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Захватывающие дух кадры извержения Ньирагонго. Фото
Завораживающее, но опасное зрелище.
Кратер Ньирагонго (Nyiragongo) расположен в центре Великих Африканских озер и является действующим активным вулканом. Фото этого зрелища действительно завораживают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Кратер Ньирагонго (Nyiragongo) расположен в центре Великих Африканских озер и является действующим активным вулканом. Фото этого зрелища действительно завораживают, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Захватывающие кадры извержения вулкана Этна в Италии. Видео
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