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Раздел: Фоторепортажи  
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Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото Многие из них и сейчас прекрасны.

Эти супермодели когда-то украшали обложки модных журналов и ходили по подиуму, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.

Для многих женщин в свое время они были настоящими идолами красоты, зарабатывая миллионы на фотогеничном лице и великолепном теле.

Однако карьера модели очень коротка, и мы порой не властны над временем.

Но что стало со многими из них сейчас?

Вот, несколько фотографий того, как изменились известные супермодели 90-х годов.

1. Синди Кроуфорд

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Синди Кроуфорд стала всемирно известной благодаря своему сногсшибательному телу и отличительной родинке над губой. В 1995 года журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой моделью в мире.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Сейчас 51- летняя Синди замужем за ресторатором Рэнди Гребером, и у нее двое детей дочь Кайя и сын Пресли, которые также делают первые шаги в мире моды. Также бывшая модель выпускает свою линию косметических продуктов.

2. Линда Евангелиста

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Линда Евангелиста стала одной из самых востребованных моделей в мире и даже отказывалась вставать с постели меньше, чем за $10 000 в день.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


52-летняя супермодель все еще позирует для некоторых брэндов, включая Dolce & Gabbana и Moschino. Также у нее есть сын от французского миллиардера Франсуа Анри-Пино, который сейчас женат на Сальме Хайек.

3. Хайди Клум

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Хайди Клум известна, как одна из самых известных моделей "ангелов", которая больше 13 лет украшала подиумы Victoria's Secret.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


У Хайди, которой сейчас 44 года, четверо детей от бывшего мужа певца Сила. Она участвует в судействе телепроекта "В Америке есть таланты" и выпускает собственную линию нижнего белья.

4. Кейт Мосс

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Кейт Мосс, ставшая известной благодаря своей худощавой фигуре и образу "героинового шика", обрела популярность еще в 90-х годах.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


44-летняя модель, которая в свое время стала известной благодаря роману с Джонни Деппом, вышла замуж за гитариста группы The Kills Джейми Хинса и является мамой Лилы Грейс, которая появилась на обложке журнала Vogue в 2016 году.

5. Наоми Кэмпбелл

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Чернокожая супермодель стала известной не только благодаря своим внешним данным, но и жесткому характеру.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Несмотря на то, что с момента начала ее карьеры прошло почти 30 лет, Наоми, которой сейчас 47 лет, практически не изменилась и занималась съемками своего шоу "The Face", передавая свои знания о мире моды молодым моделям. Она встречалась с российским предпринимателем Владимиром Доронином, но рассталась с ним в 2013 году.

6. Хелена Кристенсен

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Датская модель, узнаваемая по удивительным голубым глазам, работала для многих брендов включая Hermes, Karl Lagerfeld, Prada, Revlon и Chanel. Также в 1991 году она снялась в клипе Криса Айзека " Wicked Game", который считается одним из самых сексуальных видео всех времен.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


У 49-летней Хелены растет сын от американского актера Нормана Ридуса. Сейчас она работает дизайнером и фотографом, а в 2016 году появилась на обложке португальского журнала Vogue.

7. Клаудия Шиффер

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Клаудия Шиффер начала карьеру супермодели в 17 лет и стала рекордсменкой по числу появлений на обложках журналов.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Немецкая супермодель была помолвлена с известным иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Сейчас Клаудия, которой 47 лет, состоит в браке с кинорежиссером Мэттью Воном, и у пары растет трое детей.

8. Кристи Тарлингтон

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Кристи Тарлингтон обрела известность, став лицом Calvin Klein в 1989 году.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Сейчас 49-летняя Кристи замужем за актером Эдвардом Бернсом, являясь матерью двоих детей, и возглавляет собственный благотворительный фонд.

9. Дженис Дикинсон

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Известная топ-модель 70-х и 80-х годов объявила себя первой в мире супермоделью.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Дикинсон, которой сейчас 62 года, была судьей в телевизионном проекте "Топ-модель по-американски". В 2016 году ей поставили диагноз рак молочной железы, но она смогла победить его.

10. Эль Макферсон

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Топ модель стала известной благодаря своим длинным ногам и рекордным шестикратным появлением на обложке журнала Elle. Она была замужем за креативным директором журнала Жилем Бенсимоном в течение 4-х лет.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Эль, которой 53 года, является матерью двоих детей и состояла в браке с миллиардером Джеффри Соффером, а также запустила линию нижнего белья.

11. Тайра Бэнкс

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Тайра Бэнк работала на многие всемирно известные бренды и стала одной из первых афроамериканских супермоделей, появившихся на обложке журналов GQ и Sports Illustrated.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Бывшая 44-летняя модель создала популярное шоу "Топ-модель по-американски" и участвовала в других телевизионных проектах.

12. Брук Шилдс

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


В возрасте 14 лет Брук Шилдс стала самой юной моделью для обложки журнала Vogue, а также была замужем за теннисистом Андре Агасси в 90-х годах.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


С 2001 года Брук, которой сейчас 52 года, замужем за Крисом Хенчи, и у нее родилось двое детей. Она нашла себя на актерском поприще и снялась в многочисленных сериалах и фильмах.

13. Ева Герцигова

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Чешская топ-модель стала всемирно известной, когда снялась в рекламе нижнего белья Wonderbra в 1994 году. Позже она работала моделью для таких известных брэндов как Victoria's Secret и Sports Illustrated, и участвовала в показах Prada и Louis Vuitton.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Сейчас 44-летняя Ева состоит в браке с бизнесменом Грегорио Марсиай, который является отцом ее троих сыновей.

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14. Кристи Бринкли

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Кристи около 25 лет была лицом Covergirl и до сих пор появляется на обложках модных журналов.

Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото


Кристи была четырежды замужем, включая брак с известным музыкантом Билли Джоэлом, и у нее трое детей. Также 63-летняя модель является писательницей, фотографом, модельером и выпускает линию собственной косметики.
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 Теги: модели, 90-е

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Сегодня, 21:52 » Автор: Анна Мартынова
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