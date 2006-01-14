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Необычная фотовыставка: художник показал психологическое состояние украинцев. Фото
В четверг, 18 января, в Киеве открылась выставка бельгийского фотохудожника Давида Денила «Не дай спати нам, ходячим».
В своих работах автор попытался продемонстрировать психологическое состояние жителей Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Названием проекта стали строки из последнего стихотворения Тараса Шевченко «Минають днi, минають ночі». Однако художник вместо слов оригинала «Не дай спати ходячому» написал «Не дай спати нам…». Информатор узнал, что к этому приему художник прибегнул, чтобы его посыл охватывал всех жителей Украины.
Художник работал над реализацией проекта 50 дней. По задумке фотографа, проект должен был стать попыткой продемонстрировать психологическое состояние украинцев, а также найти точку соприкосновения прошлого с настоящим.
Давид концентрирует внимание зрителя не на самой войне, а на разных сторонах жизни в Киеве. Фотограф переосмыслил свои диалоги с людьми, которых повстречал на улицах. Разговаривая о войне на Востоке, Денил попытался увидеть, как жители Украины интерпретируют собственную действительность.
Стоит сказать, что Давид Дэнил совместно со швейцарской художницей Мелиной Уилсон работает над концепцией одноименной книги, которая станет расширенной версией фотопроекта. В нее войдут 137 снимков — это число погибших в феврале 2014 во время Революции достоинства. К фото будут прикреплять найденные видеоматериалы и тексты. Выпустить книгу планируют в Украине в начале 2018 года. Сама выставка будет открыта в Voloshyn Gallery до 4 февраля (улица Терещенковская, 13).
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Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открыли выставку «Украинский эрос». В ней художник попытался показать двойственность внутреннего мира, где рациональное и иррациональное не существуют друг без друга.
В своих работах автор попытался продемонстрировать психологическое состояние жителей Украины, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Названием проекта стали строки из последнего стихотворения Тараса Шевченко «Минають днi, минають ночі». Однако художник вместо слов оригинала «Не дай спати ходячому» написал «Не дай спати нам…». Информатор узнал, что к этому приему художник прибегнул, чтобы его посыл охватывал всех жителей Украины.
Художник работал над реализацией проекта 50 дней. По задумке фотографа, проект должен был стать попыткой продемонстрировать психологическое состояние украинцев, а также найти точку соприкосновения прошлого с настоящим.
Давид концентрирует внимание зрителя не на самой войне, а на разных сторонах жизни в Киеве. Фотограф переосмыслил свои диалоги с людьми, которых повстречал на улицах. Разговаривая о войне на Востоке, Денил попытался увидеть, как жители Украины интерпретируют собственную действительность.
Стоит сказать, что Давид Дэнил совместно со швейцарской художницей Мелиной Уилсон работает над концепцией одноименной книги, которая станет расширенной версией фотопроекта. В нее войдут 137 снимков — это число погибших в феврале 2014 во время Революции достоинства. К фото будут прикреплять найденные видеоматериалы и тексты. Выпустить книгу планируют в Украине в начале 2018 года. Сама выставка будет открыта в Voloshyn Gallery до 4 февраля (улица Терещенковская, 13).
Читайте также: Сирийский художник показал, как живется беженцам. Фото
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открыли выставку «Украинский эрос». В ней художник попытался показать двойственность внутреннего мира, где рациональное и иррациональное не существуют друг без друга.
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