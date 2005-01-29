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Как снимали советский фильм «Собака Баскервилей». Фото
Одна из лучших экранизаций.
Одной из самых известных и захватывающих историй из советской киноэпопеи про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — фильму «Собака Баскервилей» — в январе исполнилось 36 лет. О съемках этой легендарной картины режиссера Игоря Масленникова этот рассказ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
На роль собаки пробовался теленок
Главной изюминкой фильма «Собака Баскервилей» стала та самая загадочная псина, наводящая ужас на героев ленты и зрителей. Снять хвостатого артиста оказалось самой сложной задачей.
— В подборе на эту роль нельзя было ошибиться — только появлением настоящего монстра в кадре получилось бы объяснить страх и ужас обитателей Баскервиль-холла, — рассказал Виктор Оковитый, художник комбинированных съемок. — Четвероногих претендентов отсмотрели нескольких. Методом проб и ошибок искали типаж — никто же не знал, как именно должна выглядеть собака в конечном итоге. Перепробовали псов разных пород, предлагали даже ПЕКИНЕСА с выцарапанным кошкой глазом, второй глаз при этом смотрелся очень безумно. Мы отсняли с ним несколько дублей, но результатом остались не удовлетворены. Придумали снимать в роли собаки Баскервилей ТЕЛЕНКА, но быстро отказались и от этой затеи. Потом был вариант с ДОГОМ. Его облепили светоотражающей лентой, которую клеят на дорожные знаки. Наклеили скелет собаки на животное и стали снимать на черном бархате. Посмотрели отснятые куски и расхохотались — получился просто «бегающий скелет».
После просмотра ролика режиссер Масленников сказал, что выход один — делать собаке маску.
— Сначала мы думали покрасить всего пса фосфором, как написано у Конан Дойла. Сказали об этом кинологам, а те схватились за голову, дескать, это же испортит собаке нюх, ни один хозяин не разрешит красить свое животное химией, — вспоминает режиссер. — Она же немедленно весь этот фосфор с себя слижет…
— А поскольку идея со светоотражающей лентой была моя, то мне и поручили делать намордник псу, — говорит художник Оковитый. — На черный бархат я наклеил лайт-скотч. С этим на голове и бежала собака в кадре. А вместо фосфора мы приготовили специальную вспененную смесь из стирального порошка и светоотражающего покрытия, соскобленного со скотча. Эту смесь я наносил на маску для собаки.
Со съемками мы намучились изрядно. Надев на дога светоотражающую маску, нужно было ее одновременно и снимать, и направлять на нее свет. Сзади камер поставили специальные прожекторы. Приготовились к записи. Но мы не учли одного: собака никогда не побежит на яркий свет. Животные вообще не бегут на огонь — это закон природы. Съемку опять отменили. Этот кадр мы снимали шесть раз!
Из дружелюбного дога сделали жуткую собаку Баскервилей…
Я и предположить не мог, что с животными так сложно работать на съемочной площадке. Казалось бы, простой эпизод — пуля попадает в собаку. Но ведь псу надо, как артисту, «отыграть» попадание пули, выпущенной из револьвера Лестрейда. Требовалось показать агрессивную реакцию собаки, а она по природе оказалась очень миролюбивой. Масленников предложил: мол, давайте сделаем из оловянной проволоки пульку и в собаку выстрелим, чтоб она встрепенулась. Ассистентка по актерам Наташа Яшпан, интеллигентная женщина, пристыдила режиссера, мол, вы петербуржец, как вы можете причинить собаке боль?!
Масленников, чтобы доказать, что пульки только немного взволнуют животное и не более, предложил стрельнуть ему в ногу. Пиротехник выстрелил и попал Масленникову в… чуть повыше бедра… ну вы понимаете… Мы слышим крик режиссера! Игорь Федорович схватился за мягкое место, громко вопя! В общем, реакция была та еще, и все поняли, что стрелять в собаку нельзя!!! Придумали тогда такой ход: подкладывали под пса фанеру и резко выдергивали ее, чтоб дог споткнулся. Но он оказался хитрющим — почуяв подвох, подбегая к фанере, через нее… перепрыгивал! Пришлось отснять более семи дублей, пока измаявшийся дог, устав прыгать, начал-таки спотыкаться.
Кстати, в последней сцене актер Никита Михалков побоялся сниматься рядом с догом, поэтому собаку и Михалкова снимали отдельно, а потом кадры совмещали…
В группе вспоминают, что собаке на съемках досталось по полной, но она мужественно все выдержала и стала любимицей группы. По словам актера Василия Ливанова, собака оказалась удивительной сладкоежкой — торт, привезенный на день рождения Соломина, она слопала вместе с коробкой, не оставив ни крошки.
— Долго колдовали над голосом собаки Баскервилей, — рассказывает звукорежиссер картины Ася Зверева. — Трудно сегодня восстановить «рецептуру». Использовали голоса льва, медведя, собаки, все это растягивали. Работа оказалась настолько сложной, что ее пришлось делать в Москве — в Ленинграде тогда не было хорошей аппаратуры.
Михалков прибыл не один
По признанию режиссера, на роль Никиты Михалкова — сэра Генри — сначала пробовали актера Николая Губенко. Долго уговаривал его, но он в последний момент отказался.
Михалков же в это время заканчивал фильм «Родня», в котором снималась Светлана Крючкова, занятая в картине «Собака Баскервилей». У нее и ее мужа (оператор фильма Юрий Векслер) и родилась идея пригласить Михалкова на роль сэра Генри.
Михалков, к всеобщему удивлению, прибыл на студию «Ленфильма» не один, а со своим другом — сценаристом, художником, актером и режиссером Александром Адабашьяном, причем за 12 дней до начала самих съемок. Все 12 дней друзья расхаживали по «Ленфильму», посмеивались, что-то обсуждали. Съемки начались, а артисты с иронией поглядывали на режиссера. Дошло до того, что Михалков начал командовать на съемочной площадке.
Чтобы «нейтрализовать» эту «гоп-компанию», необходимо было найти Адабашьяну занятие. И тут режиссеру пришла в голову мысль: «Пусть играет Бэрримора!» Эта роль оставалась вакантной. Так Адабашьян стал на площадке подчиненным режиссеру человеком, и ему уже некогда было обсуждать с Михалковым, правильно ли режиссер снимает.
Супругов Бэрримор сыграли Александр Адабашьян и Светлана Крючкова.
В итоге меланхоличный Адабашьян в фильме стал своеобразным амортизатором, противовесом темпераментному Михалкову. Их парочка органично вписалась во всю историю. Александр Адабашьян, сыгравший Бэрримора, с чувством раскладывающего овсянку в фильме, признался, что в жизни сам каждое утро ест эту замечательную кашу, а роль в фильме считает звездной. Знаменитая фраза «Овсянка, сэр!» стала его визитной карточкой.
— Никому еще об этом не рассказывал: вышло так, что на пробы в этот фильм я пришел с… громадным фингалом под глазом. Подрался! С кем — не скажу. Но вид у меня был классический… Конечно, в группе подивились, посмотрели на меня со значением, но взяли. Во время съемок я уже не дрался, а был полностью погружен в работу. По сюжету нам необходимо было создать контраст между старой Англией и новой дикой Америкой. Сэр Генри (Никита Михалков) приезжает из Америки и попадает в совершенно другую среду обитания. Чтобы это показать, придумали ему прикид — волчью шубу, на столе мясо и вино и как противопоставление — традиционная английская овсянка. Получилось довольно забавно…
Каша, которую специально для фильма варила ассистентка по реквизиту, была такой вкусной, что по окончании съемок в павильон приносили еще одну кастрюльку для съемочной группы. При этом в перерывах между съемками к кастрюльке с кашей приставляли охрану, чтобы ее не съели раньше времени!
Чтобы веселее было играть, мы, актеры, придумывали по ходу разные приемчики. Например, я играл в паре с Соломиным и предложил ему добавить во взаимоотношения наших героев перчика: как бы между Бэрримором и Ватсоном есть такой внутренний конфликт — доктор подозревает дворецкого, а тот в отместку недокладывает ему овсянки. Такого «противостояния» героев не было в сценарии, это полностью наша придумка.
— Говорят, вы и ваши партнеры сильно выпивали на съемках?
— Пили не во время съемок, а после. В кадре все были трезвыми. Вот когда возвращались со съемок, в поезде загудели так, что пассажиры в ту ночь явно не спали.
— Никита Михалков, Адабашьян, Вася Ливанов, бывало, закладывали, чем выводили из себя режиссера, — признался художник комбинированных съемок Оковитый. — Но в целом съемки шли в очень веселой семейной атмосфере. Оттого и фильм получился.
Режиссеру докладывали, что Михалков за смену якобы «уговаривает» бутылку коньяка и ничего не ест. А во время съемок он был просто неуемен. Однажды загнал лошадь до такой степени, что у той случился обморок: лежала с закрытыми глазами, не дышала… Кто-то решил, что все, не жилец. Но Никита смог привести ее в чувство.
Не жалел себя и исполнитель роли доктора Ватсона Виталий Соломин, работающий в буквальном смысле не смыкая глаз. В Малом драматическом театре в Москве, где он играл, в то время готовился спектакль к очередному партийному съезду. Репетиции проходили ежедневно и при железной явке. В «Собаке» съемки тоже были каждый день. Неделю Соломин провел в поезде, катаясь из Москвы в Ленинград и обратно. Ни разу за неделю нормально не поспал. Подбадривая себя, каждое утро становился перед зеркалом и говорил: «Просыпайся, талантище!!!»
Где снимали
Графство Девоншир, в котором разворачиваются события романа «Собака Баскервилей», в фильме Масленникова заменили эстонские пейзажи. Болото Куйстлемма отлично сыграло роль знаменитых торфяных топей Дартмура. Баскервиль-холл снимали в Таллине, причем натурой служили два здания. В том эпизоде, где доктор Мортимер в исполнении Евгения Стеблова рассказывает легенду рода Баскервилей, фигурирует замок Глена. Именно здесь пленница Хьюго Баскервиля спускалась по плющу из окна башни замка. Баскервиль-холл XIX века играл замок графа А.В. Орлова-Давыдова. Сейчас в нем располагается Музей истории Эстонии.
— Мы просто ехали мимо, где-то там на горушке какой-то домишко стоял, — вспоминает Аркадий Тигай, второй режиссер. — Вдруг Масленников как заорет: «Стоп, стоп! Вот он!» Проехали наверх — стоит английский дом настоящий. Вокруг лужайки. Это было идеальное попадание.
О гонорарах
Заслуженные артисты (Соломин, Ливанов, Михалков, Янковский) получали 50 руб. за смену (около 15 000 руб. в переводе на сегодняшние деньги). Для сравнения: сейчас гонорар у топовых актеров — около 600 000 руб. в день.
Остальные артисты получали 30-40 руб. в день (около 9000 — 12 000 руб. на современные деньги). Массовка — 3 руб. в день (около 900 руб. сейчас).
Истории со съемок
Актриса Светлана Крючкова, играющая миссис Бэрримор, во время съемок была беременна. Как она сама утверждала, прочитав сценарий, пришла в ужас:
— Я прочитала свою роль и поняла, что останусь без ребенка. Моя героиня постоянно рыдает! И текст у нее такой страшный — про каторжника, про брата. Нужно было быстро что-то менять. И я пошла парадоксальным путем. Я стала, говоря этот текст, улыбаться. И получилось решение образа. «Значит, убийца Селден — ваш брат?» Я говорю: «Да, сэр!» — и улыбаюсь. И начинаю рассказывать историю, часть которой придумал Адабашьян: «Это был настоящий ангел, он просто попал в дурную компанию…» — это было все дописано и сымпровизировано. А также та история про мальчика Генри, который очень любит овсянку…
Однажды Михалков и Крючкова подкололи Соломина.
— Виталий Соломин очень ревностно относился к тому, что кого-то другого снимают крупным планом, а не его, — рассказывала Крючкова. — Снимали сцену в башне, когда Бэрримор подает знак моему брату, и я врываюсь, чтобы его защитить. Шандал со свечами был в руках у Соломина, и он меня все время поворачивал спиной к оператору. Михалков подошел и мне на ушко говорит: «Ты на репетиции не спорь с Соломиным, подчиняйся, а будет съемка, так ты войди и возьми у него из рук этот шандал». Я так и сделала. Соломин растерялся, спросил: «Значит, убийца Селден — ваш брат?» Я повернулась на Соломина, то есть спиной к оператору, а потом вдруг развернулась к Михалкову, который хозяин, ответила: «Да, сэр» — и сказала свой монолог на крупном плане.
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Евгению Стеблову вечером одного дня надо было успеть на поезд. Все спешили и работали с криками: «Скорее, Стеблов опаздывает!» Отсняв сцену рокового побега кокер-спаниеля Снуппи, группа свернула аппаратуру, погрузилась в машину… и уехала. Лишь озадаченный и перепачканный Стеблов остался на месте — его-то и забыли!
Одной из самых известных и захватывающих историй из советской киноэпопеи про приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона — фильму «Собака Баскервилей» — в январе исполнилось 36 лет. О съемках этой легендарной картины режиссера Игоря Масленникова этот рассказ, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
На роль собаки пробовался теленок
Главной изюминкой фильма «Собака Баскервилей» стала та самая загадочная псина, наводящая ужас на героев ленты и зрителей. Снять хвостатого артиста оказалось самой сложной задачей.
— В подборе на эту роль нельзя было ошибиться — только появлением настоящего монстра в кадре получилось бы объяснить страх и ужас обитателей Баскервиль-холла, — рассказал Виктор Оковитый, художник комбинированных съемок. — Четвероногих претендентов отсмотрели нескольких. Методом проб и ошибок искали типаж — никто же не знал, как именно должна выглядеть собака в конечном итоге. Перепробовали псов разных пород, предлагали даже ПЕКИНЕСА с выцарапанным кошкой глазом, второй глаз при этом смотрелся очень безумно. Мы отсняли с ним несколько дублей, но результатом остались не удовлетворены. Придумали снимать в роли собаки Баскервилей ТЕЛЕНКА, но быстро отказались и от этой затеи. Потом был вариант с ДОГОМ. Его облепили светоотражающей лентой, которую клеят на дорожные знаки. Наклеили скелет собаки на животное и стали снимать на черном бархате. Посмотрели отснятые куски и расхохотались — получился просто «бегающий скелет».
После просмотра ролика режиссер Масленников сказал, что выход один — делать собаке маску.
— Сначала мы думали покрасить всего пса фосфором, как написано у Конан Дойла. Сказали об этом кинологам, а те схватились за голову, дескать, это же испортит собаке нюх, ни один хозяин не разрешит красить свое животное химией, — вспоминает режиссер. — Она же немедленно весь этот фосфор с себя слижет…
— А поскольку идея со светоотражающей лентой была моя, то мне и поручили делать намордник псу, — говорит художник Оковитый. — На черный бархат я наклеил лайт-скотч. С этим на голове и бежала собака в кадре. А вместо фосфора мы приготовили специальную вспененную смесь из стирального порошка и светоотражающего покрытия, соскобленного со скотча. Эту смесь я наносил на маску для собаки.
Со съемками мы намучились изрядно. Надев на дога светоотражающую маску, нужно было ее одновременно и снимать, и направлять на нее свет. Сзади камер поставили специальные прожекторы. Приготовились к записи. Но мы не учли одного: собака никогда не побежит на яркий свет. Животные вообще не бегут на огонь — это закон природы. Съемку опять отменили. Этот кадр мы снимали шесть раз!
Из дружелюбного дога сделали жуткую собаку Баскервилей…
Я и предположить не мог, что с животными так сложно работать на съемочной площадке. Казалось бы, простой эпизод — пуля попадает в собаку. Но ведь псу надо, как артисту, «отыграть» попадание пули, выпущенной из револьвера Лестрейда. Требовалось показать агрессивную реакцию собаки, а она по природе оказалась очень миролюбивой. Масленников предложил: мол, давайте сделаем из оловянной проволоки пульку и в собаку выстрелим, чтоб она встрепенулась. Ассистентка по актерам Наташа Яшпан, интеллигентная женщина, пристыдила режиссера, мол, вы петербуржец, как вы можете причинить собаке боль?!
Масленников, чтобы доказать, что пульки только немного взволнуют животное и не более, предложил стрельнуть ему в ногу. Пиротехник выстрелил и попал Масленникову в… чуть повыше бедра… ну вы понимаете… Мы слышим крик режиссера! Игорь Федорович схватился за мягкое место, громко вопя! В общем, реакция была та еще, и все поняли, что стрелять в собаку нельзя!!! Придумали тогда такой ход: подкладывали под пса фанеру и резко выдергивали ее, чтоб дог споткнулся. Но он оказался хитрющим — почуяв подвох, подбегая к фанере, через нее… перепрыгивал! Пришлось отснять более семи дублей, пока измаявшийся дог, устав прыгать, начал-таки спотыкаться.
Кстати, в последней сцене актер Никита Михалков побоялся сниматься рядом с догом, поэтому собаку и Михалкова снимали отдельно, а потом кадры совмещали…
В группе вспоминают, что собаке на съемках досталось по полной, но она мужественно все выдержала и стала любимицей группы. По словам актера Василия Ливанова, собака оказалась удивительной сладкоежкой — торт, привезенный на день рождения Соломина, она слопала вместе с коробкой, не оставив ни крошки.
— Долго колдовали над голосом собаки Баскервилей, — рассказывает звукорежиссер картины Ася Зверева. — Трудно сегодня восстановить «рецептуру». Использовали голоса льва, медведя, собаки, все это растягивали. Работа оказалась настолько сложной, что ее пришлось делать в Москве — в Ленинграде тогда не было хорошей аппаратуры.
Михалков прибыл не один
По признанию режиссера, на роль Никиты Михалкова — сэра Генри — сначала пробовали актера Николая Губенко. Долго уговаривал его, но он в последний момент отказался.
Михалков же в это время заканчивал фильм «Родня», в котором снималась Светлана Крючкова, занятая в картине «Собака Баскервилей». У нее и ее мужа (оператор фильма Юрий Векслер) и родилась идея пригласить Михалкова на роль сэра Генри.
Михалков, к всеобщему удивлению, прибыл на студию «Ленфильма» не один, а со своим другом — сценаристом, художником, актером и режиссером Александром Адабашьяном, причем за 12 дней до начала самих съемок. Все 12 дней друзья расхаживали по «Ленфильму», посмеивались, что-то обсуждали. Съемки начались, а артисты с иронией поглядывали на режиссера. Дошло до того, что Михалков начал командовать на съемочной площадке.
Чтобы «нейтрализовать» эту «гоп-компанию», необходимо было найти Адабашьяну занятие. И тут режиссеру пришла в голову мысль: «Пусть играет Бэрримора!» Эта роль оставалась вакантной. Так Адабашьян стал на площадке подчиненным режиссеру человеком, и ему уже некогда было обсуждать с Михалковым, правильно ли режиссер снимает.
Супругов Бэрримор сыграли Александр Адабашьян и Светлана Крючкова.
В итоге меланхоличный Адабашьян в фильме стал своеобразным амортизатором, противовесом темпераментному Михалкову. Их парочка органично вписалась во всю историю. Александр Адабашьян, сыгравший Бэрримора, с чувством раскладывающего овсянку в фильме, признался, что в жизни сам каждое утро ест эту замечательную кашу, а роль в фильме считает звездной. Знаменитая фраза «Овсянка, сэр!» стала его визитной карточкой.
— Никому еще об этом не рассказывал: вышло так, что на пробы в этот фильм я пришел с… громадным фингалом под глазом. Подрался! С кем — не скажу. Но вид у меня был классический… Конечно, в группе подивились, посмотрели на меня со значением, но взяли. Во время съемок я уже не дрался, а был полностью погружен в работу. По сюжету нам необходимо было создать контраст между старой Англией и новой дикой Америкой. Сэр Генри (Никита Михалков) приезжает из Америки и попадает в совершенно другую среду обитания. Чтобы это показать, придумали ему прикид — волчью шубу, на столе мясо и вино и как противопоставление — традиционная английская овсянка. Получилось довольно забавно…
Каша, которую специально для фильма варила ассистентка по реквизиту, была такой вкусной, что по окончании съемок в павильон приносили еще одну кастрюльку для съемочной группы. При этом в перерывах между съемками к кастрюльке с кашей приставляли охрану, чтобы ее не съели раньше времени!
Чтобы веселее было играть, мы, актеры, придумывали по ходу разные приемчики. Например, я играл в паре с Соломиным и предложил ему добавить во взаимоотношения наших героев перчика: как бы между Бэрримором и Ватсоном есть такой внутренний конфликт — доктор подозревает дворецкого, а тот в отместку недокладывает ему овсянки. Такого «противостояния» героев не было в сценарии, это полностью наша придумка.
— Говорят, вы и ваши партнеры сильно выпивали на съемках?
— Пили не во время съемок, а после. В кадре все были трезвыми. Вот когда возвращались со съемок, в поезде загудели так, что пассажиры в ту ночь явно не спали.
— Никита Михалков, Адабашьян, Вася Ливанов, бывало, закладывали, чем выводили из себя режиссера, — признался художник комбинированных съемок Оковитый. — Но в целом съемки шли в очень веселой семейной атмосфере. Оттого и фильм получился.
Режиссеру докладывали, что Михалков за смену якобы «уговаривает» бутылку коньяка и ничего не ест. А во время съемок он был просто неуемен. Однажды загнал лошадь до такой степени, что у той случился обморок: лежала с закрытыми глазами, не дышала… Кто-то решил, что все, не жилец. Но Никита смог привести ее в чувство.
Не жалел себя и исполнитель роли доктора Ватсона Виталий Соломин, работающий в буквальном смысле не смыкая глаз. В Малом драматическом театре в Москве, где он играл, в то время готовился спектакль к очередному партийному съезду. Репетиции проходили ежедневно и при железной явке. В «Собаке» съемки тоже были каждый день. Неделю Соломин провел в поезде, катаясь из Москвы в Ленинград и обратно. Ни разу за неделю нормально не поспал. Подбадривая себя, каждое утро становился перед зеркалом и говорил: «Просыпайся, талантище!!!»
Где снимали
Графство Девоншир, в котором разворачиваются события романа «Собака Баскервилей», в фильме Масленникова заменили эстонские пейзажи. Болото Куйстлемма отлично сыграло роль знаменитых торфяных топей Дартмура. Баскервиль-холл снимали в Таллине, причем натурой служили два здания. В том эпизоде, где доктор Мортимер в исполнении Евгения Стеблова рассказывает легенду рода Баскервилей, фигурирует замок Глена. Именно здесь пленница Хьюго Баскервиля спускалась по плющу из окна башни замка. Баскервиль-холл XIX века играл замок графа А.В. Орлова-Давыдова. Сейчас в нем располагается Музей истории Эстонии.
— Мы просто ехали мимо, где-то там на горушке какой-то домишко стоял, — вспоминает Аркадий Тигай, второй режиссер. — Вдруг Масленников как заорет: «Стоп, стоп! Вот он!» Проехали наверх — стоит английский дом настоящий. Вокруг лужайки. Это было идеальное попадание.
О гонорарах
Заслуженные артисты (Соломин, Ливанов, Михалков, Янковский) получали 50 руб. за смену (около 15 000 руб. в переводе на сегодняшние деньги). Для сравнения: сейчас гонорар у топовых актеров — около 600 000 руб. в день.
Остальные артисты получали 30-40 руб. в день (около 9000 — 12 000 руб. на современные деньги). Массовка — 3 руб. в день (около 900 руб. сейчас).
Истории со съемок
Актриса Светлана Крючкова, играющая миссис Бэрримор, во время съемок была беременна. Как она сама утверждала, прочитав сценарий, пришла в ужас:
— Я прочитала свою роль и поняла, что останусь без ребенка. Моя героиня постоянно рыдает! И текст у нее такой страшный — про каторжника, про брата. Нужно было быстро что-то менять. И я пошла парадоксальным путем. Я стала, говоря этот текст, улыбаться. И получилось решение образа. «Значит, убийца Селден — ваш брат?» Я говорю: «Да, сэр!» — и улыбаюсь. И начинаю рассказывать историю, часть которой придумал Адабашьян: «Это был настоящий ангел, он просто попал в дурную компанию…» — это было все дописано и сымпровизировано. А также та история про мальчика Генри, который очень любит овсянку…
Однажды Михалков и Крючкова подкололи Соломина.
— Виталий Соломин очень ревностно относился к тому, что кого-то другого снимают крупным планом, а не его, — рассказывала Крючкова. — Снимали сцену в башне, когда Бэрримор подает знак моему брату, и я врываюсь, чтобы его защитить. Шандал со свечами был в руках у Соломина, и он меня все время поворачивал спиной к оператору. Михалков подошел и мне на ушко говорит: «Ты на репетиции не спорь с Соломиным, подчиняйся, а будет съемка, так ты войди и возьми у него из рук этот шандал». Я так и сделала. Соломин растерялся, спросил: «Значит, убийца Селден — ваш брат?» Я повернулась на Соломина, то есть спиной к оператору, а потом вдруг развернулась к Михалкову, который хозяин, ответила: «Да, сэр» — и сказала свой монолог на крупном плане.
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Евгению Стеблову вечером одного дня надо было успеть на поезд. Все спешили и работали с криками: «Скорее, Стеблов опаздывает!» Отсняв сцену рокового побега кокер-спаниеля Снуппи, группа свернула аппаратуру, погрузилась в машину… и уехала. Лишь озадаченный и перепачканный Стеблов остался на месте — его-то и забыли!
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