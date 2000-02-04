Раздел: Фоторепортажи
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Удивительные кадры.
Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.
1. Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона.
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А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.
Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.
Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.
1. Саркофаг атомной электростанции.
Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона.
Читайте также: В Украине замерз самый высокий равнинный водопад. Фото
А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.
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