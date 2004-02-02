Раздел: Фоторепортажи
Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото
Они - настоящие легенды.
Подборка снимков, на которых запечатлены самые красивые женщины Голливуда 20 века, которыми восхищались миллионы. Конечно, сейчас эти красавицы либо давно ушли в другой мир, либо находятся не в самом лучшем расцвете сил. И возможно сегодня их имена не так-то и часто вспоминают. Однако в свое время за ними ходили толпы поклонников, они правили бал в светских хрониках, а плакаты с их изображениями расходились мимолетно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Софи Лорен
Мэрилин Монро
Одри Хепберн
Бриджит Бардо
Катрин Денев
Элизабет Тейлор
Грейс Келли
Вивьен Ли
Клаудиа Кардинале
Джина Лоллобриджида
Ава Гарднер
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Мишель Мерсье
Подборка снимков, на которых запечатлены самые красивые женщины Голливуда 20 века, которыми восхищались миллионы. Конечно, сейчас эти красавицы либо давно ушли в другой мир, либо находятся не в самом лучшем расцвете сил. И возможно сегодня их имена не так-то и часто вспоминают. Однако в свое время за ними ходили толпы поклонников, они правили бал в светских хрониках, а плакаты с их изображениями расходились мимолетно, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Софи Лорен
Мэрилин Монро
Одри Хепберн
Бриджит Бардо
Катрин Денев
Элизабет Тейлор
Грейс Келли
Вивьен Ли
Клаудиа Кардинале
Джина Лоллобриджида
Ава Гарднер
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Мишель Мерсье
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