Раздел: Фоторепортажи
Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Таким вы этот город еще не видели.
Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.
2. Заброшенный парке развлечений в Припяти.
3. Тропа с названиями эвакуированных деревень.
4. Троллейбус.
5. Части машины, которые работали в зоне разрушенного реактора.
6. Призрачный город Припять, Украина.
7. Озеро в Чернобыльской зоне отчуждения.
8. Знаменитое 26-метровое колесо обозрения.
9. Рояль.
10. «Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
11. Заброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчуждения.
12. Бабочки и цветы в лесу.
13. Припятский спортивный зал.
14. Бывший плавательный бассейн.
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15. Лиса в инфракрасном лесу.
Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона. А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.
2. Заброшенный парке развлечений в Припяти.
3. Тропа с названиями эвакуированных деревень.
4. Троллейбус.
5. Части машины, которые работали в зоне разрушенного реактора.
6. Призрачный город Припять, Украина.
7. Озеро в Чернобыльской зоне отчуждения.
8. Знаменитое 26-метровое колесо обозрения.
9. Рояль.
10. «Дуга» — советская загоризонтная радиолокационная станция для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.
11. Заброшенная ферма в Чернобыльской зоне отчуждения.
12. Бабочки и цветы в лесу.
13. Припятский спортивный зал.
14. Бывший плавательный бассейн.
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15. Лиса в инфракрасном лесу.
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