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Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». ФотоЭто самая большая планета Солнечной системы.

Газовый гигант Юпитер — самая большая планета Солнечной системы. Он огромный. Масса Юпитера в 2.47 раза превышает суммарную массу всех остальных планет Солнечной системы, вместе взятых, в 318 раз — массу Земли. Он даже легче самого Солнца всего в 1000 раз, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium

Автоматическая межпланетная станция «Юнона», запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера, вышла на орбиту июля 2016 года. С помощью камеры/телескопа Juno Camera, установленного на борту, были получены и обработаны действительно потрясающие виды на самую большую планету нашей солнечной системы.

Планета Юпитер — самая большая планета Солнечной системы

1. Волны облаков 19 мая 2017 года с высоты 5500 миль. Атмосфера Юпитера не имеет чёткой нижней границы — она плавно переходит в океан из жидкого водорода. Верхние аммиачные облака, наблюдаемые на «поверхности» Юпитера, организованы в многочисленные полосы, параллельные экватору. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt / Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


2. Юпитер — единственная планета, у которой центр масс с Солнцем находится вне Солнца и отстоит от него примерно на 7 % солнечного радиуса. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


3. Большое Красное Пятно — это самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе. Он имеет размеры около 40 тысяч километров в длину (50 000 — по другим данным) и 13 тысяч километров в ширину. Скорость ветра внутри пятна превышает 500 километров в час. (Фото NASA | JPL | Björn Jónsson | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


4. Облака на Юпитере… Кстати, грозы на Юпитере напоминают земные. Они проявляют себя как яркие и массивные облака размерами примерно 1000 км. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


5. Сила тяжести на поверхности планеты Юпитер, за которую обычно принимают верхний слой облаков, более чем в 2,4 раза превосходит земную: тело, которое имеет массу, например, 100 кг, будет весить столько же, сколько весит тело массой 240 кг на поверхности Земли. Это соответствует ускорению свободного падения 24.79 м/с² на Юпитере против 9.80 м/с² для Земли. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


6. Он мог быть звездой. Теоретические модели показывают, что если бы масса Юпитера была намного больше его реальной массы, то это привело бы к сжатию планеты. Небольшие изменения массы не повлекли бы за собой каких-нибудь значительных изменений радиуса. Однако если бы масса Юпитера превышала его реальную массу в четыре раза, плотность планеты возросла бы до такой степени, что под действием возросшей гравитации размеры планеты сильно уменьшились. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


7. Таким образом, по всей видимости, Юпитер имеет максимальный диаметр, который могла бы иметь планета с аналогичным строением и историей. С дальнейшим увеличением массы сжатие продолжалось бы до тех пор, пока в процессе формирования звезды Юпитер не стал бы коричневым карликом с массой, превосходящей его нынешнюю примерно в 50 раз. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


8. Хотя для того, чтобы стать звездой, Юпитеру потребовалось бы быть в 75 раз массивнее, самый маленький из известных красных карликов всего лишь на 30% больше в диаметре. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


9. Юпитер вращается вокруг своей оси быстрее, чем любая другая планета Солнечной системы. Период вращения у экватора — всего 9 ч 50 мин 30 с. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


10. В настоящее время наличие жизни на Юпитере представляется маловероятным: низкая концентрация воды в атмосфере, отсутствие твёрдой поверхности и т. д. Однако ещё в 1970-х годах американский астроном Карл Саган высказывался по поводу возможности существования в верхних слоях атмосферы Юпитера жизни на основе аммиака. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


11. Снимок поверхности планеты Юпитер с расстояния 18 906 километров. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


12. Земля и Юпитер могли бы выглядеть примерно так вместе.

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


13. Скорость ветров на Юпитере может превышать 600 км/ч. В отличие от Земли, где циркуляция атмосферы происходит за счёт разницы солнечного нагрева в экваториальных и полярных областях, на Юпитере воздействие солнечной радиации на температурную циркуляцию незначительно; главными движущими силами являются потоки тепла, идущие из центра планеты, и энергия, выделяемая при быстром движении Юпитера вокруг своей оси. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


14. Большое Красное Пятно было открыто Джованни Кассини в 1665 году. До полёта «Вояджеров» многие астрономы полагали, что пятно имеет твёрдую природу. Сейчас ясно, что оно представляет собой гигантский ураган.Скорость ветра внутри пятна превышает 500 км/ч. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


15. С помощью измеренных моментов инерции планеты можно оценить размер и массу её ядра. На данный момент считается, что масса ядра — 10 масс Земли, а размер — 1.5 её диаметра. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


16. Планета очень щедра. Юпитер выделяет существенно больше энергии, чем получает от Солнца. Исследователи предполагают, что Юпитер обладает значительным запасом тепловой энергии, образовавшимся в процессе сжатия материи при формировании планеты. (Фото NASA / SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


17. Фотография поверхности планеты Юпитер 9 сентября 2017. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


18. Между прочим, в центре вихрей и ураганов на Юпитере наблюдаются колоссальных размеров вспышки молний протяжённостью в тысячи километров. Мощность молний на три порядка превышает земные. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


19. Каково будущее Юпитера? Известно, что Солнце в результате постепенного исчерпания своего термоядерного топлива увеличивает свою светимость примерно на 11 % каждые 1.1 млрд лет, и в результате этого его околозвёздная обитаемая зона сместится за пределы современной земной орбиты, пока не достигнет системы Юпитера. Увеличение яркости Солнца в этот период разогреет спутники Юпитера, позволив высвободиться на их поверхность жидкой воде, а значит, создаст условия для поддержания жизни. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


20. Через 7,59 миллиарда лет Солнце станет красным гигантом. Модель показывает, что расстояние между Солнцем и газовым гигантом сократится с 765 до 500 млн км. В таких условиях Юпитер перейдёт в новый класс планет, называемый «горячие юпитеры». Температура на его поверхности достигнет 1000 К (около 730 градусов по Цельсию), что вызовет тёмно-красное свечение планеты

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото


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21. Вот такая она, планета Юпитер. Кстати, своё современное название планета несёт со времён Древнего Рима, жители которого так называли своего верховного бога. (Фото NASA | SwRI | MSSS | Gerald Eichstädt | Seán Doran):

Юпитер в уникальных снимках, сделанных «Юноной». Фото
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 Теги: Юпитер, космос

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Сегодня, 21:02 » Автор: Анна Мартынова
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