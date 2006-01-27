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Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото

Женская красота в провокационных снимках французского мастера. ФотоЕго работы вгоняют в краску.

Будучи истинным французом и ценителем женской красоты, фотограф Жан-Франсуа Жонвиль (Jean-Francois Jonvelle) на протяжении долгих лет снимал девушек. Героини его работ выглядят настолько естественно, что складывается впечатление, будто все они волей случая попали в объектив маэстро, навеки застыв на чёрно-белых снимках. Томные, нежные, чувственные, а местами и вовсе застигнутые врасплох – очаровательные красотки, соблазнительно взирая на мир, похищают сердца, мало кого оставляя равнодушным, передает Хроника.инфо со ссылкой на Культурологию.

За долгие годы любимой работы Жан-Франсуа научился снимать девушек так, что обнажённым выглядит не только тело, а и душа, источающая лёгкую ненавязчивую сексуальность. Каждая из них – олицетворение той самой естественной красоты, о которой поётся в песнях и читается в стихах.

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Именно поэтому созданные им фотографии с лёгкостью можно назвать монохромными пикантными подробностями, в которых на удивление нет ни пошлости, ни вульгарности, ни выставленных на показ тел и постановочно-откровенных поз с наигранными взглядами и натянутыми улыбками.

Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
Женская красота в провокационных снимках французского мастера. Фото
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 Теги: красота, фотограф

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Сегодня, 22:07 » Автор: Анна Мартынова
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