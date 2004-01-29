Раздел: Фоторепортажи
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Финляндия - страна снегов.
Лапландия — название расположенного в Северной Европе. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров), передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Горнолыжный курорт Леви, один из крупнейших в Финляндии
Самое сказочное время, конечно, во время заката, когда природа не скупится на яркие краски!
Трассы отлично освещены, причем сделано это так красиво — фантастическая картинка получается! И что самое прикольное, что можно кататься не по самой трассе, а рядом с ней, по лесу, среди тех самых елок!
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Кажется, что бедные деревья уже никогда не освободятся от этого ледяного гнета. Но придет весна и...
Лапландия — название расположенного в Северной Европе. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров), передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
Горнолыжный курорт Леви, один из крупнейших в Финляндии
Самое сказочное время, конечно, во время заката, когда природа не скупится на яркие краски!
Трассы отлично освещены, причем сделано это так красиво — фантастическая картинка получается! И что самое прикольное, что можно кататься не по самой трассе, а рядом с ней, по лесу, среди тех самых елок!
Читайте также: Виртуальное путешествие в сказочную и загадочную Индию. Фото
Кажется, что бедные деревья уже никогда не освободятся от этого ледяного гнета. Но придет весна и...
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