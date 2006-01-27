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Восхитительные пейзажи, которые можно было увидеть лишь в Непале. Фото
Это рай для фотографов и путешественников.
Непал – страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в Южной Азии и населённая примерно 27-ю миллионами человек. Государство находится в Гималаях и граничит на севере с Китаем, а на юге, востоке и западе – с Индией, в частности, со штатами: Уттаракханд, Уттара-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия и Сикким. Столица Непала и крупнейший город страны – Катманду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Есть длинный список мест, которые стоит посетить в Непале, среди них три Национальных парка: Сагарматха, Лангтанг и Читван. Также туристы облюбовали такие непальские города и селенья: Катманду, Покхара, Патан, Бхактапур, Аннапурна, Дхаран, Саураха, Джанакпур, Намче Базар, Бандипур, Тенгбоче, Нувакот, Лумбини, Муктинат, Джомсом и др. Не только альпинисты нескончаемым потоком тянутся в этот удивительный край.
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Многие туристы и фотографы целенаправленно посещают Непал, чтобы запечатлеть его живописнейшие пейзажи и сделать колоритные портреты непальцев.
Непал – страна, не имеющая выхода к морю, расположенная в Южной Азии и населённая примерно 27-ю миллионами человек. Государство находится в Гималаях и граничит на севере с Китаем, а на юге, востоке и западе – с Индией, в частности, со штатами: Уттаракханд, Уттара-Прадеш, Бихар, Западная Бенгалия и Сикким. Столица Непала и крупнейший город страны – Катманду, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Есть длинный список мест, которые стоит посетить в Непале, среди них три Национальных парка: Сагарматха, Лангтанг и Читван. Также туристы облюбовали такие непальские города и селенья: Катманду, Покхара, Патан, Бхактапур, Аннапурна, Дхаран, Саураха, Джанакпур, Намче Базар, Бандипур, Тенгбоче, Нувакот, Лумбини, Муктинат, Джомсом и др. Не только альпинисты нескончаемым потоком тянутся в этот удивительный край.
Читайте также: Восхитительные пейзажи и архитектура Венгрии. Фото
Многие туристы и фотографы целенаправленно посещают Непал, чтобы запечатлеть его живописнейшие пейзажи и сделать колоритные портреты непальцев.
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