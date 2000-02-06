Раздел: Фоторепортажи
Нашумевшие проекты самолетов, оказавшиеся фейками. Фото
Самые популярные фейки авиации.
Трамп снова отличился! Продал Норвегии новейший истребитель F-52. Ничего, что на самом деле так называется несуществующий самолёт из компьютерной игры, зато какой ажиотаж поднялся! Ошибся человек в твиттере, бывает. Для нас же это — отличный повод вспомнить самые крутые фейки авиации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
F-19
Начнём с самого, пожалуй, знаменитого фейколёта — американского стелс-истребителя F-19. Своим появлением он обязан неожиданному пропуску цифры «19» в строго упорядоченной системе наименований. В 1970-х годах был разработан истребитель-бомбардировщик F/A-18, однако следующим самолётом стал истребитель F-20. То есть, на самом деле в официальных документах наименования F-19 никогда не существовало.
Дело произошло в 1980-х годах — в воздухе тогда витали слухи про секретные «чёрные» самолеты и теория про суперистребитель.
F-19A Specter
В 1986 и 1987 годах на рынок выпустили игрушечные сборные модели, ставшие крайне популярными. Попал F-19 и в книги Тома Клэнси, а также в игры и фильмы. Среди любителей авиации сразу зародились подозрения.
Самое заметное появление самолёта в культуре — игра-авиасимулятор «F-19 Stealth Fighter».
Поистине впечатляющая по проработке одноимённая статья в русской «Википедии» — свидетельство народной любви . Даже сейчас в интернете можно встретить один из двух устоявшихся силуэтов в качестве иллюстрации какого-нибудь «гиперзвукового самолётища».
F-19A Specter
А разгадка тайны довольно проста — фирма «Нортроп», которая весьма активно продвигала на мировой рынок модернизированную версию F-5, вместо полагавшегося F-19 «выклянчила» себе у Пентагона F-20. C нового десятка, новое поколение! Всё обосновали желанием избежать «путаницы» с МиГ-19, но это явная отговорка.
Кстати, с тех пор появилась уйма пробелов в системе обозначений, на которые после конца «холодной войны» смотрят куда проще.
МиГ-31 «Огненный лис»
Первое — автор в курсе, что МиГ-31 существует. Но мы говорим не о настоящем самолёте, а о герое фильма 1982 года с Клинтом Иствудом.
Картина вышла на экраны в то время, когда оригинальный МиГ-31 (кодовое имя НАТО «Foxhound», а не «Firefox») только появился на вооружении авиации ПВО СССР, и поведала нам шпионскую историю о том, как герой Иствуда угоняет новейшую советскую машину.
MiG-31 Firefox
Примечательно, что фильм — экранизация книги, в которой МиГ-31 был простым продолжением МиГ-25 (как в жизни).
Но киноделы придумали достойное вундерваффе: скорость до шести скоростей звука, максимальная высота полёта — 30 километров, стелс, управление вооружением силой мысли через специальный шлем!
Команды, кстати, отдаются по-русски. Гордимся советскими инженерами! А вот особисты и всемогущий KGB, к сожалению, подвели. В итоге империалистический шпион угнал один из прототипов, а второй сбил в воздушном бою.
MiG-31 Firefox
Сам фильм не стал особо выдающимся (5,9 из 10 на IMDB, у нас на «Кинопоиске» — 4,8), но самолёт запал в душу любителям авиации. Интересующиеся могут почитать на английском подробное техническое описание или посетить фансайт.
МиГ-37
Своего рода гибридом двух описанных выше самолётов стал МиГ-37.
Под влиянием успеха модели F-19, ставшей бестселлером, и дикой моды на всё стелсовое американская фирма «Testors» выпустила в 1988 модель противника F-19 — «противорадарного советского истребителя» MiG-37B «Ferret». Позже создали модель «Italeri», которая продаётся до сих пор по ностальгическим соображениям.
MiG-37B Ferret
В США в то время вовсю раскручивалась программа ATF (Advanced Tactical Fighter, «передовой тактический истребитель»), целью которой было создание истребителя нового поколения. Её плодом стал F-22 «Raptor».
Конечно, любители авиации только и говорили, что проклятые комми точно делают себе что-то подобное — да ещё наверняка обгоняют!
Пресса полнилась концептами (например, МиГ-2000), построенными на собственном видении пятого поколения и, как следствие, больше похожими на американские, чем на советские машины. Так и с МиГ-37 — принято отмечать его схожесть с конкурентом «Раптора», истребителем Northrop YF-23, хотя, по мнению автора, это сильно притянуто за уши.
Настоящим нашим «МиГ-37» (скорее всего с другой цифрой) мог бы стать самолёт, который разрабатывало конструкторское бюро (КБ) МиГ по программе МФИ (многоцелевой фронтовой истребитель).
MiG-37B Ferret
Увы, вопреки теориям авиагиков, мы несколько отставали по времени, а не опережали. В результате к 1991 году сделали только макет. Понятно, что в следующее десятилетие работа не задалась, и прототип, известный как «изделие 1.44», совершил полёт только в 2000 году, после чего встал на прикол.
Изделие 1.44
Финансирование получила уже новая программа — ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), а ретрофутуристичный МиГ теперь демонстрируется в исторической экспозиции МАКСа.
Ка-58
Не только зарубежные фирмы отличились выдуманными моделями летательных аппаратов.
Ka-58 Black Ghost
Внесла свой вклад и отечественная «Звезда», выпустив в 2000 году модель Ка-58 «Чёрный призрак».
Дискуссии по поводу «слива», «вброса» или, страшно сказать, «сигнала» продолжались довольно долго, пока не стало ясно, что это всего лишь модель для сборки.
Создали грозную машину под влиянием популярного в 1990-е годы американского прототипа разведывательно-ударного вертолёта пониженной заметности RAH-66 «Comanche». Его программа разработки была у всех на слуху, казалось, что «стелсы» приходят и в вертолётную индустрию. Но в 2004 году программу закрыли — сложно, дорого, да и американцы стали больше полагаться на беспилотные аппараты (БПЛА).
Ka-58 Black Ghost
Однако на пике этой темы непременно надо было выдать янки «наш ответ». Конструкторы соорудили концепт, который представлял собой сочетание Ка-52 и «Команча». От российской вертолётной школы взяли соосную схему с двумя несущими винтами.
Получилось, надо сказать, довольно органично и уж точно «зубасто».
Аврора
Как нельзя пройти мимо заслуженного фейколёта F-19, так нельзя не вспомнить «Аврору».
Самолёт-легенда, самолёт-мечта. Гиперзвуковой, чуть ли не суборбитальный стратегический разведчик; разрабатываемая в 1980-е годы замена знаменитому SR-71 «Blackbird».
Aurora
Власти, конечно, говорили, что им жалко денег и что его заменят современные спутники с цифровой передачей данных чуть ли не в прямом эфире, но разве можно им верить? Вот и сообщали споттеры, что летает в районе закрытых американских авиабаз «всякое».
Впрочем, «всякое» там и правда летает.
Над пустыней Невада можно и Су-27 встретить, и F-117, якобы снятый с вооружения. Были даже заметки в серьезной прессе и упоминания в правительственных сметах.
Сейчас можно уверенно сказать, что работы в Цитадели демократии и, по совместительству, Клубе любителей высотных полётов над другими странами действительно велись, да и ведутся до сих пор.
Но факт, что спустя почти тридцать лет после гипотетического начала полётов «Авроры» так и не случилось прорыва в гиперзвуковых технологиях, свидетельствует совсем не в её пользу.
Да и причастные неоднократно всё отрицали.
Придётся признать, что даже если программа была — её закрыли. То ли из-за сложности, то ли из-за непомерных расходов.
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Aurora
Хотя у поклонников SR-71 недавно появилась отдушина. Последние годы ведущие американские авиапроизводители начали таскать по выставкам макетики перспективного гиперзвукового разведчика. Обещают сделать в обозримом будущем. Но, скорее всего, он будет уже только БПЛА — в наше-то бездушное время.
Конечно, в столь кратком рассказе не вспомнить даже малую долю выдуманных аппаратов. Но мы поведали вам о самом смаке — о тех фейколётах, что до сих пор пытаются всучить как реальные, но «совершенно секретные, я вам в комментариях на Youtube расскажу».
Теперь вы станете на порядок бдительнее. Но не забывайте — нельзя исключать, что Власти Скрывают.
Трамп снова отличился! Продал Норвегии новейший истребитель F-52. Ничего, что на самом деле так называется несуществующий самолёт из компьютерной игры, зато какой ажиотаж поднялся! Ошибся человек в твиттере, бывает. Для нас же это — отличный повод вспомнить самые крутые фейки авиации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
F-19
Начнём с самого, пожалуй, знаменитого фейколёта — американского стелс-истребителя F-19. Своим появлением он обязан неожиданному пропуску цифры «19» в строго упорядоченной системе наименований. В 1970-х годах был разработан истребитель-бомбардировщик F/A-18, однако следующим самолётом стал истребитель F-20. То есть, на самом деле в официальных документах наименования F-19 никогда не существовало.
Дело произошло в 1980-х годах — в воздухе тогда витали слухи про секретные «чёрные» самолеты и теория про суперистребитель.
F-19A Specter
В 1986 и 1987 годах на рынок выпустили игрушечные сборные модели, ставшие крайне популярными. Попал F-19 и в книги Тома Клэнси, а также в игры и фильмы. Среди любителей авиации сразу зародились подозрения.
Самое заметное появление самолёта в культуре — игра-авиасимулятор «F-19 Stealth Fighter».
Поистине впечатляющая по проработке одноимённая статья в русской «Википедии» — свидетельство народной любви . Даже сейчас в интернете можно встретить один из двух устоявшихся силуэтов в качестве иллюстрации какого-нибудь «гиперзвукового самолётища».
F-19A Specter
А разгадка тайны довольно проста — фирма «Нортроп», которая весьма активно продвигала на мировой рынок модернизированную версию F-5, вместо полагавшегося F-19 «выклянчила» себе у Пентагона F-20. C нового десятка, новое поколение! Всё обосновали желанием избежать «путаницы» с МиГ-19, но это явная отговорка.
Кстати, с тех пор появилась уйма пробелов в системе обозначений, на которые после конца «холодной войны» смотрят куда проще.
МиГ-31 «Огненный лис»
Первое — автор в курсе, что МиГ-31 существует. Но мы говорим не о настоящем самолёте, а о герое фильма 1982 года с Клинтом Иствудом.
Картина вышла на экраны в то время, когда оригинальный МиГ-31 (кодовое имя НАТО «Foxhound», а не «Firefox») только появился на вооружении авиации ПВО СССР, и поведала нам шпионскую историю о том, как герой Иствуда угоняет новейшую советскую машину.
MiG-31 Firefox
Примечательно, что фильм — экранизация книги, в которой МиГ-31 был простым продолжением МиГ-25 (как в жизни).
Но киноделы придумали достойное вундерваффе: скорость до шести скоростей звука, максимальная высота полёта — 30 километров, стелс, управление вооружением силой мысли через специальный шлем!
Команды, кстати, отдаются по-русски. Гордимся советскими инженерами! А вот особисты и всемогущий KGB, к сожалению, подвели. В итоге империалистический шпион угнал один из прототипов, а второй сбил в воздушном бою.
MiG-31 Firefox
Сам фильм не стал особо выдающимся (5,9 из 10 на IMDB, у нас на «Кинопоиске» — 4,8), но самолёт запал в душу любителям авиации. Интересующиеся могут почитать на английском подробное техническое описание или посетить фансайт.
МиГ-37
Своего рода гибридом двух описанных выше самолётов стал МиГ-37.
Под влиянием успеха модели F-19, ставшей бестселлером, и дикой моды на всё стелсовое американская фирма «Testors» выпустила в 1988 модель противника F-19 — «противорадарного советского истребителя» MiG-37B «Ferret». Позже создали модель «Italeri», которая продаётся до сих пор по ностальгическим соображениям.
MiG-37B Ferret
В США в то время вовсю раскручивалась программа ATF (Advanced Tactical Fighter, «передовой тактический истребитель»), целью которой было создание истребителя нового поколения. Её плодом стал F-22 «Raptor».
Конечно, любители авиации только и говорили, что проклятые комми точно делают себе что-то подобное — да ещё наверняка обгоняют!
Пресса полнилась концептами (например, МиГ-2000), построенными на собственном видении пятого поколения и, как следствие, больше похожими на американские, чем на советские машины. Так и с МиГ-37 — принято отмечать его схожесть с конкурентом «Раптора», истребителем Northrop YF-23, хотя, по мнению автора, это сильно притянуто за уши.
Настоящим нашим «МиГ-37» (скорее всего с другой цифрой) мог бы стать самолёт, который разрабатывало конструкторское бюро (КБ) МиГ по программе МФИ (многоцелевой фронтовой истребитель).
MiG-37B Ferret
Увы, вопреки теориям авиагиков, мы несколько отставали по времени, а не опережали. В результате к 1991 году сделали только макет. Понятно, что в следующее десятилетие работа не задалась, и прототип, известный как «изделие 1.44», совершил полёт только в 2000 году, после чего встал на прикол.
Изделие 1.44
Финансирование получила уже новая программа — ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), а ретрофутуристичный МиГ теперь демонстрируется в исторической экспозиции МАКСа.
Ка-58
Не только зарубежные фирмы отличились выдуманными моделями летательных аппаратов.
Ka-58 Black Ghost
Внесла свой вклад и отечественная «Звезда», выпустив в 2000 году модель Ка-58 «Чёрный призрак».
Дискуссии по поводу «слива», «вброса» или, страшно сказать, «сигнала» продолжались довольно долго, пока не стало ясно, что это всего лишь модель для сборки.
Создали грозную машину под влиянием популярного в 1990-е годы американского прототипа разведывательно-ударного вертолёта пониженной заметности RAH-66 «Comanche». Его программа разработки была у всех на слуху, казалось, что «стелсы» приходят и в вертолётную индустрию. Но в 2004 году программу закрыли — сложно, дорого, да и американцы стали больше полагаться на беспилотные аппараты (БПЛА).
Ka-58 Black Ghost
Однако на пике этой темы непременно надо было выдать янки «наш ответ». Конструкторы соорудили концепт, который представлял собой сочетание Ка-52 и «Команча». От российской вертолётной школы взяли соосную схему с двумя несущими винтами.
Получилось, надо сказать, довольно органично и уж точно «зубасто».
Аврора
Как нельзя пройти мимо заслуженного фейколёта F-19, так нельзя не вспомнить «Аврору».
Самолёт-легенда, самолёт-мечта. Гиперзвуковой, чуть ли не суборбитальный стратегический разведчик; разрабатываемая в 1980-е годы замена знаменитому SR-71 «Blackbird».
Aurora
Власти, конечно, говорили, что им жалко денег и что его заменят современные спутники с цифровой передачей данных чуть ли не в прямом эфире, но разве можно им верить? Вот и сообщали споттеры, что летает в районе закрытых американских авиабаз «всякое».
Впрочем, «всякое» там и правда летает.
Над пустыней Невада можно и Су-27 встретить, и F-117, якобы снятый с вооружения. Были даже заметки в серьезной прессе и упоминания в правительственных сметах.
Сейчас можно уверенно сказать, что работы в Цитадели демократии и, по совместительству, Клубе любителей высотных полётов над другими странами действительно велись, да и ведутся до сих пор.
Но факт, что спустя почти тридцать лет после гипотетического начала полётов «Авроры» так и не случилось прорыва в гиперзвуковых технологиях, свидетельствует совсем не в её пользу.
Да и причастные неоднократно всё отрицали.
Придётся признать, что даже если программа была — её закрыли. То ли из-за сложности, то ли из-за непомерных расходов.
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
Aurora
Хотя у поклонников SR-71 недавно появилась отдушина. Последние годы ведущие американские авиапроизводители начали таскать по выставкам макетики перспективного гиперзвукового разведчика. Обещают сделать в обозримом будущем. Но, скорее всего, он будет уже только БПЛА — в наше-то бездушное время.
Конечно, в столь кратком рассказе не вспомнить даже малую долю выдуманных аппаратов. Но мы поведали вам о самом смаке — о тех фейколётах, что до сих пор пытаются всучить как реальные, но «совершенно секретные, я вам в комментариях на Youtube расскажу».
Теперь вы станете на порядок бдительнее. Но не забывайте — нельзя исключать, что Власти Скрывают.
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