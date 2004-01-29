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В подземелье этого города нашли несметные сокровища. Фото
Этот тайник удивил многих.
Никто из жителей Кохема даже подумать не мог о том, что под улочками их сонного городка, расположенного на склонах долины Мозель, находится хранилище Немецкого федеративного банка, в котором в разгар Холодной войны насчитывалось 15 миллиардов немецких марок. Оно, безусловно, войдет в историю как один из самых неожиданных тайников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Тайная лестница
Хранилище Немецкого федерального банка в Кохеме
В 1962 году, в условиях неминуемой угрозы войны и гиперинфляции, немецкое правительство приказало в срочном порядке напечатать огромное количество немецких марок, официальной валюты Федеративной Республики Германии. Развал национальной экономики был вполне реальной возможностью за «железным занавесом». И наибольший страх был связан с систематическим внедрением фальшивых денег для подавления немецкой экономики.
Для хранения миллиардов долларов, которые могли бы в случае чего быстро заменить «старые» банкноты, центральный банк построил ядерный бункер в очаровательном древнем городке, известном как Кохем-Конд.
Для того чтобы замаскировать вход в бункер, были выбраны два неприметных дома. Он представляет собой тяжёлые стальные двери, которые ведут к длинному коридору и 300-метровой сети тоннелей.
О том, что ведётся строительство «небольшого ядерного убежища», были предупреждены только жители соседних домов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение информации по городу, им предоставили специальное разрешение на доступ к убежищу в случае атомной бомбардировки, но предупредили, что их семьям не хватит места, если они расскажут другим жителям города о подземном строении.
Бункер площадью 1400 квадратных метров действительно смог бы выдержать ядерную атаку; он имеет замысловатые системы кондиционирования воздуха, электричества и водоснабжения, благодаря которым люди оставались бы в полной безопасности под землёй в течение 14 дней (в случае чрезвычайной ситуации).
Деньги начали тайно прибывать в Кохем в 1965 году, проходя через двери того, что местные жители считали просто «рекреационным центром» Немецкого федерального банка.
В реальности под домами на глубине 30 метров находились хранилища с тремя различными ключами и сверхсекретной комбинацией замка, которую знали только чиновники из Франкфурта.
На протяжении двух десятилетий дважды в год сотрудники банка приезжали, чтобы пересчитать деньги. Все до единой банкноты. Говорят, что в бункере хранилось девять миллиардов долларов (в переводе на современные деньги).
В 1988 году валюта была уничтожена, и банк освободил бункер. Он оставался нетронутым почти тридцать лет.
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В 2014 году один предприниматель выкупил хранилище за 500 тысяч евро и превратил его в музей. Это значит, что посетить самое секретное место в Германии сегодня может любой желающий.
Никто из жителей Кохема даже подумать не мог о том, что под улочками их сонного городка, расположенного на склонах долины Мозель, находится хранилище Немецкого федеративного банка, в котором в разгар Холодной войны насчитывалось 15 миллиардов немецких марок. Оно, безусловно, войдет в историю как один из самых неожиданных тайников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Тайная лестница
Хранилище Немецкого федерального банка в Кохеме
В 1962 году, в условиях неминуемой угрозы войны и гиперинфляции, немецкое правительство приказало в срочном порядке напечатать огромное количество немецких марок, официальной валюты Федеративной Республики Германии. Развал национальной экономики был вполне реальной возможностью за «железным занавесом». И наибольший страх был связан с систематическим внедрением фальшивых денег для подавления немецкой экономики.
Для хранения миллиардов долларов, которые могли бы в случае чего быстро заменить «старые» банкноты, центральный банк построил ядерный бункер в очаровательном древнем городке, известном как Кохем-Конд.
Для того чтобы замаскировать вход в бункер, были выбраны два неприметных дома. Он представляет собой тяжёлые стальные двери, которые ведут к длинному коридору и 300-метровой сети тоннелей.
О том, что ведётся строительство «небольшого ядерного убежища», были предупреждены только жители соседних домов. Чтобы предотвратить дальнейшее распространение информации по городу, им предоставили специальное разрешение на доступ к убежищу в случае атомной бомбардировки, но предупредили, что их семьям не хватит места, если они расскажут другим жителям города о подземном строении.
Бункер площадью 1400 квадратных метров действительно смог бы выдержать ядерную атаку; он имеет замысловатые системы кондиционирования воздуха, электричества и водоснабжения, благодаря которым люди оставались бы в полной безопасности под землёй в течение 14 дней (в случае чрезвычайной ситуации).
Деньги начали тайно прибывать в Кохем в 1965 году, проходя через двери того, что местные жители считали просто «рекреационным центром» Немецкого федерального банка.
В реальности под домами на глубине 30 метров находились хранилища с тремя различными ключами и сверхсекретной комбинацией замка, которую знали только чиновники из Франкфурта.
На протяжении двух десятилетий дважды в год сотрудники банка приезжали, чтобы пересчитать деньги. Все до единой банкноты. Говорят, что в бункере хранилось девять миллиардов долларов (в переводе на современные деньги).
В 1988 году валюта была уничтожена, и банк освободил бункер. Он оставался нетронутым почти тридцать лет.
Читайте также: Фэшн-террористы: эпатажные модники, которые рассмешат любого
В 2014 году один предприниматель выкупил хранилище за 500 тысяч евро и превратил его в музей. Это значит, что посетить самое секретное место в Германии сегодня может любой желающий.
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