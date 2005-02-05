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В США построили студенческое общежитие мечты. Фото
Здесь есть все, что нужно для жизни.
В штате Массачусетс, США, студия Holst Architecture и фирма DiMella Shaffer спроектировали новое здание студенческого общежития. Сооружение площадью 9290 кв. метров вдохновлено архитектурой Новой Англии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все 73 различных пространства начиная от небольших студий и заканчивая четырёхместными комнатами созданы для жизни, комфортного общения и совместной работы большого количества студентов.
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Внутри интерьера высокоэффективные системы сочетаются с естественным дневным светом. Декор выполнен из натуральных материалов в светлых тонах.
В штате Массачусетс, США, студия Holst Architecture и фирма DiMella Shaffer спроектировали новое здание студенческого общежития. Сооружение площадью 9290 кв. метров вдохновлено архитектурой Новой Англии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Все 73 различных пространства начиная от небольших студий и заканчивая четырёхместными комнатами созданы для жизни, комфортного общения и совместной работы большого количества студентов.
Читайте также: Дом из контейнеров, в котором тепло даже в лютые морозы. Фото
Внутри интерьера высокоэффективные системы сочетаются с естественным дневным светом. Декор выполнен из натуральных материалов в светлых тонах.
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