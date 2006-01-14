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Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». ФотоЭти платья запомнились надолго.

«Оскар» — это не только главная кинопремия в мире, но и показ умопомрачительных вечерних нарядов. Платья, в которых актрисы поднялись на сцену за заветной статуэткой или просто прошли по красной дорожке, диктуют тренды на грядущий год, а некоторые из них становятся легендарными и входят в историю моды, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ..

Пока звезды продумывают незабываемые образы к вручению очередной премии Американской киноакадемии, Вспоминаем легендарные наряды кинодив за всю историю церемонии «Оскар».

15. Дженнифер Лоуренс, 2013

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Наряд Дженнифер Лоуренс от модного дома Dior, в котором актриса поднялась на сцену, чтобы получить «Оскар» за роль в фильме «Мой парень — псих», — настоящее произведение искусства. Кстати, это платье является самым дорогим в истории кинопремии — его цена достигает $ 4 млн.

14. Николь Кидман, 1997

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Николь Кидман благодаря удачно выбранному наряду удалось стать главной звездой красной ковровой дорожки «Оскара», хотя в 1997 году она вообще не была номинирована на премию. Платье сложного зеленого цвета с замысловатой вышивкой вошло во все рейтинги лучших оскаровских образов.

13. Марион Котийяр, 2008

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


«Русалочье» платье от Жана-Поля Готье стало для Марион Котийяр счастливым — в нем она получила «Оскар» за роль Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете».

12. Хэлли Берри, 2002

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


В 2002 году Хэлли Берри получила заветную статуэтку за роль в фильме «Бал монстров» и произвела фурор, появившись в одном из самых сексуальных нарядов за всю историю красных дорожек премии «Оскар».

11. Шер, 1986 и 1988

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Платья Шер столь же экстравагантны, как и сама певица. Оба наряда стали легендарными, но счастливым для Шер оказался образ 1988 года — именно в этом наряде она поднялась за статуэткой за лучшую женскую роль в фильме «Власть луны».

10. Гвинет Пэлтроу, 2012

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Наряды Гвинет Пэлтроу неизменно и заслуженно входят в списки самых красивых звездных образов «Оскара». Белоснежное платье от Тома Форда, дополненное лаконичными украшениями, — это просто вершина элегантности, и актриса в нем похожа на особу королевских кровей.

9. Мадонна, 1991

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


На оскаровской церемонии Мадонна появилась в образе Мэрилин Монро. На певице было облегающее расшитое блестками платье, образ дополняли меховое боа и бриллиантовые украшения. В этот вечер Мадонна вышла на сцену, чтобы исполнить песню из фильма «Дик и Трейси», которая получила «Оскар» как лучшая композиция к фильму.

8. Барбра Стрейзанд, 1969

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Брючный костюм, в котором Барбра Стрейзанд вышла получать «Оскар» за роль в фильме «Смешная девчонка», вошел во все рейтинги как лучших, так и худших нарядов в истории «Оскара». Во-первых, Барбра надела брючный костюм вместо традиционного платья, а во-вторых, он оказался полностью прозрачным. Актриса признавалась, что не подозревала, что в свете софитов ее наряд будет просвечивать.

7. Хилари Суонк, 2005

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


В тот вечер Хилари Суонк удостоилась «Оскара» за роль фильме Клинта Иствуда «Малышка на миллион» и покорила модных критиков и поклонников своим образом. Роскошное темно-синее платье от Ги Лароша, целомудренно закрытое спереди и очень откровенное сзади, является эталоном утонченной сексуальности и входит в топы лучших оскаровских образов.

6. Мэрилин Монро, 1951

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Мэрилин Монро ни разу не была ни призером, ни номинанткой на «Оскар», однако на церемонии в 1951 году к ней были прикованы все взгляды. Актриса вручала одну из наград и для выхода на сцену выбрала пышное платье из черного тюля с глубоким декольте.

5. Кейт Бланшетт, 2014

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


В 2014 году Кейт Бланшетт поднялась на сцену за статуэткой как лучшая актриса за роль в фильме «Жасмин» в полупрозрачном платье от Armani. Наряд украшали сотни цветов из пайеток, и образ получился очень нежным.

4. Элизабет Тейлор, 1961

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


В 1961 году Элизабет Тейлор удостоилась премии как лучшая актриса за роль в фильме «Баттерфилд, 8». Для оскаровской церемонии Элизабет выбрала эффектное платье от модного дома Dior, которое подчеркнуло осиную талию актрисы.

3. Джулия Робертс, 2001

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Джулия Робертс стала обладательницей премии «Оскар» в 2001 году, сыграв главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович». А ее винтажное бархатное платье с роскошным шлейфом от Valentino оценили и модные критики, и зрители.

2. Грейс Келли, 1955

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Образ в Грейс Келли в наряде нежно-зеленого цвета с драпировками от штатного дизайнера студии Paramount Эдит Хэд стал символом и классикой голливудского гламура. В этом платье Грейс получила «Оскар» за роль в фильме «Деревенская девушка».

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1. Одри Хепберн, 1954

Самые запоминающиеся платья звезд в истории «Оскара». Фото


Именно платье, в котором Одри Хепберн поднялась получить «Оскар» за роль в фильме «Римские каникулы», неизменно возглавляет рейтинги лучших оскаровских нарядов. Его создал для Одри Юбер Живанши, и оно является воплощением ее знаменитого стиля — элегантного и утонченного. У платья даже есть своя страничка в англоязычной «Википедии».
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 Теги: Оскар, звезды

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Сегодня, 21:37 » Автор: Анна Мартынова
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