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Лучшие снимки конкурса аэрофотографии SkyPixel Photo Contest 2017. Фото
Завораживающие кадры
Всего за 3 года SkyPixel стал ведущим сообществом аэрофотографов, которые хотят показать свои работы и найти единомышленников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Недавно были объявлены имена победителей конкурса аэрофотографий 2017 SkyPixel Photo Contest, и их работы демонстрируют всё разнообразие и искусство мастерства.
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Всего за 3 года SkyPixel стал ведущим сообществом аэрофотографов, которые хотят показать свои работы и найти единомышленников, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.
Недавно были объявлены имена победителей конкурса аэрофотографий 2017 SkyPixel Photo Contest, и их работы демонстрируют всё разнообразие и искусство мастерства.
Читайте также: Лучшие снимки по версии Smithsonian Photo Contest. Фото
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