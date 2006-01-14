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Солдаты Вермахта в уникальных снимках времен оккупации. Фото
Солдатские будни на восточном фронте.
В сети показали редкие фотографии солдат Вермахта в тылу и на отдыхе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Отмечается, что эти фотографии были сделаны солдатами нацистской Германии на восточном фронте.
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На них изображены солдатские будни на оккупированных территориях. Есть даже такие, на которых местные жители улыбаются и непринужденно общаются с бойцами.
В сети показали редкие фотографии солдат Вермахта в тылу и на отдыхе, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Отмечается, что эти фотографии были сделаны солдатами нацистской Германии на восточном фронте.
Читайте также: Лондон времен Шерлока Холмса в уникальных ретро-снимках. Фото
На них изображены солдатские будни на оккупированных территориях. Есть даже такие, на которых местные жители улыбаются и непринужденно общаются с бойцами.
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