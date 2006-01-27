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Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото

Главные женщины в жизни Высоцкого. ФотоИнтересные факты из жизни Высоцкого.

80 лет назад, 25 января 1938 года родился Владимир Высоцкий, поэт, актер и музыкант. По артисту сходили с ума почти все женщины Советского Союза, но свои стихи он посвящал только им — пяти главным женщинам в своей жизни, передает ХроникаФрешер

Изольда Высоцкая

Однокурсница Высоцкого Изольда Мешкова (по первому мужу — Жукова) — первая жена артиста. Встречаться они начали, когда Изольда еще не оформила развод, и поженились только спустя 4 года отношений — в апреле 1960 года. Тогда же Высоцкий окончил актерское отделение Школы-студии МХАТ. Иза была старше мужа на курс.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


«Высоцкому в ту пору исполнилось 19 лет, мне — 20, чувства были по‑юношески горячими, — вспоминает актриса в своей книге „Короткое счастье на всю жизнь“. — Он звал меня Изулей, а я его — Волчонком… Жизнь с Володей была легкой, солнечной, несмотря на то что жили мы неустроенно, „за ширмой“, без денег. Мы часто ссорились: так упоительно наговорить кучу слов, высказать все и даже больше чем „все“, выбежать из дома и сесть в такси: „Прямо пожалуйста!“ И при этом знать, что следом уже гонит в такси Володя».

В браке родился сын — Глеб Высоцкий. Однако отцом ребенка стал другой мужчина. После свадьбы Изольду пригласили играть в Ростовский театр, и Владимир Высоцкий ездил к жене. Изольда предлагала мужу остаться и работать с ней, но Высоцкий начал служить в Театре на Таганке и сниматься в кино. На съемках фильма «713-й просит посадку» у него завязался роман с актрисой Людмилой Абрамовой. Она забеременела от Высоцкого.

Когда обоим супругам стало понятно, что их гостевой брак развалился, был оформлен развод.

Сейчас Изольда Высоцкая живет в Нижнем Тагиле и служит в местном театре.

Людмила Абрамова

Актриса Людмила Абрамова была замужем за Высоцким с 1965 года по 1970 год и родила от артиста двоих сыновей — Аркадия и Никиту.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Оба появились на свет до свадьбы родителей. Разошлась пара до официального развода — в 1968 году. Тогда у Высоцкого уже были чувства к Марине Влади, и Абрамова это знала.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


55-летний Аркадий Высоцкий — актер и сценарист, отец пятерых детей. 53-летний Никита Высоцкий, как и отец, окончил Школу-студию МХАТ и играл в театре, учредил Благотворительный Фонд Владимира Высоцкого, а также написал сценарий к фильму «Высоцкий. Спасибо, что живой».

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Аркадий Высоцкий

Сейчас Никита Высоцкий преподает на кафедре режиссуры и актерского мастерства Московского государственного института культуры.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Никита Высоцкий

Сейчас Людмиле Абрамовой 78 лет. После развода с Высоцким она вновь вышла замуж и родила дочь, но всегда ощущала связь с артистом. Абрамова принимала участие в создании музея Высоцкого.

Татьяна Иваненко

В 1972 году у Высоцкого родилась дочь Анастасия. С мамой девочки — актрисой театра на Таганке Татьяной Иваненко — Высоцкого связывали давние отношения, но жениться на любовнице он не спешил. Чувства к эффектной иностранке Марине Влади были сильнее старой привязанности к коллеге.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Высоцкий отказывался признавать дочь публично, тем более что она родилась, когда он уже был женат на Влади. Татьяна дала ребенку свою фамилию, воспитала дочь самостоятельно и не дала ни одного интервью. Однажды она судилась с «Экспресс-газетой», которые опубликовали ложное интервью, и выиграла дело.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Анастасия Иваненко

Дочь Высоцкого Анастасия Иваненко окончила журфак МГУ, работала на канале «Культура», воспитывает дочь Арину.

Марина Влади

И Марина, и Владимир интересовались друг другом еще до знакомства. Он увидел 17-летнюю актрису в фильме 1956 года «Колдунья» и потерял голову, а она слышала о харизматичном русском и однажды — в 1967 году — приехала посмотреть на расхваленного артиста в Театр на Таганке. На банкете после спектакля «Пугачев» Влади и Высоцкий наконец встретились — и влюбились.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Высоцкий был известным соблазнителем, но и Мариной было трудно не увлечься. Дочь русских эмигрантов, Влади была той самой роковой красоткой, сводившей мужчин с ума. Французская актриса русского происхождения была совсем не в «советском» формате: следила за модой, привозила наряды из Парижа, не переживала из-за общественного мнения и снималась в откровенных сценах в кино.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


До Высоцкого актриса дважды была замужем, во Франции росли ее сыновья Игорь, Пьер и Владимир. Она не могла оставить детей и жила на две страны. В это время Высоцкий боролся за право выезда за рубеж — и за собственную жизнь.

Влади была замужем за Высоцким с 1970 по 1980 год — вплоть до смерти артиста от острой сердечной недостаточности. По словам вдовы, Высоцкого сгубила не алкогольная зависимость, а наркотики, на которые его неумышленно «подсадили» врачи. Медики использовали морфий и амфетамины для «откачивания» Высоцкого после запоев. С 1977 года Высоцкий уже сам систематически делал инъекции. Начались ломки, а в 1979 году Высоцкий пережил клиническую смерть.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Влади стала свидетельницей тяжелого приступа Высоцкого уже в самом начале их отношений. В 1969 году у него лопнул сосуд в горле, открылось кровотечение — врачи боролись за жизнь артиста около суток.

«Я умоляю вызвать „скорую“, у тебя почти исчез пульс, меня охватывает паника, — вспоминала актриса в своей книге „Владимир, или Прерванный полет“. — Реакция прибывших врачей и медсестры проста и жестока: слишком поздно, слишком много риска, ты не транспортабелен. Они не желают иметь покойника в машине, это плохо для плана. Тогда я загораживаю выход, кричу, что если они сейчас же не повезут тебя в больницу, я устрою международный скандал… Они, наконец, понимают, что умирающий — это Высоцкий, а взлохмаченная и кричащая женщина — французская актриса. После короткого консилиума, ругаясь, они уносят тебя на одеяле…»

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


За 12 лет отношений Марина не раз пыталась спасти Высоцкого от наркотиков и алкоголя, но артиста тяготила ее забота, а позже — строгий контроль. В беседах с психоаналитиком Высоцкий называл жену «черной тучей», нависшей над ним. Последние два года отношения в паре были напряженными. Супруги отдалились друг от друга, и 40-летний Владимир Высоцкий увлекся 18-летней студенткой Оксаной Афанасьевой.

Оксана Афанасьева

Афанасьева стала прообразом героини Оксаны Акиньшиной в драме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Она боготворила Высоцкого, а тот, по слухам, даже мечтал обвенчаться, но Марина Влади пресекала разговоры о разводе.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Оксана выросла в богемной семье. Ее дедушки — импресарио Шаляпина и директор школы-студии Айседоры Дункан, отец — актер и литератор Павел Афанасьев-Севастьянов, тетя — стоматолог в поликлинике Министерства здравоохранения. Сама же девушка мечтала стать художницей и училась в Московском текстильном институте.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Юная Афанасьева была театралкой и с Владимиром Высоцким познакомилась после очередного спектакля в Театре на Таганке. Актер подошел к красавице около касс.

Как и Влади, Афанасьева боролась с запоями Высоцкого и мечтала спасти любимого, но исход мы знаем. Оксана была рядом с Высоцким в ночь, когда его не стало.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


После гибели Высоцкого в июле 1980 года Оксану Афанасьеву исключили из института. Ее попытка уехать из страны также оказалась неудачной. Но через два года Оксана встретила новую любовь — и на этот раз все сложилось счастливо и навсегда.

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В 1983 году Оксана Афанасьева вышла замуж за молодого актера Леонида Ярмольника. В том же году в семье родилась дочь Александра. В 2014 году супруги стали бабушкой и дедушкой.

Главные женщины в жизни Высоцкого. Фото


Сейчас Оксане Ярмольник 57 лет, она работает художницей по костюмам для театра и кино, занимается благотворительностью.
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 Теги: Высоцкий, женщины

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Сегодня, 10:02 » Автор: Анна Мартынова
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