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Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото

Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. ФотоЗавораживающее, но опасное зрелище.

Кратер Ньирагонго (Nyiragongo) расположен в центре Великих Африканских озер и является действующим активным вулканом. Фото этого зрелища действительно завораживают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
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 Теги: вулкан, извержение

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Сегодня, 10:51 » Автор: Анна Мартынова
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