» » Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото

Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. ФотоУдивительные кадры.

Припять — город-призрак, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как памятник самой страшной ядерной катастрофы в мировой истории. Мы его уже видели много раз, но ещё ни разу в таком необычном виде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Владимир Мигутин — фотограф, специализирующийся на инфракрасной съемке. Эти фотографии были сняты во время 2-дневной поездки в зону отчуждения Чернобыля с помощью инфракрасного фильтра 590 нм от Kolari Vision.

1. Саркофаг атомной электростанции.

Идея закрыть развороченное жерло реактора возникла почти сразу после взрыва. Для того чтобы построить Саркофаг над ЧАЭС потребовалось 7 тысяч тонн металлических конструкций и 400 тыс. метров кубических смеси из бетона.

Читайте также: В Украине замерз самый высокий равнинный водопад. Фото

А для того чтобы территория полностью была обеззаражена, сняли более чем 90 тысяч кубометров почвы.

Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото
Так выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: фото, Припять

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:44 » Автор: Наталия Невская
     1545
     0

Похожие новости по теме

В Украине замерз самый высокий равнинный водопад. Фото В Украине замерз самый высокий равнинный водопад. Фото

Это надо видеть!

Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото Фотограф показал, как выглядит Припять в инфракрасных лучах. Фото

Таким вы этот город еще не видели.

Как выглядела Припять до аварии на ЧАЭС. Фото Как выглядела Припять до аварии на ЧАЭС. Фото

Катастрофа навсегда все изменила.

Так выглядит сегодня японская зона отчуждения. Фото Так выглядит сегодня японская зона отчуждения. Фото

Со дня трагедии прошло пять лет.

Припять сегодня: печальные кадры спустя 30 лет после трагедии. Фото Припять сегодня: печальные кадры спустя 30 лет после трагедии. Фото

Фотограф провел здесь 42 дня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх