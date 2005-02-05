» » В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
Раздел: Фоторепортажи  
0

В США построили студенческое общежитие мечты. Фото

В США построили студенческое общежитие мечты. Фото Здесь есть все, что нужно для жизни.

В штате Массачусетс, США, студия Holst Architecture и фирма DiMella Shaffer спроектировали новое здание студенческого общежития. Сооружение площадью 9290 кв. метров вдохновлено архитектурой Новой Англии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Все 73 различных пространства начиная от небольших студий и заканчивая четырёхместными комнатами созданы для жизни, комфортного общения и совместной работы большого количества студентов.

Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Внутри интерьера высокоэффективные системы сочетаются с естественным дневным светом. Декор выполнен из натуральных материалов в светлых тонах.

В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, общежитие

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:15 » Автор: Анна Мартынова
     1804
     0

Похожие новости по теме

В США создали общежитие будущего. Фото В США создали общежитие будущего. Фото

Мечта любого туриста.

Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото

Здесь можно жить при - 42 градусов.

В Индии построили студенческое общежитие будущего. Фото В Индии построили студенческое общежитие будущего. Фото

Здесь все продумано.

В Дании появилось студенческое общежитие из грузовых контейнеров. Фото В Дании появилось студенческое общежитие из грузовых контейнеров. Фото

В Копенгагене открыли студенческое общежитие, построенное из грузовых контейнеров и стоящее на воде.

Так выглядит лучшее в мире студенческое общежитие. Фото Так выглядит лучшее в мире студенческое общежитие. Фото

О таком жилище можно только мечтать.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх