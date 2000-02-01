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Раздел: Фоторепортажи  
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США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото

США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото Снимки из повседневной жизни американцев.

Чья-то счастливая жизнь, чьи-то мечты, важные события, праздники и путешествия, по каким-то причинам были выброшены в мусор и стали копеечным товаром на дворовой распродаже. Видеть такое невероятно грустно, но благодаря энтузиастам которые покупают и оцифровывают старые слайды мы можем приподнять занавесу времени и посмотреть на ту эпоху глазами обычных американцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

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Очередной раз можно поразиться тому, как часто в кадре присутствует автомобиль. Он явно занимал в жизни американца более важное положение, нежели в наше время. Сегодня снимать свою машину или телевизор вряд ли придет кому-то в голову.

США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
США 1950-х в уникальных цветных снимках. Фото
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 Теги: США, история

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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