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Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. ФотоВ архивах спрятано еще много интересного.

Как ни крути, но фотографии можно смело назвать самой действенной, а главное единственной машиной времени. Они действительно переносят нас в прошлое, показывая интересные моменты истории и демонстрируя повседневные заботы обычных жителей нашей планеты. Старинные фотокарточки волшебным образом создают какую-то необычную атмосферу и настраивают на особенный лад. Сегодня мы собрали для вас редкие снимки, которые хочется рассматривать, проникаясь атмосферой. Приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

1. Ван Гог и Гоген выпивают в компании художников-постимпрессионистов

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


Второй слева — Эмиль Бернар, третий слева — Винсент Ван Гог, стоящий в центре — Андре Антуан, с правого края — Поль Гоген. Париж, декабрь 1887 года.

2. Зигмунд Фрейд и Карл Юнг отдыхают с друзьями после бани, 1907 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


3. Мужчина с невероятно эластичной кожей, 1900-е годы

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


4. Эволюция женского купальника с 1875 по 1927 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


5. Монро и её домашняя библиотека, 1953 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


6. Школа вождения, 1953 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


7. Всего несколько десятилетий назад дети летали на самолётах именно так, 1950-е годы

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


8. Британские кавалеристы, стоящие на своих лошадях, 1919 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


9. Учения в полицейской академии

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


10. Девушки из Бирмы пьют чай. Англия, 1935 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


11. Арнольд Шварценеггер в детстве

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


12. Опиумная вечеринка, 1918 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


13. Никита Хрущёв с плюшевым медведем, подаренным работниками завода телевизионной электроники, ГДР, Берлин, 18 января 1963 года

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


14. Пионеры против войны. Пионерский лагерь «Океан», СССР, 1987 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


15. Бельгийские шахтёры в лифте, перед спуском в шахту, 1900 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


16. Светящиеся шины от «Goodyear», 1961 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото


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17. Рабочие на строительстве моста Форт-Бридж-Роуд в Шотландии, 1961 год

Исторические снимки, ранее доступные лишь сотрудникам архивов. Фото
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 Теги: фото, история

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Сегодня, 09:58 » Автор: Анна Мартынова
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