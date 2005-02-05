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Звезды «Титаника» спустя 21 год. Фото
Интересные факты об любимом фильме миллионов удивят даже настоящих фанатов.
Ностальгическая фотоподборка с знаменитыми актерами из "Титаника", которые уже никогда не будут такими, как раньше. С момента выхода фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона прошло уже очень много лет. Предлагаем взглянуть на актеров, сыгравших в нем, и посмотреть на то, как они изменились за эти года. В качестве небольшого бонуса некоторые интересные факты о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
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Ностальгическая фотоподборка с знаменитыми актерами из "Титаника", которые уже никогда не будут такими, как раньше. С момента выхода фильма "Титаник" Джеймса Кэмерона прошло уже очень много лет. Предлагаем взглянуть на актеров, сыгравших в нем, и посмотреть на то, как они изменились за эти года. В качестве небольшого бонуса некоторые интересные факты о них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: 25 лет спустя: звезды «Беверли-Хиллз 90210». Фото
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