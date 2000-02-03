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Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото

Советская медицина в ретроснимках 70-х. ФотоФото из журнала LIFE.

Принято считать, что медицина была одним из главных неоспоримых достижений Советского Союза: граждане страны получали достаточно качественные медицинские услуги, причем совершенно бесплатно, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Представляем вам любопытную подборку фотографий, демонстрирующих советских врачей и различные медицинские процедуры. Создавался этот архив для журнала LIFE в 1970-е годы.

1. Медицинский персонал на 70% состоял из представительниц слабого пола, что часто изображалось на популярных в те времена плакатах.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


2. Одним из основных отличий социалистического типа медицины была возможность оказывать медуслуги «без отрыва от производства» — на заводе, в школе, на ферме или в каком-либо учреждении. На фото — вакцинация во время школьного урока, которой даже при большом желании ученику вряд ли удалось бы избежать.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


3. Как правило, осмотры и подобные процедуры выполнялись прямо на глазах у класса.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


4. Врач работает с пациентом на предприятии.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


5. Мария Лобанова, фельдшер одной из 59 станций медпомощи московского метрополитена.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


6. Сельский врач торопится к больному. Уровень профессионализма советских врачей был высок даже по оценкам международных экспертов. Правда, репутацию советскому медобслуживанию портила бедность инфраструктуры — особенно если сравнивать с западными больницами.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


7. Будущие мамы делают специальные дыхательные упражнения. Москва

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


8. Детская больница.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


9. Специалист выбирает нужный вариант костного материала, который хранится в пластиковых контейнерах. Кстати, этот метод хранения был разработан советскими медиками.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


10. Пожилой участник неврологического исследования, посвященного старению головного мозга.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


11. Женщину лечат от шизофрении в Московском НИИ Психиатрии. Некоторые элементы стальной клетки пропускают электрические импульсы, что благотворно влияет на работу мозга пациента.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


12. Составление букетов бумажных цветов как элемент терапии психических заболеваний.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


13. Прибор для лечения нарушений сна. Электричество в СССР являлось популярным методом лечения многих заболеваний — от шизофрении до инсомнии.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


14. Сон у страдающих алкоголизмом. С 70-х годов борьба с этим недугом была одним из главных приоритетов здравоохранения, официальная статистика сообщала об успешном лечении 40% пациентов.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


15. Дети пьют лечебную минеральную воду.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


16. Советские врачи.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


17. Занятия физиотерапией.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


18. Детская хирургия.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


19. Лечение целебной грязью.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото


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20. Педиатрия.

Советская медицина в ретроснимках 70-х. Фото
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 Теги: СССР, медицина

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Вчера, 23:32 » Автор: Анна Мартынова
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