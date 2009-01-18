Раздел: Фоторепортажи
Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото
В мире еще много удивительного.
В мире много чудес. Одни созданы природой, другие человеком, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Нам кажется иногда, что нет уже в мире чего-то, что мы не видели.
На самом деле, всё трудней удивить человека, ведь сегодня многие люди знакомы с разными феноменами, достопримечательностями и природными явлениями.
Однако в этой подборке вы увидите то, что раньше не видели, после чего сможете смело сказать, что видели всё.
1. Это огромное Кольцо Всевластия было сделано специально для трилогии "Властелина колец", чтобы делать съемки кольца крупным планом.
2. Разноцветная кукуруза. Данная фотографии не была отредактирована. Это, на самом деле, сорт разноцветной кукурузы, который называется "Стеклянная Гемма".
3. Разноцветные кактусы. Оказывается они не только зеленого цвета.
4. Если взять кусок настоящего метеорита и отполировать его, то получится вот это чудо.
5. Данный магнит был установлен в одном гараже. Спустя некоторое время на гладком магните появились неровности, а точнее этот магнит собрал множество мелких кусочков железа из воздуха.
6. Редкая морская черепаха-альбинос.
7. Это королевская кобра, а точнее её скелет.
8. Кто-то из везунчиков сфотографировал в Швеции очень редкого белого оленя.
9. На данной ангиограмме можно увидеть сосуды мастера йо-йо. Обратите внимание на указательный палец – на нем сосуды повреждены.
10. Если сфотографировать датчик распознавания лица на Iphone X, то можно увидеть его излучения.
11. У кого-то дома продолжила расти новогодняя елка.
12. Это чайка отчаянно пытается освободить своего друга из орлиных когтей.
13. На этой фотографии самое старое позвоночное на Земле - гренландская полярная акула, которой 512 лет.
14. Приобрели деревянный стул, а из него начали расти ветки.
15. Эти цветные пятна являются брызгами воды, упавшими на масляное пятно.
16. Морозной зимой пар, выходивший из канализационной решетки, начал превращаться в снег.
17. Клубника крупным планом. Обратите внимание на белые полосы – они связывают каждое маленькое зернышко клубники с сердцевиной.
18. Фотография яблока в декабре.
19. Встречайте, айолот – невероятно редкий представитель семейства двуногов.
Читайте также: Пугающие снимки, сделанные камерами ночного видения. Фото
20. Многие знают известного клоуна, представляющего Макдональдс - его имя Рональд Макдональд. Вот, как выглядит форма для его отливки – похоже на орудие пыток.
В мире много чудес. Одни созданы природой, другие человеком, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Нам кажется иногда, что нет уже в мире чего-то, что мы не видели.
На самом деле, всё трудней удивить человека, ведь сегодня многие люди знакомы с разными феноменами, достопримечательностями и природными явлениями.
Однако в этой подборке вы увидите то, что раньше не видели, после чего сможете смело сказать, что видели всё.
1. Это огромное Кольцо Всевластия было сделано специально для трилогии "Властелина колец", чтобы делать съемки кольца крупным планом.
2. Разноцветная кукуруза. Данная фотографии не была отредактирована. Это, на самом деле, сорт разноцветной кукурузы, который называется "Стеклянная Гемма".
3. Разноцветные кактусы. Оказывается они не только зеленого цвета.
4. Если взять кусок настоящего метеорита и отполировать его, то получится вот это чудо.
5. Данный магнит был установлен в одном гараже. Спустя некоторое время на гладком магните появились неровности, а точнее этот магнит собрал множество мелких кусочков железа из воздуха.
6. Редкая морская черепаха-альбинос.
7. Это королевская кобра, а точнее её скелет.
8. Кто-то из везунчиков сфотографировал в Швеции очень редкого белого оленя.
9. На данной ангиограмме можно увидеть сосуды мастера йо-йо. Обратите внимание на указательный палец – на нем сосуды повреждены.
10. Если сфотографировать датчик распознавания лица на Iphone X, то можно увидеть его излучения.
11. У кого-то дома продолжила расти новогодняя елка.
12. Это чайка отчаянно пытается освободить своего друга из орлиных когтей.
13. На этой фотографии самое старое позвоночное на Земле - гренландская полярная акула, которой 512 лет.
14. Приобрели деревянный стул, а из него начали расти ветки.
15. Эти цветные пятна являются брызгами воды, упавшими на масляное пятно.
16. Морозной зимой пар, выходивший из канализационной решетки, начал превращаться в снег.
17. Клубника крупным планом. Обратите внимание на белые полосы – они связывают каждое маленькое зернышко клубники с сердцевиной.
18. Фотография яблока в декабре.
19. Встречайте, айолот – невероятно редкий представитель семейства двуногов.
Читайте также: Пугающие снимки, сделанные камерами ночного видения. Фото
20. Многие знают известного клоуна, представляющего Макдональдс - его имя Рональд Макдональд. Вот, как выглядит форма для его отливки – похоже на орудие пыток.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
491
0
Оставьте свой комментарий