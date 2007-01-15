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Это надо видеть: необычные картины молодой художницы. Фото
Рисовать можно и губной помадой.
Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования.
Главными инструментами для её картин стали губная помада и поцелуй. Причём для полноценного рисунка нужен не один, а сотни поцелуев. Новаторский подход Алекс к рисованию включает как рисование помадой, так и, буквально, целование холста бумаги сотни и тысячи раз.
С помощью своей техники поцелуев Алекс превращает свой белый холст в гигантскую картину, на которой смешиваются поцелуи разных цветов.
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Её уникальные произведения, несомненно, являются распространителями положительных эмоций, любви, красоты и поистине ярких чувств.
Lipstick Lex — это необычный стиль, который придумала художница из Флориды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
С самого детства Алекс Фрейзер искала оригинальные способы, которые помогли бы ей оставить след в мире искусства. И теперь можно сказать, что она действительно нашла самый необычный, весёлый, чувственный и красивый способ рисования.
Главными инструментами для её картин стали губная помада и поцелуй. Причём для полноценного рисунка нужен не один, а сотни поцелуев. Новаторский подход Алекс к рисованию включает как рисование помадой, так и, буквально, целование холста бумаги сотни и тысячи раз.
С помощью своей техники поцелуев Алекс превращает свой белый холст в гигантскую картину, на которой смешиваются поцелуи разных цветов.
Читайте также: Вот так летают собаки. Фото
Её уникальные произведения, несомненно, являются распространителями положительных эмоций, любви, красоты и поистине ярких чувств.
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