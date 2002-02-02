Раздел: Фоторепортажи
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Не самое радужное зрелище.
В Украине за последние годы много событий произошло, в основном все негативные. Экономическая ситуация не самая хорошая, это сказывается на молодых людях, которым все трудней найти работу и приходится переезжать, чтобы заработать на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Американский фотограф Дэниэл Джек Лайонс (Daniel Jack Lyons) сделал серию снимков “Displaced Youth”, на которых запечатлел украинскую молодежь летом 2015 и 2016 годов.
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В Украине за последние годы много событий произошло, в основном все негативные. Экономическая ситуация не самая хорошая, это сказывается на молодых людях, которым все трудней найти работу и приходится переезжать, чтобы заработать на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Американский фотограф Дэниэл Джек Лайонс (Daniel Jack Lyons) сделал серию снимков “Displaced Youth”, на которых запечатлел украинскую молодежь летом 2015 и 2016 годов.
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