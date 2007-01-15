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Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото

Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. ФотоРисовать можно и губной помадой.

Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования.

Главными инструментами для её картин стали губная помада и поцелуй. Причём для полноценного рисунка нужен не один, а сотни поцелуев. Новаторский подход Алекс к рисованию включает как рисование помадой, так и, буквально, целование холста бумаги сотни и тысячи раз.

С помощью своей техники поцелуев Алекс превращает свой белый холст в гигантскую картину, на которой смешиваются поцелуи разных цветов.

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Её уникальные произведения, несомненно, являются распространителями положительных эмоций, любви, красоты и поистине ярких чувств.

Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
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 Теги: картины, фото

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Сегодня, 21:51 » Автор: Наталия Невская
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