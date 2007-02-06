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Раздел: Фоторепортажи  
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На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото

На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. ФотоПривлекательный учитель математики прославился на весь мир.

Представляем вам 28-летнего жителя Нидерландов по имени Роберт Лихтвут. Роберт получил финансовое образование, а работает учителем математики, но посмотрев его Инстаграм в это сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой Телеграф.

Он много путешествует, занимается экстремальными видами спорта и из каждой поездки привозит крутые фотографии. Имея прекрасную внешность, Роберт не упустил возможность подработать в качестве модели, и у него это прекрасно получается.

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Этот парень ломает все стереотипы об учителях и вдохновляет людей по всему миру. Предлагаем вам взглянуть на него.

На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
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 Теги: учитель, Instagram

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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Игорь.  
Сегодня, 12:35

Ну, обычные фото самовлюбленного мужичка. Только не понятно а девушки то тут причем?

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