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Старт ракеты Falcon Heavy в зрелищных снимках. Фото
Старт тяжелой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска.
Вчера, 6 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy (англ. Тяжелый сокол) компании Илона Маска SpaceX успешно отправилась в первый тестовый полет. Не обошлось и без шоу — в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Falcon Heavy (букв. с англ. — «тяжёлый сокол») — американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса семейства Falcon, созданная компанией SpaceX. 27 двигателей «Мерлин». Это жидкостные ракетные двигатели компании SpaceX. В качестве горючего используется пара керосин — кислород. (Фото SpaceX):
2. Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Её первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9. (Фото SpaceX):
3. Американцы любят шоу. Верхней ступени ракеты-носителя предстояло вывести красный автомобиль Tesla Roadster Илона маска, который симулирует полезную нагрузку, на гиперболическую орбиту Земли. По задумке компании, покинув поле притяжения Земли, ракета должна выйти на гелиоцентрическую орбиту и оставаться в далеком космосе миллиарды лет. (Фото SpaceX):
4. «Стартовый комплекс-39» — стартовый комплекс, расположенный на территории космического центра Кеннеди, который находится на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. Площадка LC-39A с 2014 года передана в аренду компании SpaceX, переоборудована для запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. (Фото NASA):
5. Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы доставить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими «Энергия» и «Н-1», а также американскими Saturn 5 и «Спейс Шаттл». Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, «самой мощной ракетой-носителем в мире». (Фото SpaceX):
6. Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США. (Фото Joe Raedle):
7. Поехали! Старт тяжелой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска, 6 февраля 2017. (Фото Jim Watson):
13. Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде. (Фото Jim Watson):
14. Космическое путешествие Tesla Roadster началось. За рулем которой сидит манекен по имени Star Man в скафандре SpaceX. На электронной панели машины манекена есть надпись: «Не паникуй!». На всякий случай. (Фото SpaceX):
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15. Ракета вывела автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. (Фото SpaceX):
Вчера, 6 февраля тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy (англ. Тяжелый сокол) компании Илона Маска SpaceX успешно отправилась в первый тестовый полет. Не обошлось и без шоу — в космос был запущен спортивный автомобиль владельца компании, передает Хроника.инфо со ссылкой на loveopium.
1. Falcon Heavy (букв. с англ. — «тяжёлый сокол») — американская ракета-носитель сверхтяжёлого класса семейства Falcon, созданная компанией SpaceX. 27 двигателей «Мерлин». Это жидкостные ракетные двигатели компании SpaceX. В качестве горючего используется пара керосин — кислород. (Фото SpaceX):
2. Ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты-носителя Falcon 9. Её первая ступень оснащена жидкостными ракетными двигателями Merlin, по девять в центральном и двух боковых разгонных блоках. Для демонстрационного старта используются два ускорителя, сохраненных после предыдущих стартов Falcon 9. (Фото SpaceX):
3. Американцы любят шоу. Верхней ступени ракеты-носителя предстояло вывести красный автомобиль Tesla Roadster Илона маска, который симулирует полезную нагрузку, на гиперболическую орбиту Земли. По задумке компании, покинув поле притяжения Земли, ракета должна выйти на гелиоцентрическую орбиту и оставаться в далеком космосе миллиарды лет. (Фото SpaceX):
4. «Стартовый комплекс-39» — стартовый комплекс, расположенный на территории космического центра Кеннеди, который находится на острове Мерритт в округе Бревард штата Флорида. Площадка LC-39A с 2014 года передана в аренду компании SpaceX, переоборудована для запуска ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy. (Фото NASA):
5. Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы доставить на низкую-околоземную орбиту до 64 тонн груза, на Марс — около 16,8 тонн, а на Плутон — до 3,5 тонн. Как отмечают эксперты, она является четвертой в списке мощнейших ракет-носителей, созданных за всю историю освоения космоса, вслед за советскими «Энергия» и «Н-1», а также американскими Saturn 5 и «Спейс Шаттл». Поскольку все они давно завершили свои полеты, новейшая Falcon Heavy является теперь, как заявляют ее создатели, «самой мощной ракетой-носителем в мире». (Фото SpaceX):
6. Согласно информации SpaceX, стоимость полета на новой Falcon Heavy составляет 90 миллионов долларов. Известно, что SpaceX уже заключила три контракта на старт Falcon Heavy: два коммерческих запуска для телекоммуникационных компаний Arabsat и ViaSat и один — для Вооруженных сил США. (Фото Joe Raedle):
7. Поехали! Старт тяжелой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска, 6 февраля 2017. (Фото Jim Watson):
13. Центральный разгонный блок новой ракеты SpaceX Falcon Heavy разбился во время посадки. Два других ускорителя (боковых) совершили синхронную посадку неподалеку от космодрома на мысе Канаверал во Флориде. (Фото Jim Watson):
14. Космическое путешествие Tesla Roadster началось. За рулем которой сидит манекен по имени Star Man в скафандре SpaceX. На электронной панели машины манекена есть надпись: «Не паникуй!». На всякий случай. (Фото SpaceX):
Читайте также: Необычные рынки в разных странах мира. Фото
15. Ракета вывела автомобиль на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, он отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите. (Фото SpaceX):
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