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Невероятные факты из истории древнего мира. Фото
Древние документы скрывают много интересного.
Древние документировали свою жизнь делая записи самыми разными способами – от каменных плит до кожаных свитков. Благодаря таким документа, дошедшим до наших дней, учёные часто открывают новые главы истории и узнают о неожиданных аспектах жизни древних. Порой один такой документ может радикальным образом изменить представления о том или ином историческом периоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Сто правил войны»
Цукахара Бокудэн был великим самураем и, возможно, является автором любопытной книги «Сто правил войны», которая недавно была переведена на английский язык. Пособие дает советы о боевых навыках и о том, как должен себя вести «настоящий» самурай. Среди описаний трусливого поведения, недостойного самурая, был такие привычки, как не употребление спиртного и нелюбовь к верховой езде. Хотя авторство сегодня уже невозможно доказать, многие считают, что книга была составлена в последний год жизни Бокудэна (1489-1571).
Что интересно, это пособие - это не обычный набор правил, а скорее сборник песен. Эти песни сосредоточены на многих областях жизни самураев: от лучшего имени для ребенка, рожденного в классе воинов, до воспоминания о том, что ни жизнь, ни смерть не являются самым важным, и что всегда нужно двигаться вперед. В данной работе также представлены увлекательные темы о подготовке к обучению и войне. К примеру, в качестве лучшей «походной» еды рекомендовался рис с подогретой водой, сушеные сливы и жареные бобы.
2. Брачный договор
Около 4000 лет назад пара запечатлела свой брачный договор на глине. Когда эту глиняную табличку нашли в 2017 году на археологическом объекте Кюльтепе-Каниш в Турции, вскоре стало ясно, что большая часть контракта касается детей. Ассирийская пара, Лакипум и Хатала, согласились попытаться в течение двух лет произвести на свет собственное потомство.
В случае, если детей не было бы, тогда жена должна была найти суррогатную мать. Если более конкретно, то Хатала должна была купить женщину-рабыню для своего мужа. После появления ребенка, Лакипуму было разрешено продать мать, если он этого захотел бы.
Контракт является самым старым, в котором упоминается суррогатное материнство и бесплодие, хотя в несколько ином свете, чем сегодня. Хотя это отражает древнее убеждение в том, что бесплодие было виной жены, контракт предусматривал развод. Лицо, инициировавшее развод, должно было заплатить другому человеку пять мер серебра.
3. Налоговые документы и списки покупок
Египетская мумия замка Чейдингстоун в Кенте долгое время была загадкой для экспертов. Чтобы прочитать имя умершего, нужно было развернуть погребальный покров из полосок страниц папируса, что было невозможно, не повредив мумию. В 2017 году исследователи разработали метод сканирования, который позволил прочесть скрытый текст, не причинив вреда мумии.
3 000-летняя мумия человека по имени Иретироре. Для формирования обмоток мумии использовали б/у папирус, но текст на нем был скрыт замазкой и гипсом, поэтому содержание оставалось неизвестным на протяжении веков. Во время сканирования ученые увидели помимо имени, записи о жизни египтян, включая налоговые документы и списки покупок.
4. «Солнце и Луна перестали светиться...»
Египтология - это довольно неплохо изученная область науки, но даже в ней правление каждого фараона является предметом споров. К примеру, одним из самых известных фараонов был Рамсес Великий. В 2017 году ученые сравнили отрывок из Библии с описанием битвы на стеле. Фараон Мернептах, сын Рамсеса, описал, как он победил израильтян. Общим в этих двух текстах является упоминание самого старого солнечного затмения.
В отрывке из Книги Иисуса Навина описано, как Иисус Навин привел израильтян в Ханаан. Чтобы победить своих врагов, он успешно приказал Солнцу и Луне прекратить движение. Текст обескураживал ученых, пока они не поняли, что оригинальный перевод с иврита на английский перевод можно трактовать двояко. В качестве альтернативы это означало, что Солнце и Луна перестали светиться. Надписи на стеле свидетельствовали о появлении израильтян в Ханаане между 1500-1050 гг. до н.э.
Если событие, описываемое Иисусом было затмением, то единственное затмение, которое было видно в Ханаане в то время, случилось 30 октября 1207 года до нашей эры. На стеле утверждалось, что она была высечена во время пятого года правления Мернептахи. Если данное исследование правильное, то Рамсес правил с 1276 по 1210 г. до н.э.
5. «Вояж в Южное море»
На судне «Месть королевы Анны» под командованием знаменитого пирата Черная борода были найдены обрывки бумаги. В 1718 году судно было затонуло около Северной Каролины и стало предметом кропотливого анализа с момента его обнаружения в 1996 году. Было найдено много обычного материала - оружие, инструменты и персональные артефакты. Но самым неожиданным открытием стали 16 обрывков бумаги, забитые в пушку.
Это была крайне редкая находка, учитывая, что бумага почти никогда не сохраняется под водой, не говоря уже о пребывании на дне в течение трех веков. Оказалось, что страницы были вырваны из «Вояжа в Южное море», приключенческом рассказе о капитане, который, помимо прочего, описывает прибрежное поселение в Перу. Это подходящее дополнение к любой библиотеке пирата. Но какой матрос владел книгой и почему ее забили в пушку, это загадка.
6. Horror vacui
По-видимому, многие древние карты были сделаны художниками, более заинтересованными в украшении карт, чем в точной передаче информации. Их украшают морские монстры, воображаемые города и неправильные письменные «факты». Хотя богатые покупатели ожидали того, что карты будет украшены, исследователям была нужна правильная география, а не драконы на месте гор.
Причиной было опасение выглядеть невежественным. В этом контексте картографы могли испытывать то, что историки называют Horror vacui (дословно с латинского языка переводится как «боязнь пустоты») - нежелание оставлять пустые места на картах. Что интересно, сами картографы не делали никаких упоминаний о horror vacui, за исключением одного случая.
Голландец Петер Планциус добавил точную карту звездного неба южного полушария на свою карту мира 1592 года. Хотя он никогда не упоминал о «боязни пустоты», Планциус включил примечание, объясняющее, что созвездия заменили южное полушарие, чтобы оно не оставалось пустым. К середине XVIII века Horror vacui почти исчез, а карты стали более точными. Неразведанные места стали рисовать пустыми.
7. «Война роз»
Вдохновением чрезвычайно успешного сериала «Игра престолов» (и книги, по которой он был снят) является настоящая борьба за власть. В Англии Дома Ланкастера и Йорка сражались за превосходство около 30 лет (впоследствии это стало известно как «Война роз»).Обе стороны конфликта внесли свой вклад в уникальное и замечательное произведение искусства.
«Кентерберийский свиток» был создан одной стороной конфликта и дополнен другой. 5-метровый «Кентерберийский свиток» - прекрасный отчет о мифических началах Англии до «Войны роз». Он был составлен Домом Ланкастера в 1420-х годах. Во время конфликта его приобрели йоркисты, которые частично переписали документ.
Он находится в распоряжении Университета Кентербери в Новой Зеландии уже более века. Исследователи считают, что в тщательно изученной рукописи все еще есть секреты. Они планируют использовать новые методы, такие как продвинутая визуализация, для поиска скрытых фраз в 2018 году.
8. Мини-Библии
В течение XIII века были выпущены тысячи мини-Библий, которые можно было носить в кармане. Крошечные книги были сделаны с помощью технологии, которая до сих пор была неизвестной. Несмотря на то, что страницы были сделаны из кожи, они были потрясающе тонкими, и утверждалось, что их сделали из кожи плода теленка. Но количество книг делало подобное невозможным.
Исследователи предположили, что источниками кожи для книг послужили кролики, крысы и белки. Но оказалось, что страницы делали не из кожи грызунов, а из кожи коров, коз и овец. Это решило одну из самых больших загадок допечатной эпохи (Библии была написаны от руки). Хотя часть кожи, возможно, действительно была взята у неродившихся животных, подобное не подтвердилось по поводу большинства книг.
Это вызвало вопрос: как страницы, которые были достаточно жесткими, чтобы сохраниться в течение 800 лет, могут быть настолько тонкими (толщина некоторых из них составляла 0,03 миллиметра). Но к тому времени, когда в средневековых источниках начали фиксировать методы создания страниц, процесс был уже утрачен.
9. Могила «толис-шада»
В 2017 году в монгольской степи нашли каменный памятник, посвященный могущественному человеку и борьбе за власть. Он состоит из 14 столбов, расположенных вокруг 1300-летнего саркофага, который ныне пуст. Подобно колоннам, он покрыт тюркскими письменами, документирующими данные о каком-то человеке.
В течение столетий до Чингисхана влияние этого человека уступало только правителю, кагану Бильге-хан Богю (правил Восточно-тюркским каганатом в 716-734 годах). На столбах было написано, что покойный владел титулом «ягбу» («наместника правителя»). После отравления Бильге человек получил должность «толис-шад» («правитель Востока»). Это убийство упоминается в исторических записях, и неясно, фигурировал ли в нем наместник.
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10. «Черная книга из Кармартена»
Самая старая рукопись, в которой упоминаются король Артур и Мерлин, - «Черная книга из Кармартена». Книга считается сборником стихотворений IX-XII веков. Во 2015 году страницы были изучены с помощью ультрафиолетового излучения и редактирования фотографий.
К восторгу исследователей, они обнаружили что-то невидимое невооруженным глазом. Среди строк были скрытые человеческие лица и стихи. Также на полях средневековыми читателями (в основном в конце XVI века) были сделаны заметки. Рукопись является самым ранним манускриптом, написанным на валлийском языке примерно в 1250 году нашей эры.
Вероятно, ее создал один автор, который собирал стихи о валлийских народных историях и легендах Темных веков. Но самое большое значение Черной книги - то, как она демонстрирует, что даже хорошо изученные рукописи могут обеспечивать большое количество новой информации.
Древние документировали свою жизнь делая записи самыми разными способами – от каменных плит до кожаных свитков. Благодаря таким документа, дошедшим до наших дней, учёные часто открывают новые главы истории и узнают о неожиданных аспектах жизни древних. Порой один такой документ может радикальным образом изменить представления о том или ином историческом периоде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.
1. «Сто правил войны»
Цукахара Бокудэн был великим самураем и, возможно, является автором любопытной книги «Сто правил войны», которая недавно была переведена на английский язык. Пособие дает советы о боевых навыках и о том, как должен себя вести «настоящий» самурай. Среди описаний трусливого поведения, недостойного самурая, был такие привычки, как не употребление спиртного и нелюбовь к верховой езде. Хотя авторство сегодня уже невозможно доказать, многие считают, что книга была составлена в последний год жизни Бокудэна (1489-1571).
Что интересно, это пособие - это не обычный набор правил, а скорее сборник песен. Эти песни сосредоточены на многих областях жизни самураев: от лучшего имени для ребенка, рожденного в классе воинов, до воспоминания о том, что ни жизнь, ни смерть не являются самым важным, и что всегда нужно двигаться вперед. В данной работе также представлены увлекательные темы о подготовке к обучению и войне. К примеру, в качестве лучшей «походной» еды рекомендовался рис с подогретой водой, сушеные сливы и жареные бобы.
2. Брачный договор
Около 4000 лет назад пара запечатлела свой брачный договор на глине. Когда эту глиняную табличку нашли в 2017 году на археологическом объекте Кюльтепе-Каниш в Турции, вскоре стало ясно, что большая часть контракта касается детей. Ассирийская пара, Лакипум и Хатала, согласились попытаться в течение двух лет произвести на свет собственное потомство.
В случае, если детей не было бы, тогда жена должна была найти суррогатную мать. Если более конкретно, то Хатала должна была купить женщину-рабыню для своего мужа. После появления ребенка, Лакипуму было разрешено продать мать, если он этого захотел бы.
Контракт является самым старым, в котором упоминается суррогатное материнство и бесплодие, хотя в несколько ином свете, чем сегодня. Хотя это отражает древнее убеждение в том, что бесплодие было виной жены, контракт предусматривал развод. Лицо, инициировавшее развод, должно было заплатить другому человеку пять мер серебра.
3. Налоговые документы и списки покупок
Египетская мумия замка Чейдингстоун в Кенте долгое время была загадкой для экспертов. Чтобы прочитать имя умершего, нужно было развернуть погребальный покров из полосок страниц папируса, что было невозможно, не повредив мумию. В 2017 году исследователи разработали метод сканирования, который позволил прочесть скрытый текст, не причинив вреда мумии.
3 000-летняя мумия человека по имени Иретироре. Для формирования обмоток мумии использовали б/у папирус, но текст на нем был скрыт замазкой и гипсом, поэтому содержание оставалось неизвестным на протяжении веков. Во время сканирования ученые увидели помимо имени, записи о жизни египтян, включая налоговые документы и списки покупок.
4. «Солнце и Луна перестали светиться...»
Египтология - это довольно неплохо изученная область науки, но даже в ней правление каждого фараона является предметом споров. К примеру, одним из самых известных фараонов был Рамсес Великий. В 2017 году ученые сравнили отрывок из Библии с описанием битвы на стеле. Фараон Мернептах, сын Рамсеса, описал, как он победил израильтян. Общим в этих двух текстах является упоминание самого старого солнечного затмения.
В отрывке из Книги Иисуса Навина описано, как Иисус Навин привел израильтян в Ханаан. Чтобы победить своих врагов, он успешно приказал Солнцу и Луне прекратить движение. Текст обескураживал ученых, пока они не поняли, что оригинальный перевод с иврита на английский перевод можно трактовать двояко. В качестве альтернативы это означало, что Солнце и Луна перестали светиться. Надписи на стеле свидетельствовали о появлении израильтян в Ханаане между 1500-1050 гг. до н.э.
Если событие, описываемое Иисусом было затмением, то единственное затмение, которое было видно в Ханаане в то время, случилось 30 октября 1207 года до нашей эры. На стеле утверждалось, что она была высечена во время пятого года правления Мернептахи. Если данное исследование правильное, то Рамсес правил с 1276 по 1210 г. до н.э.
5. «Вояж в Южное море»
На судне «Месть королевы Анны» под командованием знаменитого пирата Черная борода были найдены обрывки бумаги. В 1718 году судно было затонуло около Северной Каролины и стало предметом кропотливого анализа с момента его обнаружения в 1996 году. Было найдено много обычного материала - оружие, инструменты и персональные артефакты. Но самым неожиданным открытием стали 16 обрывков бумаги, забитые в пушку.
Это была крайне редкая находка, учитывая, что бумага почти никогда не сохраняется под водой, не говоря уже о пребывании на дне в течение трех веков. Оказалось, что страницы были вырваны из «Вояжа в Южное море», приключенческом рассказе о капитане, который, помимо прочего, описывает прибрежное поселение в Перу. Это подходящее дополнение к любой библиотеке пирата. Но какой матрос владел книгой и почему ее забили в пушку, это загадка.
6. Horror vacui
По-видимому, многие древние карты были сделаны художниками, более заинтересованными в украшении карт, чем в точной передаче информации. Их украшают морские монстры, воображаемые города и неправильные письменные «факты». Хотя богатые покупатели ожидали того, что карты будет украшены, исследователям была нужна правильная география, а не драконы на месте гор.
Причиной было опасение выглядеть невежественным. В этом контексте картографы могли испытывать то, что историки называют Horror vacui (дословно с латинского языка переводится как «боязнь пустоты») - нежелание оставлять пустые места на картах. Что интересно, сами картографы не делали никаких упоминаний о horror vacui, за исключением одного случая.
Голландец Петер Планциус добавил точную карту звездного неба южного полушария на свою карту мира 1592 года. Хотя он никогда не упоминал о «боязни пустоты», Планциус включил примечание, объясняющее, что созвездия заменили южное полушарие, чтобы оно не оставалось пустым. К середине XVIII века Horror vacui почти исчез, а карты стали более точными. Неразведанные места стали рисовать пустыми.
7. «Война роз»
Вдохновением чрезвычайно успешного сериала «Игра престолов» (и книги, по которой он был снят) является настоящая борьба за власть. В Англии Дома Ланкастера и Йорка сражались за превосходство около 30 лет (впоследствии это стало известно как «Война роз»).Обе стороны конфликта внесли свой вклад в уникальное и замечательное произведение искусства.
«Кентерберийский свиток» был создан одной стороной конфликта и дополнен другой. 5-метровый «Кентерберийский свиток» - прекрасный отчет о мифических началах Англии до «Войны роз». Он был составлен Домом Ланкастера в 1420-х годах. Во время конфликта его приобрели йоркисты, которые частично переписали документ.
Он находится в распоряжении Университета Кентербери в Новой Зеландии уже более века. Исследователи считают, что в тщательно изученной рукописи все еще есть секреты. Они планируют использовать новые методы, такие как продвинутая визуализация, для поиска скрытых фраз в 2018 году.
8. Мини-Библии
В течение XIII века были выпущены тысячи мини-Библий, которые можно было носить в кармане. Крошечные книги были сделаны с помощью технологии, которая до сих пор была неизвестной. Несмотря на то, что страницы были сделаны из кожи, они были потрясающе тонкими, и утверждалось, что их сделали из кожи плода теленка. Но количество книг делало подобное невозможным.
Исследователи предположили, что источниками кожи для книг послужили кролики, крысы и белки. Но оказалось, что страницы делали не из кожи грызунов, а из кожи коров, коз и овец. Это решило одну из самых больших загадок допечатной эпохи (Библии была написаны от руки). Хотя часть кожи, возможно, действительно была взята у неродившихся животных, подобное не подтвердилось по поводу большинства книг.
Это вызвало вопрос: как страницы, которые были достаточно жесткими, чтобы сохраниться в течение 800 лет, могут быть настолько тонкими (толщина некоторых из них составляла 0,03 миллиметра). Но к тому времени, когда в средневековых источниках начали фиксировать методы создания страниц, процесс был уже утрачен.
9. Могила «толис-шада»
В 2017 году в монгольской степи нашли каменный памятник, посвященный могущественному человеку и борьбе за власть. Он состоит из 14 столбов, расположенных вокруг 1300-летнего саркофага, который ныне пуст. Подобно колоннам, он покрыт тюркскими письменами, документирующими данные о каком-то человеке.
В течение столетий до Чингисхана влияние этого человека уступало только правителю, кагану Бильге-хан Богю (правил Восточно-тюркским каганатом в 716-734 годах). На столбах было написано, что покойный владел титулом «ягбу» («наместника правителя»). После отравления Бильге человек получил должность «толис-шад» («правитель Востока»). Это убийство упоминается в исторических записях, и неясно, фигурировал ли в нем наместник.
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10. «Черная книга из Кармартена»
Самая старая рукопись, в которой упоминаются король Артур и Мерлин, - «Черная книга из Кармартена». Книга считается сборником стихотворений IX-XII веков. Во 2015 году страницы были изучены с помощью ультрафиолетового излучения и редактирования фотографий.
К восторгу исследователей, они обнаружили что-то невидимое невооруженным глазом. Среди строк были скрытые человеческие лица и стихи. Также на полях средневековыми читателями (в основном в конце XVI века) были сделаны заметки. Рукопись является самым ранним манускриптом, написанным на валлийском языке примерно в 1250 году нашей эры.
Вероятно, ее создал один автор, который собирал стихи о валлийских народных историях и легендах Темных веков. Но самое большое значение Черной книги - то, как она демонстрирует, что даже хорошо изученные рукописи могут обеспечивать большое количество новой информации.
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