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Раздел: Фоторепортажи  
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Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. ФотоВ мире еще много удивительного.

В мире много чудес. Одни созданы природой, другие человеком, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Нам кажется иногда, что нет уже в мире чего-то, что мы не видели.

На самом деле, всё трудней удивить человека, ведь сегодня многие люди знакомы с разными феноменами, достопримечательностями и природными явлениями.

Однако в этой подборке вы увидите то, что раньше не видели, после чего сможете смело сказать, что видели всё.

1. Это огромное Кольцо Всевластия было сделано специально для трилогии "Властелина колец", чтобы делать съемки кольца крупным планом.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


2. Разноцветная кукуруза. Данная фотографии не была отредактирована. Это, на самом деле, сорт разноцветной кукурузы, который называется "Стеклянная Гемма".

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


3. Разноцветные кактусы. Оказывается они не только зеленого цвета.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


4. Если взять кусок настоящего метеорита и отполировать его, то получится вот это чудо.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


5. Данный магнит был установлен в одном гараже. Спустя некоторое время на гладком магните появились неровности, а точнее этот магнит собрал множество мелких кусочков железа из воздуха.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


6. Редкая морская черепаха-альбинос.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


7. Это королевская кобра, а точнее её скелет.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


8. Кто-то из везунчиков сфотографировал в Швеции очень редкого белого оленя.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


9. На данной ангиограмме можно увидеть сосуды мастера йо-йо. Обратите внимание на указательный палец – на нем сосуды повреждены.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


10. Если сфотографировать датчик распознавания лица на Iphone X, то можно увидеть его излучения.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


11. У кого-то дома продолжила расти новогодняя елка.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


12. Это чайка отчаянно пытается освободить своего друга из орлиных когтей.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


13. На этой фотографии самое старое позвоночное на Земле - гренландская полярная акула, которой 512 лет.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


14. Приобрели деревянный стул, а из него начали расти ветки.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


15. Эти цветные пятна являются брызгами воды, упавшими на масляное пятно.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


16. Морозной зимой пар, выходивший из канализационной решетки, начал превращаться в снег.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


17. Клубника крупным планом. Обратите внимание на белые полосы – они связывают каждое маленькое зернышко клубники с сердцевиной.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


18. Фотография яблока в декабре.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


19. Встречайте, айолот – невероятно редкий представитель семейства двуногов.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото


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20. Многие знают известного клоуна, представляющего Мак­до­нальдс - его имя Рональд Макдональд. Вот, как выглядит форма для его отливки – похоже на орудие пыток.

Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото
Теперь вы видели все: эти снимки способны шокировать каждого. Фото
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 Теги: фото, невероятное

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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