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Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото

Звезды «Титаника» спустя 21 год. ФотоИнтересные факты об любимом фильме миллионов удивят даже настоящих фанатов.

Ностальгическая фотоподборка с знаменитыми актерами из "Титаника", которые уже никогда не будут такими, как раньше. С момента выхода фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона прошло уже очень много лет. Предлагаем взглянуть на актеров, сыгравших в нем, и посмотреть на то, как они изменились за эти года. В качестве небольшого бонуса некоторые интересные факты о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
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 Теги: Титаник, звезды

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Сегодня, 13:10 » Автор: Анна Мартынова
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