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Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. ФотоОни - настоящие легенды.

Подборка снимков, на которых запечатлены самые красивые женщины Голливуда 20 века, которыми восхищались миллионы. Конечно, сейчас эти красавицы либо давно ушли в другой мир, либо находятся не в самом лучшем расцвете сил. И возможно сегодня их имена не так-то и часто вспоминают. Однако в свое время за ними ходили толпы поклонников, они правили бал в светских хрониках, а плакаты с их изображениями расходились мимолетно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Софи Лорен

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Мэрилин Монро

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Одри Хепберн

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Бриджит Бардо

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Катрин Денев

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Элизабет Тейлор

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Грейс Келли

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Вивьен Ли

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Клаудиа Кардинале

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Джина Лоллобриджида

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


Ава Гарднер

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото


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Мишель Мерсье

Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото
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 Теги: актрисы, красота

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Сегодня, 11:45 » Автор: Анна Мартынова
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