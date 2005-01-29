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Так выглядели «жрицы любви» в годы Второй Мировой. Фото
В эту профессию шли дамы средних лет.
Жрицы любви были во все времена: и во время войны, и во время чумы. Не зря данная профессия считается самой древней в истории. Недавно историками была найдена настоящая находка: архивные снимки канадских жриц любви 40-х годов. Эти женщины дарили мужчинам свою любовь в то время, как во всем мире бушевала война. Конечно, они сильно отличаются от образа современной падшей женщины. В то время этим занимались, как правило, пропитые женщины средних лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Жрицы любви были во все времена: и во время войны, и во время чумы. Не зря данная профессия считается самой древней в истории. Недавно историками была найдена настоящая находка: архивные снимки канадских жриц любви 40-х годов. Эти женщины дарили мужчинам свою любовь в то время, как во всем мире бушевала война. Конечно, они сильно отличаются от образа современной падшей женщины. В то время этим занимались, как правило, пропитые женщины средних лет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
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