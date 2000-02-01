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Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото

Сказочные домики английского графства Девоншир. ФотоОни поражают своим колоритом.

Графство Девоншир по праву можно назвать сказочным. Редкой красоты домики, с любовью оформленные цветами и вьющимися растениями, создают иллюзию сказки. В графстве все озабочены проблемой экологии, и поэтому очень развито озеленение и строительство из экологических материалов. Крыши покрыты камышом. Местные дома немного напоминают украинские мазанки с палисадниками перед домом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
Сказочные домики английского графства Девоншир. Фото
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 Теги: Англия, домики

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Сегодня, 11:39 » Автор: Анна Мартынова
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