Раздел: Фоторепортажи
Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото
В архивах спрятано еще много интересного.
Как ни крути, но фотографии можно смело назвать самой действенной, а главное единственной машиной времени. Они действительно переносят нас в прошлое, показывая интересные моменты истории и демонстрируя повседневные заботы обычных жителей нашей планеты. Старинные фотокарточки волшебным образом создают какую-то необычную атмосферу и настраивают на особенный лад. Сегодня мы собрали для вас редкие снимки, которые хочется рассматривать, проникаясь атмосферой. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Ван Гог и Гоген выпивают в компании художников-постимпрессионистов
Второй слева — Эмиль Бернар, третий слева — Винсент Ван Гог, стоящий в центре — Андре Антуан, с правого края — Поль Гоген. Париж, декабрь 1887 года.
2. Зигмунд Фрейд и Карл Юнг отдыхают с друзьями после бани, 1907 год
3. Мужчина с невероятно эластичной кожей, 1900-е годы
4. Эволюция женского купальника с 1875 по 1927 год
5. Монро и её домашняя библиотека, 1953 год
6. Школа вождения, 1953 год
7. Всего несколько десятилетий назад дети летали на самолётах именно так, 1950-е годы
8. Британские кавалеристы, стоящие на своих лошадях, 1919 год
9. Учения в полицейской академии
10. Девушки из Бирмы пьют чай. Англия, 1935 год
11. Арнольд Шварценеггер в детстве
12. Опиумная вечеринка, 1918 год
13. Никита Хрущёв с плюшевым медведем, подаренным работниками завода телевизионной электроники, ГДР, Берлин, 18 января 1963 года
14. Пионеры против войны. Пионерский лагерь «Океан», СССР, 1987 год
15. Бельгийские шахтёры в лифте, перед спуском в шахту, 1900 год
16. Светящиеся шины от «Goodyear», 1961 год
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17. Рабочие на строительстве моста Форт-Бридж-Роуд в Шотландии, 1961 год
Как ни крути, но фотографии можно смело назвать самой действенной, а главное единственной машиной времени. Они действительно переносят нас в прошлое, показывая интересные моменты истории и демонстрируя повседневные заботы обычных жителей нашей планеты. Старинные фотокарточки волшебным образом создают какую-то необычную атмосферу и настраивают на особенный лад. Сегодня мы собрали для вас редкие снимки, которые хочется рассматривать, проникаясь атмосферой. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
1. Ван Гог и Гоген выпивают в компании художников-постимпрессионистов
Второй слева — Эмиль Бернар, третий слева — Винсент Ван Гог, стоящий в центре — Андре Антуан, с правого края — Поль Гоген. Париж, декабрь 1887 года.
2. Зигмунд Фрейд и Карл Юнг отдыхают с друзьями после бани, 1907 год
3. Мужчина с невероятно эластичной кожей, 1900-е годы
4. Эволюция женского купальника с 1875 по 1927 год
5. Монро и её домашняя библиотека, 1953 год
6. Школа вождения, 1953 год
7. Всего несколько десятилетий назад дети летали на самолётах именно так, 1950-е годы
8. Британские кавалеристы, стоящие на своих лошадях, 1919 год
9. Учения в полицейской академии
10. Девушки из Бирмы пьют чай. Англия, 1935 год
11. Арнольд Шварценеггер в детстве
12. Опиумная вечеринка, 1918 год
13. Никита Хрущёв с плюшевым медведем, подаренным работниками завода телевизионной электроники, ГДР, Берлин, 18 января 1963 года
14. Пионеры против войны. Пионерский лагерь «Океан», СССР, 1987 год
15. Бельгийские шахтёры в лифте, перед спуском в шахту, 1900 год
16. Светящиеся шины от «Goodyear», 1961 год
Читайте также: Интересные снимки из архивов National Geographic. Фото
17. Рабочие на строительстве моста Форт-Бридж-Роуд в Шотландии, 1961 год
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