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Раздел: Фоторепортажи  
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Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото

Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. ФотоФинляндия - страна снегов.

Лапландия — название расположенного в Северной Европе. В настоящее время она поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией (Кольский полуостров), передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

Горнолыжный курорт Леви, один из крупнейших в Финляндии

Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото


Самое сказочное время, конечно, во время заката, когда природа не скупится на яркие краски!

Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото


Трассы отлично освещены, причем сделано это так красиво — фантастическая картинка получается! И что самое прикольное, что можно кататься не по самой трассе, а рядом с ней, по лесу, среди тех самых елок!

Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото


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Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
Виртуальное путешествие по заснеженной Лапландии. Фото
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 Теги: Лапландия, путешествия

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Сегодня, 22:32 » Автор: Анна Мартынова
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