Раздел: Фоторепортажи
Фотограф делает из девушек сказочных и готических персонажей. Фото
Лесные нимфы в готическом стиле.
Нежные образы моделей внутри темной вселенной готики, фэнтези и местами панка представлены болгарским дизайнером и фотографом Станиславой Спасовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Ее работы похожи на античных богинь и викторианских вампиров, с присущими нашему времени одеждой. Утонченные наряды украшены готическими драгоценностями и необычными головные уборы.
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Из достаточно большой подборки можете выбрать свою любимую лесную нимфу, вампира или королеву смерти.
Нежные образы моделей внутри темной вселенной готики, фэнтези и местами панка представлены болгарским дизайнером и фотографом Станиславой Спасовой, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости N.
Ее работы похожи на античных богинь и викторианских вампиров, с присущими нашему времени одеждой. Утонченные наряды украшены готическими драгоценностями и необычными головные уборы.
Читайте также: Пятнадцать самых модных трендов 2018 года. Фото
Из достаточно большой подборки можете выбрать свою любимую лесную нимфу, вампира или королеву смерти.
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