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Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. ФотоСтарт тяжелой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска.

Вчера, 6 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy (англ. Тяжелый сокол) компании Илона Маска SpaceX успешно отправилась в первый тестовый полет. Не обошлось и без шоу — в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.

1. Falcon Heavy (букв. с англ. — «тяжёлый сокол») — американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса семейства Falcon, созданная компанией SpaceX. 27 двигателей «Мерлин». Это жидкостные ракетные двигатели компании SpaceX. В качестве горючего используется пара керосин — кислород. (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


2. Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Её первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9. (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


3. Американцы любят шоу. Верхней ступени ракеты-носителя предстояло вывести красный автомобиль Tesla Roadster Илона маска, который симулирует полезную нагрузку, на гиперболическую орбиту Земли. По задумке компании, покинув поле притяжения Земли, ракета должна выйти на гелиоцентрическую орбиту и оставаться в далеком космосе миллиарды лет. (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


4. «Стартовый комплекс-39» — стартовый комплекс, расположенный на территории космического центра Кеннеди, который находится на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. Площадка LC-39A с 2014 года передана в аренду компании SpaceX, переоборудована для запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. (Фото NASA):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


5. Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы доставить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими «Энергия» и «Н-1», а также американскими Saturn 5 и «Спейс Шаттл». Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, «самой мощной ракетой-носителем в мире». (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


6. Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США. (Фото Joe Raedle):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


7. Поехали! Старт тяжелой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска, 6 февраля 2017. (Фото Jim Watson):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


13. Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде. (Фото Jim Watson):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


14. Космическое путешествие Tesla Roadster началось. За рулем которой сидит манекен по имени Star Man в скафандре SpaceX. На электронной панели машины манекена есть надпись: «Не паникуй!». На всякий случай. (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото


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15. Ракета вывела автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. (Фото SpaceX):

Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
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 Теги: ракета, Илон Маск

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Вчера, 23:52 » Автор: Анна Мартынова
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