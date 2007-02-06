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На уроки этого учителя хотели бы попасть все девушки. Фото
Привлекательный учитель математики прославился на весь мир.
Представляем вам 28-летнего жителя Нидерландов по имени Роберт Лихтвут. Роберт получил финансовое образование, а работает учителем математики, но посмотрев его Инстаграм в это сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой Телеграф.
Он много путешествует, занимается экстремальными видами спорта и из каждой поездки привозит крутые фотографии. Имея прекрасную внешность, Роберт не упустил возможность подработать в качестве модели, и у него это прекрасно получается.
Читайте также: В эти веселые ситуации могут попасть лишь красивые девушки
Этот парень ломает все стереотипы об учителях и вдохновляет людей по всему миру. Предлагаем вам взглянуть на него.
Представляем вам 28-летнего жителя Нидерландов по имени Роберт Лихтвут. Роберт получил финансовое образование, а работает учителем математики, но посмотрев его Инстаграм в это сложно поверить, передает Хроника.инфо со ссылкой Телеграф.
Он много путешествует, занимается экстремальными видами спорта и из каждой поездки привозит крутые фотографии. Имея прекрасную внешность, Роберт не упустил возможность подработать в качестве модели, и у него это прекрасно получается.
Читайте также: В эти веселые ситуации могут попасть лишь красивые девушки
Этот парень ломает все стереотипы об учителях и вдохновляет людей по всему миру. Предлагаем вам взглянуть на него.
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