» » Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. ФотоТаким вы этот город еще не видели.

Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.

Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Саркофаг атомной электростанции.

Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


2. Заброшенный парке развлечений в Припяти.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


3. Тропа с названиями эвакуированных деревень.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


4. Троллейбус.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


5. Части машины, которые работали в зоне разрушенного реактора.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


6. Призрачный город Припять, Украина.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


7. Озеро в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


8. Знаменитое 26-метровое колесо обозрения.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


9. Рояль.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


10. «Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


11. Заброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчуждения.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


12. Бабочки и цветы в лесу.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


13. Припятский спортивный зал.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


14. Бывший плавательный бассейн.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото


Читайте также: Уникальные снимки затонувшего «Титаника». Фото

15. Лиса в инфракрасном лесу.

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Припять, фотограф

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:12 » Автор: Анна Мартынова
     1378
     1

Похожие новости по теме

Как выглядела Припять до аварии на ЧАЭС. Фото Как выглядела Припять до аварии на ЧАЭС. Фото

Катастрофа навсегда все изменила.

«Собаки Чернобыля»: как живется животным в зоне отчуждения. Фото «Собаки Чернобыля»: как живется животным в зоне отчуждения. Фото

Уровень радиации просто зашкаливает.

Так выглядит сегодня японская зона отчуждения. Фото Так выглядит сегодня японская зона отчуждения. Фото

Со дня трагедии прошло пять лет.

Фотограф показал японскую «зону отчуждения». Фото Фотограф показал японскую «зону отчуждения». Фото

Авария на АЭС Фукусима-1 лишила жилья 120 тысяч человек.

Припять сегодня: печальные кадры спустя 30 лет после трагедии. Фото Припять сегодня: печальные кадры спустя 30 лет после трагедии. Фото

Фотограф провел здесь 42 дня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *

0
joldak  
Вчера, 23:57

А теперь пару хвоток русских дорог на перекрестке Мухосранска и Оторвиколесовки. И Чернобыля не надо!

Гости

наверх