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Раздел: Фоторепортажи  
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Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото

Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. ФотоСолдатские будни на восточном фронте.

В сети показали редкие фотографии солдат Вермахта в тылу и на отдыхе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Отмечается, что эти фотографии были сделаны солдатами нацистской Германии на восточном фронте.

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На них изображены солдатские будни на оккупированных территориях. Есть даже такие, на которых местные жители улыбаются и непринужденно общаются с бойцами.

Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
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 Теги: Вермахт, оккупация

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Сегодня, 09:20 » Автор: Анна Мартынова
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