточно повзрослел и больше не вернется к образу мятежного подростка с отвратительным поведением.
2. Шерон Стоун (Sharon Stone)
Звезда эротического триллера "Основной инстинкт" считается одной из самых умных знаменитостей и одной из самых красивых женщин Голливуда.
Однако, это не мешает ей иметь дурной характер.
То, как она обращается с людьми и то, как она ведет себя порой, по мнению окружающих, вовсе не красит знаменитость.
Приближенные к звезде люди и тем, кому довелось с ней поработать, в один голос утверждают, что у Шерон Стоун просто отвратительный характер, и совершает она порой поступки, не вяжущиеся с её статусом положительного персонажа.
3. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)
Дженнифер может быть супер талантливой и красивой женщиной, однако еще никто не назвал её поведение примерным.
Напротив, все кто знаком хорошо с Джей Ло лично, заявляют, что она не слишком хороший человек. Её поведение называют отрицательным.
К примеру, Дженнифер считает ниже своего достоинства разговаривать с коллегами по съемочной площадке. Все просьбы к своей звездной персоне она просит передавать исключительно через своего ассистента.
Кроме того, она не считает нужным в принципе общаться с партнерами по фильмам, где она снимается и вообще ведет себя очень высокомерно.
4. Майли Сайрус (Miley Cyrus)
Эта юная леди до такой степени тщеславна, что искренне считает, что стала знаменитой, исключительно благодаря своему таланту.
Девушка никак не комментирует тот факт, что в мир звезд, роскоши и славы её провел родной отец.
А поведение девушки, это вообще отдельная история. Майли неоднократно шокировала общественность своим неадекватным, а местами отвратительным поведением.
Вспомните самый безобидный поступок девушки –знаменитое селфи в туалете. Остается только надеяться, что её бунтарское поведение уже в прошлом, и, повзрослев, Майли забыла о своих выходках.
5. Уилмер Вальдеррама (Wilmer Valderrama)
Красавчик Уилмер встречался со многими знаменитыми девушками. В его невестах ходили Мэнди Мур, Миша Бартон, Линдсей Лохан, Эшли Симпсон, Аврил Лавин, Деми Ловато.
И всё бы ничего, но в одном из своих интервью актер вдруг начал оценивать то, насколько хороша в постели каждая из его пассий по 10 балльной шкале.
Такое заявление, безусловно, не красит парня. Общественность была возмущена тем, с какой легкостью Уилмер выдал подробности интимной жизни многих знаменитых красавиц.
Остается только догадываться, как умный и воспитанный парень может говорить о таких вещах на весь мир, ведь эта сугубо личная и интимная тема должна оставаться исключительно между двумя партнерами.
6. Аманда Байнс (Amanda Bynes)
Аманда Байнс в свое время блистала в фильмах для подростков.
И, как большинство знаменитостей, не смогла справиться с обрушавшейся на неё славой. Девушка начала употреблять алкоголь и наркотики.
Позже Аманда увлеклась пластической хирургией, а затем и вовсе слетела с катушек. В социальных сетях она нелицеприятно отзывалась о своих коллегах, поливала других знаменитостей грязью.
А потом шокировала общественность тем, что хотела поджечь чей-то дом.
Читайте также: Забавные младенцы, испортившие фотосессии своих родителей
7. Азилия Бэнкс (Azealia Banks)
Американская певица Азилия Бэнкс знаменита не столько своей музыкой, сколько скандальным поведением и отвратительными выходками.
Недавно она выложила в Интернет по настоящему шокирующие видеоролики. Девушка во всеуслышание заявила о том, что практикует колдовство.
В этом видео Азилия якобы приносила в жертву животных, а именно цыплят.
В своем желании эпатировать и шокировать публику не отстают и наши отечественные звезды.
Как правило, знаменитости для нас, простых людей, –это идеал и пример для подражания. Как правило, они безупречны во всем, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Но такой ли у них идеальный характер и манера поведения?
К сожалению, некоторые звезды, такие идеальные с виду, далеки от совершенства в обычной жизни. Многие из них наделены пороками, которые портят их идеальный экранный образ.
Вот несколько звезд, совершивших некие отвратительные поступки, которые испортили их репутацию:
1. Джастин Бибер (Justin Bieber)
Почему многие так любят Джастина Бибера?
Видимо, потому что не все знают об его отвратительном поведении. Очевидно, в заблуждение вводит его милая детская мордашка.
Некоторое время назад поведение парня было просто отвратительным. Благодаря своим не слишком адекватным поступкам, он то и дело попадал в сводки новостей.
Известно, что парень сидел на антидепрессантах, злоупотреблял наркотиками, алкоголем, а также был замечен в запрещенных законом гонках на автомобилях, которые проходили в 4 часа утра.
Остается только надеяться, что молодой человек уже достаточно повзрослел и больше не вернется к образу мятежного подростка с отвратительным поведением.
2. Шерон Стоун (Sharon Stone)
Звезда эротического триллера "Основной инстинкт" считается одной из самых умных знаменитостей и одной из самых красивых женщин Голливуда.
Однако, это не мешает ей иметь дурной характер.
То, как она обращается с людьми и то, как она ведет себя порой, по мнению окружающих, вовсе не красит знаменитость.
Приближенные к звезде люди и тем, кому довелось с ней поработать, в один голос утверждают, что у Шерон Стоун просто отвратительный характер, и совершает она порой поступки, не вяжущиеся с её статусом положительного персонажа.
3. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)
Дженнифер может быть супер талантливой и красивой женщиной, однако еще никто не назвал её поведение примерным.
Напротив, все кто знаком хорошо с Джей Ло лично, заявляют, что она не слишком хороший человек. Её поведение называют отрицательным.
К примеру, Дженнифер считает ниже своего достоинства разговаривать с коллегами по съемочной площадке. Все просьбы к своей звездной персоне она просит передавать исключительно через своего ассистента.
Кроме того, она не считает нужным в принципе общаться с партнерами по фильмам, где она снимается и вообще ведет себя очень высокомерно.
4. Майли Сайрус (Miley Cyrus)
Эта юная леди до такой степени тщеславна, что искренне считает, что стала знаменитой, исключительно благодаря своему таланту.
Девушка никак не комментирует тот факт, что в мир звезд, роскоши и славы её провел родной отец.
А поведение девушки, это вообще отдельная история. Майли неоднократно шокировала общественность своим неадекватным, а местами отвратительным поведением.
Вспомните самый безобидный поступок девушки –знаменитое селфи в туалете. Остается только надеяться, что её бунтарское поведение уже в прошлом, и, повзрослев, Майли забыла о своих выходках.
5. Уилмер Вальдеррама (Wilmer Valderrama)
Красавчик Уилмер встречался со многими знаменитыми девушками. В его невестах ходили Мэнди Мур, Миша Бартон, Линдсей Лохан, Эшли Симпсон, Аврил Лавин, Деми Ловато.
И всё бы ничего, но в одном из своих интервью актер вдруг начал оценивать то, насколько хороша в постели каждая из его пассий по 10 балльной шкале.
Такое заявление, безусловно, не красит парня. Общественность была возмущена тем, с какой легкостью Уилмер выдал подробности интимной жизни многих знаменитых красавиц.
Остается только догадываться, как умный и воспитанный парень может говорить о таких вещах на весь мир, ведь эта сугубо личная и интимная тема должна оставаться исключительно между двумя партнерами.
6. Аманда Байнс (Amanda Bynes)
Аманда Байнс в свое время блистала в фильмах для подростков.
И, как большинство знаменитостей, не смогла справиться с обрушавшейся на неё славой. Девушка начала употреблять алкоголь и наркотики.
Позже Аманда увлеклась пластической хирургией, а затем и вовсе слетела с катушек. В социальных сетях она нелицеприятно отзывалась о своих коллегах, поливала других знаменитостей грязью.
А потом шокировала общественность тем, что хотела поджечь чей-то дом.
Читайте также: Забавные младенцы, испортившие фотосессии своих родителей
7. Азилия Бэнкс (Azealia Banks)
Американская певица Азилия Бэнкс знаменита не столько своей музыкой, сколько скандальным поведением и отвратительными выходками.
Недавно она выложила в Интернет по настоящему шокирующие видеоролики. Девушка во всеуслышание заявила о том, что практикует колдовство.
В этом видео Азилия якобы приносила в жертву животных, а именно цыплят.
В своем желании эпатировать и шокировать публику не отстают и наши отечественные звезды.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
2231
0
Оставьте свой комментарий