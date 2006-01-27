» » Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото

Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото Лесные нимфы в готическом стиле.

Нежные образы моделей внутри темной вселенной готики, фэнтези и местами панка представлены болгарским дизайнером и фотографом Станиславой Спасовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.

Ее работы похожи на античных богинь и викторианских вампиров, с присущими нашему времени одеждой. Утонченные наряды украшены готическими драгоценностями и необычными головные уборы.

Читайте также: Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото

Из достаточно большой подборки можете выбрать свою любимую лесную нимфу, вампира или королеву смерти.

Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото


Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фото, девушка

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:29 » Автор: Татьяна Шедько
     538
     0

Похожие новости по теме

Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото

Их стоит взять на вооружение.

Пятнадцать самых модных причесок 2018 года. Фото Пятнадцать самых модных причесок 2018 года. Фото

Прически на любой вкус.

Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото Фотограф превращает девушек в сказочных персонажей. Фото

Выглядит красиво и устрашающе.

Удивительные перевоплощения: девушки в образах сказочных героинь. Фото Удивительные перевоплощения: девушки в образах сказочных героинь. Фото

Зрелищные снимки.

Самые стильные головные уборы этого лета. Фото Самые стильные головные уборы этого лета. Фото

Стильно и красиво.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх