Раздел: Фоторепортажи
Как сейчас выглядят самые популярные модели 90-х. Фото
Многие из них и сейчас прекрасны.
Эти супермодели когда-то украшали обложки модных журналов и ходили по подиуму, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Для многих женщин в свое время они были настоящими идолами красоты, зарабатывая миллионы на фотогеничном лице и великолепном теле.
Однако карьера модели очень коротка, и мы порой не властны над временем.
Но что стало со многими из них сейчас?
Вот, несколько фотографий того, как изменились известные супермодели 90-х годов.
1. Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд стала всемирно известной благодаря своему сногсшибательному телу и отличительной родинке над губой. В 1995 года журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой моделью в мире.
Сейчас 51- летняя Синди замужем за ресторатором Рэнди Гребером, и у нее двое детей дочь Кайя и сын Пресли, которые также делают первые шаги в мире моды. Также бывшая модель выпускает свою линию косметических продуктов.
2. Линда Евангелиста
Линда Евангелиста стала одной из самых востребованных моделей в мире и даже отказывалась вставать с постели меньше, чем за $10 000 в день.
52-летняя супермодель все еще позирует для некоторых брэндов, включая Dolce & Gabbana и Moschino. Также у нее есть сын от французского миллиардера Франсуа Анри-Пино, который сейчас женат на Сальме Хайек.
3. Хайди Клум
Хайди Клум известна, как одна из самых известных моделей "ангелов", которая больше 13 лет украшала подиумы Victoria's Secret.
У Хайди, которой сейчас 44 года, четверо детей от бывшего мужа певца Сила. Она участвует в судействе телепроекта "В Америке есть таланты" и выпускает собственную линию нижнего белья.
4. Кейт Мосс
Кейт Мосс, ставшая известной благодаря своей худощавой фигуре и образу "героинового шика", обрела популярность еще в 90-х годах.
44-летняя модель, которая в свое время стала известной благодаря роману с Джонни Деппом, вышла замуж за гитариста группы The Kills Джейми Хинса и является мамой Лилы Грейс, которая появилась на обложке журнала Vogue в 2016 году.
5. Наоми Кэмпбелл
Чернокожая супермодель стала известной не только благодаря своим внешним данным, но и жесткому характеру.
Несмотря на то, что с момента начала ее карьеры прошло почти 30 лет, Наоми, которой сейчас 47 лет, практически не изменилась и занималась съемками своего шоу "The Face", передавая свои знания о мире моды молодым моделям. Она встречалась с российским предпринимателем Владимиром Доронином, но рассталась с ним в 2013 году.
6. Хелена Кристенсен
Датская модель, узнаваемая по удивительным голубым глазам, работала для многих брендов включая Hermes, Karl Lagerfeld, Prada, Revlon и Chanel. Также в 1991 году она снялась в клипе Криса Айзека " Wicked Game", который считается одним из самых сексуальных видео всех времен.
У 49-летней Хелены растет сын от американского актера Нормана Ридуса. Сейчас она работает дизайнером и фотографом, а в 2016 году появилась на обложке португальского журнала Vogue.
7. Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер начала карьеру супермодели в 17 лет и стала рекордсменкой по числу появлений на обложках журналов.
Немецкая супермодель была помолвлена с известным иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Сейчас Клаудия, которой 47 лет, состоит в браке с кинорежиссером Мэттью Воном, и у пары растет трое детей.
8. Кристи Тарлингтон
Кристи Тарлингтон обрела известность, став лицом Calvin Klein в 1989 году.
Сейчас 49-летняя Кристи замужем за актером Эдвардом Бернсом, являясь матерью двоих детей, и возглавляет собственный благотворительный фонд.
9. Дженис Дикинсон
Известная топ-модель 70-х и 80-х годов объявила себя первой в мире супермоделью.
Дикинсон, которой сейчас 62 года, была судьей в телевизионном проекте "Топ-модель по-американски". В 2016 году ей поставили диагноз рак молочной железы, но она смогла победить его.
10. Эль Макферсон
Топ модель стала известной благодаря своим длинным ногам и рекордным шестикратным появлением на обложке журнала Elle. Она была замужем за креативным директором журнала Жилем Бенсимоном в течение 4-х лет.
Эль, которой 53 года, является матерью двоих детей и состояла в браке с миллиардером Джеффри Соффером, а также запустила линию нижнего белья.
11. Тайра Бэнкс
Тайра Бэнк работала на многие всемирно известные бренды и стала одной из первых афроамериканских супермоделей, появившихся на обложке журналов GQ и Sports Illustrated.
Бывшая 44-летняя модель создала популярное шоу "Топ-модель по-американски" и участвовала в других телевизионных проектах.
12. Брук Шилдс
В возрасте 14 лет Брук Шилдс стала самой юной моделью для обложки журнала Vogue, а также была замужем за теннисистом Андре Агасси в 90-х годах.
С 2001 года Брук, которой сейчас 52 года, замужем за Крисом Хенчи, и у нее родилось двое детей. Она нашла себя на актерском поприще и снялась в многочисленных сериалах и фильмах.
13. Ева Герцигова
Чешская топ-модель стала всемирно известной, когда снялась в рекламе нижнего белья Wonderbra в 1994 году. Позже она работала моделью для таких известных брэндов как Victoria's Secret и Sports Illustrated, и участвовала в показах Prada и Louis Vuitton.
Сейчас 44-летняя Ева состоит в браке с бизнесменом Грегорио Марсиай, который является отцом ее троих сыновей.
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14. Кристи Бринкли
Кристи около 25 лет была лицом Covergirl и до сих пор появляется на обложках модных журналов.
Кристи была четырежды замужем, включая брак с известным музыкантом Билли Джоэлом, и у нее трое детей. Также 63-летняя модель является писательницей, фотографом, модельером и выпускает линию собственной косметики.
Эти супермодели когда-то украшали обложки модных журналов и ходили по подиуму, передает Хроника.инфо со ссылкой на infoniac.
Для многих женщин в свое время они были настоящими идолами красоты, зарабатывая миллионы на фотогеничном лице и великолепном теле.
Однако карьера модели очень коротка, и мы порой не властны над временем.
Но что стало со многими из них сейчас?
Вот, несколько фотографий того, как изменились известные супермодели 90-х годов.
1. Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд стала всемирно известной благодаря своему сногсшибательному телу и отличительной родинке над губой. В 1995 года журнал Forbes назвал ее самой высокооплачиваемой моделью в мире.
Сейчас 51- летняя Синди замужем за ресторатором Рэнди Гребером, и у нее двое детей дочь Кайя и сын Пресли, которые также делают первые шаги в мире моды. Также бывшая модель выпускает свою линию косметических продуктов.
2. Линда Евангелиста
Линда Евангелиста стала одной из самых востребованных моделей в мире и даже отказывалась вставать с постели меньше, чем за $10 000 в день.
52-летняя супермодель все еще позирует для некоторых брэндов, включая Dolce & Gabbana и Moschino. Также у нее есть сын от французского миллиардера Франсуа Анри-Пино, который сейчас женат на Сальме Хайек.
3. Хайди Клум
Хайди Клум известна, как одна из самых известных моделей "ангелов", которая больше 13 лет украшала подиумы Victoria's Secret.
У Хайди, которой сейчас 44 года, четверо детей от бывшего мужа певца Сила. Она участвует в судействе телепроекта "В Америке есть таланты" и выпускает собственную линию нижнего белья.
4. Кейт Мосс
Кейт Мосс, ставшая известной благодаря своей худощавой фигуре и образу "героинового шика", обрела популярность еще в 90-х годах.
44-летняя модель, которая в свое время стала известной благодаря роману с Джонни Деппом, вышла замуж за гитариста группы The Kills Джейми Хинса и является мамой Лилы Грейс, которая появилась на обложке журнала Vogue в 2016 году.
5. Наоми Кэмпбелл
Чернокожая супермодель стала известной не только благодаря своим внешним данным, но и жесткому характеру.
Несмотря на то, что с момента начала ее карьеры прошло почти 30 лет, Наоми, которой сейчас 47 лет, практически не изменилась и занималась съемками своего шоу "The Face", передавая свои знания о мире моды молодым моделям. Она встречалась с российским предпринимателем Владимиром Доронином, но рассталась с ним в 2013 году.
6. Хелена Кристенсен
Датская модель, узнаваемая по удивительным голубым глазам, работала для многих брендов включая Hermes, Karl Lagerfeld, Prada, Revlon и Chanel. Также в 1991 году она снялась в клипе Криса Айзека " Wicked Game", который считается одним из самых сексуальных видео всех времен.
У 49-летней Хелены растет сын от американского актера Нормана Ридуса. Сейчас она работает дизайнером и фотографом, а в 2016 году появилась на обложке португальского журнала Vogue.
7. Клаудия Шиффер
Клаудия Шиффер начала карьеру супермодели в 17 лет и стала рекордсменкой по числу появлений на обложках журналов.
Немецкая супермодель была помолвлена с известным иллюзионистом Дэвидом Копперфильдом. Сейчас Клаудия, которой 47 лет, состоит в браке с кинорежиссером Мэттью Воном, и у пары растет трое детей.
8. Кристи Тарлингтон
Кристи Тарлингтон обрела известность, став лицом Calvin Klein в 1989 году.
Сейчас 49-летняя Кристи замужем за актером Эдвардом Бернсом, являясь матерью двоих детей, и возглавляет собственный благотворительный фонд.
9. Дженис Дикинсон
Известная топ-модель 70-х и 80-х годов объявила себя первой в мире супермоделью.
Дикинсон, которой сейчас 62 года, была судьей в телевизионном проекте "Топ-модель по-американски". В 2016 году ей поставили диагноз рак молочной железы, но она смогла победить его.
10. Эль Макферсон
Топ модель стала известной благодаря своим длинным ногам и рекордным шестикратным появлением на обложке журнала Elle. Она была замужем за креативным директором журнала Жилем Бенсимоном в течение 4-х лет.
Эль, которой 53 года, является матерью двоих детей и состояла в браке с миллиардером Джеффри Соффером, а также запустила линию нижнего белья.
11. Тайра Бэнкс
Тайра Бэнк работала на многие всемирно известные бренды и стала одной из первых афроамериканских супермоделей, появившихся на обложке журналов GQ и Sports Illustrated.
Бывшая 44-летняя модель создала популярное шоу "Топ-модель по-американски" и участвовала в других телевизионных проектах.
12. Брук Шилдс
В возрасте 14 лет Брук Шилдс стала самой юной моделью для обложки журнала Vogue, а также была замужем за теннисистом Андре Агасси в 90-х годах.
С 2001 года Брук, которой сейчас 52 года, замужем за Крисом Хенчи, и у нее родилось двое детей. Она нашла себя на актерском поприще и снялась в многочисленных сериалах и фильмах.
13. Ева Герцигова
Чешская топ-модель стала всемирно известной, когда снялась в рекламе нижнего белья Wonderbra в 1994 году. Позже она работала моделью для таких известных брэндов как Victoria's Secret и Sports Illustrated, и участвовала в показах Prada и Louis Vuitton.
Сейчас 44-летняя Ева состоит в браке с бизнесменом Грегорио Марсиай, который является отцом ее троих сыновей.
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14. Кристи Бринкли
Кристи около 25 лет была лицом Covergirl и до сих пор появляется на обложках модных журналов.
Кристи была четырежды замужем, включая брак с известным музыкантом Билли Джоэлом, и у нее трое детей. Также 63-летняя модель является писательницей, фотографом, модельером и выпускает линию собственной косметики.
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