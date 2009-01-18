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Раздел: Фоторепортажи  
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Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото

Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. ФотоПрямо как у Карлсона.

У некоторых счастливчиков такие домики есть прямо в самом сердце "городских джунглей". В этом материале собраны 15 идиллических домиков, которые расположены прямо на крышах многоэтажек, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
Уютные домики, построенные на крышах мегаполисов. Фото
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 Теги: мегаполисы, туризм

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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