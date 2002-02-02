» » Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
+1

Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото

Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. ФотоНе самое радужное зрелище.

В Украине за последние годы много событий произошло, в основном все негативные. Экономическая ситуация не самая хорошая, это сказывается на молодых людях, которым все трудней найти работу и приходится переезжать, чтобы заработать на жизнь, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Американский фотограф Дэниэл Джек Лайонс (Daniel Jack Lyons) сделал серию снимков “Displaced Youth”, на которых запечатлел украинскую молодежь летом 2015 и 2016 годов.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Будни украинской молодежи в объективе американского фотографа. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: молодежь, фотограф

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:19 » Автор: Анна Мартынова
     1544
     0

Похожие новости по теме

Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Здесь можно жить при - 42 градусов.

Будни Приднестровья в объективе немецкого фотографа. Фото Будни Приднестровья в объективе немецкого фотографа. Фото

Работы Джулии Ауц.

Будни советской молодежи в объективе Билла Эпприджа. Фото Будни советской молодежи в объективе Билла Эпприджа. Фото

Позитивные фотографии от американского фотографа.

Советская молодежь в объективе американского фотографа. Фото Советская молодежь в объективе американского фотографа. Фото

Как проходила их бурная молодость.

Насыщенные будни медведей в объективе талантливого фотографа. Фото Насыщенные будни медведей в объективе талантливого фотографа. Фото

Это очень фотогеничные создания.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх