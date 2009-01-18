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Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Прямо как у Карлсона.
У некоторых счастливчиков такие домики есть прямо в самом сердце "городских джунглей". В этом материале собраны 15 идиллических домиков, которые расположены прямо на крышах многоэтажек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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У некоторых счастливчиков такие домики есть прямо в самом сердце "городских джунглей". В этом материале собраны 15 идиллических домиков, которые расположены прямо на крышах многоэтажек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Идеальный отдых: уютные домики с видом на водоемы. Фото
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