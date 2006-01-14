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Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. ФотоНе лучший пример для подражания.

Как правило, знаменитости для нас, простых людей, –это идеал и пример для подражания. Как правило, они безупречны во всем, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Но такой ли у них идеальный характер и манера поведения?

К сожалению, некоторые звезды, такие идеальные с виду, далеки от совершенства в обычной жизни. Многие из них наделены пороками, которые портят их идеальный экранный образ.

Вот несколько звезд, совершивших некие отвратительные поступки, которые испортили их репутацию:

1. Джастин Бибер (Justin Bieber)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Почему многие так любят Джастина Бибера?

Видимо, потому что не все знают об его отвратительном поведении. Очевидно, в заблуждение вводит его милая детская мордашка.

Некоторое время назад поведение парня было просто отвратительным. Благодаря своим не слишком адекватным поступкам, он то и дело попадал в сводки новостей.

Известно, что парень сидел на антидепрессантах, злоупотреблял наркотиками, алкоголем, а также был замечен в запрещенных законом гонках на автомобилях, которые проходили в 4 часа утра.

Остается только надеяться, что молодой человек уже достаточно повзрослел и больше не вернется к образу мятежного подростка с отвратительным поведением.

2. Шерон Стоун (Sharon Stone)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Звезда эротического триллера "Основной инстинкт" считается одной из самых умных знаменитостей и одной из самых красивых женщин Голливуда.

Однако, это не мешает ей иметь дурной характер.

То, как она обращается с людьми и то, как она ведет себя порой, по мнению окружающих, вовсе не красит знаменитость.

Приближенные к звезде люди и тем, кому довелось с ней поработать, в один голос утверждают, что у Шерон Стоун просто отвратительный характер, и совершает она порой поступки, не вяжущиеся с её статусом положительного персонажа.

3. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Дженнифер может быть супер талантливой и красивой женщиной, однако еще никто не назвал её поведение примерным.

Напротив, все кто знаком хорошо с Джей Ло лично, заявляют, что она не слишком хороший человек. Её поведение называют отрицательным.

К примеру, Дженнифер считает ниже своего достоинства разговаривать с коллегами по съемочной площадке. Все просьбы к своей звездной персоне она просит передавать исключительно через своего ассистента.

Кроме того, она не считает нужным в принципе общаться с партнерами по фильмам, где она снимается и вообще ведет себя очень высокомерно.

4. Майли Сайрус (Miley Cyrus)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Эта юная леди до такой степени тщеславна, что искренне считает, что стала знаменитой, исключительно благодаря своему таланту.

Девушка никак не комментирует тот факт, что в мир звезд, роскоши и славы её провел родной отец.

А поведение девушки, это вообще отдельная история. Майли неоднократно шокировала общественность своим неадекватным, а местами отвратительным поведением.

Вспомните самый безобидный поступок девушки –знаменитое селфи в туалете. Остается только надеяться, что её бунтарское поведение уже в прошлом, и, повзрослев, Майли забыла о своих выходках.

5. Уилмер Вальдеррама (Wilmer Valderrama)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Красавчик Уилмер встречался со многими знаменитыми девушками. В его невестах ходили Мэнди Мур, Миша Бартон, Линдсей Лохан, Эшли Симпсон, Аврил Лавин, Деми Ловато.

И всё бы ничего, но в одном из своих интервью актер вдруг начал оценивать то, насколько хороша в постели каждая из его пассий по 10 балльной шкале.

Такое заявление, безусловно, не красит парня. Общественность была возмущена тем, с какой легкостью Уилмер выдал подробности интимной жизни многих знаменитых красавиц.

Остается только догадываться, как умный и воспитанный парень может говорить о таких вещах на весь мир, ведь эта сугубо личная и интимная тема должна оставаться исключительно между двумя партнерами.

6. Аманда Байнс (Amanda Bynes)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Аманда Байнс в свое время блистала в фильмах для подростков.

И, как большинство знаменитостей, не смогла справиться с обрушавшейся на неё славой. Девушка начала употреблять алкоголь и наркотики.

Позже Аманда увлеклась пластической хирургией, а затем и вовсе слетела с катушек. В социальных сетях она нелицеприятно отзывалась о своих коллегах, поливала других знаменитостей грязью.

А потом шокировала общественность тем, что хотела поджечь чей-то дом.

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7. Азилия Бэнкс (Azealia Banks)

Звезды, в мгновение ока испортившие свою репутацию. Фото


Американская певица Азилия Бэнкс знаменита не столько своей музыкой, сколько скандальным поведением и отвратительными выходками.

Недавно она выложила в Интернет по настоящему шокирующие видеоролики. Девушка во всеуслышание заявила о том, что практикует колдовство.

В этом видео Азилия якобы приносила в жертву животных, а именно цыплят.

В своем желании эпатировать и шокировать публику не отстают и наши отечественные звезды.
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 Теги: звезды, репутация

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Сегодня, 21:02 » Автор: Анна Мартынова
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