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Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Они поражают своим колоритом.
Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки. В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Сказочные домики, существующие на самом деле. Фото
Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки. В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Сказочные домики, существующие на самом деле. Фото
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